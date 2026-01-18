Balacera en Empalme Graneros: una mujer murió y un hombre quedó grave tras un ataque armado

La víctima fatal no fue identificada y el herido permanece internado en terapia intensiva. En el lugar se secuestró un arma, municiones y dinero

El joven baleado durante la madrugada en Empalme Graneros está en el hospital Eva Perón.

Una mujer murió y un hombre resultó gravemente herido tras una balacera ocurrida en la madrugada de este domingo en la zona noroeste de Rosario. El episodio se registró cerca de las 2.50 en Garzón y Schweitzer , donde fuerzas policiales y federales intervinieron luego de un llamado que alertó sobre personas heridas de arma de fuego.

Al arribar al lugar, personal del Comando Radioeléctrico encontró varias unidades de Gendarmería Nacional que ya se encontraban en la zona. Según el parte oficial, en el interior de un pasillo había un hombre y una mujer con heridas de bala . Minutos después, una ambulancia del Sies constató que la mujer no presentaba signos vitales y confirmó su fallecimiento en el lugar.

El hombre herido fue trasladado de urgencia al Hospital Eva Perón , donde quedó internado. De acuerdo con el último parte médico, difundido a las 9.50 , el paciente permanece en terapia intensiva , con pronóstico reservado , entubado, en respirador y en coma farmacológico .

Hasta el momento, ninguna de las dos personas fue identificada , ya que no llevaban documentación al momento del hecho. Efectivos de Gendarmería continuaban este domingo con averiguaciones para establecer la identidad del herido.

Arma, municiones y dinero secuestrados

Durante las primeras horas de la mañana, alrededor de las 4.45, se hizo presente personal de la Policía de Investigaciones para realizar las tareas periciales. En el lugar se secuestraron diez vainas servidas, un impacto de bala en una pared y tres proyectiles deformados.

Además, dentro de una mochila que pertenecería al hombre herido, los investigadores hallaron una pistola Bersa calibre 9 milímetros, con una munición en recámara y un cargador con siete proyectiles, junto a una caja con quince municiones adicionales del mismo calibre.

En la misma mochila se encontró una bolsa con dinero en efectivo. Tras el conteo, el monto secuestrado fue de 461.400 pesos, en billetes de distintas denominaciones. Todo el material quedó a disposición de la Justicia.

La causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Homicidio Doloso, a cargo de la fiscal Laura Riccardo, quien dispuso las primeras medidas investigativas.