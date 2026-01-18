La Capital | Policiales | balacera

Balacera en Empalme Graneros: una mujer murió y un hombre quedó grave tras un ataque armado

La víctima fatal no fue identificada y el herido permanece internado en terapia intensiva. En el lugar se secuestró un arma, municiones y dinero

18 de enero 2026 · 12:33hs
El joven baleado durante la madrugada en Empalme Graneros está en el hospital Eva Perón.

El joven baleado durante la madrugada en Empalme Graneros está en el hospital Eva Perón.

Una mujer murió y un hombre resultó gravemente herido tras una balacera ocurrida en la madrugada de este domingo en la zona noroeste de Rosario. El episodio se registró cerca de las 2.50 en Garzón y Schweitzer, donde fuerzas policiales y federales intervinieron luego de un llamado que alertó sobre personas heridas de arma de fuego.

Al arribar al lugar, personal del Comando Radioeléctrico encontró varias unidades de Gendarmería Nacional que ya se encontraban en la zona. Según el parte oficial, en el interior de un pasillo había un hombre y una mujer con heridas de bala. Minutos después, una ambulancia del Sies constató que la mujer no presentaba signos vitales y confirmó su fallecimiento en el lugar.

Un herido grave y sin identificar

El hombre herido fue trasladado de urgencia al Hospital Eva Perón, donde quedó internado. De acuerdo con el último parte médico, difundido a las 9.50, el paciente permanece en terapia intensiva, con pronóstico reservado, entubado, en respirador y en coma farmacológico.

Hasta el momento, ninguna de las dos personas fue identificada, ya que no llevaban documentación al momento del hecho. Efectivos de Gendarmería continuaban este domingo con averiguaciones para establecer la identidad del herido.

>> Leer más: Un siglo de inundaciones en fotos: a 29 años de la obra que cambió para siempre a Empalme Graneros

Arma, municiones y dinero secuestrados

Durante las primeras horas de la mañana, alrededor de las 4.45, se hizo presente personal de la Policía de Investigaciones para realizar las tareas periciales. En el lugar se secuestraron diez vainas servidas, un impacto de bala en una pared y tres proyectiles deformados.

Además, dentro de una mochila que pertenecería al hombre herido, los investigadores hallaron una pistola Bersa calibre 9 milímetros, con una munición en recámara y un cargador con siete proyectiles, junto a una caja con quince municiones adicionales del mismo calibre.

En la misma mochila se encontró una bolsa con dinero en efectivo. Tras el conteo, el monto secuestrado fue de 461.400 pesos, en billetes de distintas denominaciones. Todo el material quedó a disposición de la Justicia.

La causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Homicidio Doloso, a cargo de la fiscal Laura Riccardo, quien dispuso las primeras medidas investigativas.

Noticias relacionadas
Los adolescentes detenidos tenían una pistola 9 milímetros.

Balacera a metros del hospital Italiano: hay dos menores de edad detenidos

Inmediaciones de Pellegrini y Colombia, donde el joven baleó a su ex

Se entregó el joven acusado de atacar a balazos a su exnovia en barrio Belgrano

El jefe de la banda narco operaba desde la cárcel de Coronda.

Condenaron a un jefe narco que manejaba búnkeres en zona norte desde la cárcel de Coronda

La mayoría de los derribos de búnkers en Santa Fe se realizó en Rosario

Rosario concentra seis de cada diez derribos de búnkers de droga en Santa Fe

Ver comentarios

Las más leídas

Emiten un alerta amarillo por tormentas y se viene un brusco descenso de temperatura

Emiten un alerta amarillo por tormentas y se viene un brusco descenso de temperatura

Buscan a quienes recibieron los órganos de un joven que murió en Rosario tras un accidente

Buscan a quienes recibieron los órganos de un joven que murió en Rosario tras un accidente

Un Messi estuvo en Newells junto al presidente Boero y al DT de la reserva Bernardi

Un Messi estuvo en Newell's junto al presidente Boero y al DT de la reserva Bernardi

Se define la novela de la repesca: Veliz jugó el amistoso de Central y Tottenham está en caída libre

Se define la novela de la repesca: Veliz jugó el amistoso de Central y Tottenham está en caída libre

Lo último

Balacera en Empalme Graneros: una mujer murió y un hombre quedó grave tras un ataque armado

Balacera en Empalme Graneros: una mujer murió y un hombre quedó grave tras un ataque armado

Se entregó el joven acusado de atacar a balazos a su exnovia en barrio Belgrano

Se entregó el joven acusado de atacar a balazos a su exnovia en barrio Belgrano

Llega el Blue Monday: ¿por qué este lunes es el más triste de todo el año?

Llega el Blue Monday: ¿por qué este lunes es el más triste de todo el año?

El desarrollo inmobiliario premium de Messi y Di María arranca a jugar en La Florida

El proyecto Carrasco M se construirá frente a La Florida. Comenzaron tareas de aplanamiento y cercado, y el inicio de obra sería inminente
El desarrollo inmobiliario premium de Messi y Di María arranca a jugar en La Florida
Balacera en Empalme Graneros: una mujer murió y un hombre quedó grave tras un ataque armado
Policiales

Balacera en Empalme Graneros: una mujer murió y un hombre quedó grave tras un ataque armado

Se entregó el joven acusado de atacar a balazos a su exnovia en barrio Belgrano
Policiales

Se entregó el joven acusado de atacar a balazos a su exnovia en barrio Belgrano

Milei activa la campaña y se enfrenta a un animal difícil de domar

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

Milei activa la campaña y se enfrenta a un animal difícil de domar

Los constantes cambios de mano de los locales gastronómicos de Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Los constantes cambios de mano de los locales gastronómicos de Rosario

El noroeste rosarino se posiciona en inversiones comerciales y urbanísticas

Por Emmanuel Paz
Negocios

El noroeste rosarino se posiciona en inversiones comerciales y urbanísticas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Emiten un alerta amarillo por tormentas y se viene un brusco descenso de temperatura

Emiten un alerta amarillo por tormentas y se viene un brusco descenso de temperatura

Buscan a quienes recibieron los órganos de un joven que murió en Rosario tras un accidente

Buscan a quienes recibieron los órganos de un joven que murió en Rosario tras un accidente

Un Messi estuvo en Newells junto al presidente Boero y al DT de la reserva Bernardi

Un Messi estuvo en Newell's junto al presidente Boero y al DT de la reserva Bernardi

Se define la novela de la repesca: Veliz jugó el amistoso de Central y Tottenham está en caída libre

Se define la novela de la repesca: Veliz jugó el amistoso de Central y Tottenham está en caída libre

Los constantes cambios de mano de los locales gastronómicos de Rosario

Los constantes cambios de mano de los locales gastronómicos de Rosario

Ovación
Regional Amateur: PSM Fútbol recibe a Ben Hur en el partido de ida por la semifinal

Por Juan Iturrez
Ovación

Regional Amateur: PSM Fútbol recibe a Ben Hur en el partido de ida por la semifinal

Regional Amateur: PSM Fútbol recibe a Ben Hur en el partido de ida por la semifinal

Regional Amateur: PSM Fútbol recibe a Ben Hur en el partido de ida por la semifinal

Victoria Bossio, de la Federación Santafesina de Tenis, finalista del AAT W50 de Buenos Aires

Victoria Bossio, de la Federación Santafesina de Tenis, finalista del AAT W50 de Buenos Aires

Triunfo de Provincial en la Liga Argentina y derrota del femenino de Náutico

Triunfo de Provincial en la Liga Argentina y derrota del femenino de Náutico

Policiales
Balacera en Empalme Graneros: una mujer murió y un hombre quedó grave tras un ataque armado
Policiales

Balacera en Empalme Graneros: una mujer murió y un hombre quedó grave tras un ataque armado

Se entregó el joven acusado de atacar a balazos a su exnovia en barrio Belgrano

Se entregó el joven acusado de atacar a balazos a su exnovia en barrio Belgrano

Condenaron a un jefe narco que manejaba búnkeres en zona norte desde la cárcel de Coronda

Condenaron a un jefe narco que manejaba búnkeres en zona norte desde la cárcel de Coronda

Rosario concentra seis de cada diez derribos de búnkers de droga en Santa Fe

Rosario concentra seis de cada diez derribos de búnkers de droga en Santa Fe

La Ciudad
El desarrollo inmobiliario premium de Messi y Di María arranca a jugar en La Florida
La Ciudad

El desarrollo inmobiliario premium de Messi y Di María arranca a jugar en La Florida

El tiempo en Rosario: tras la alerta amarilla, el domingo amaneció fresco y ventoso

El tiempo en Rosario: tras la alerta amarilla, el domingo amaneció fresco y ventoso

Barrio Inglés: el más pequeño de Rosario que nunca tendrá más de dos manzanas

Barrio Inglés: el más pequeño de Rosario que nunca tendrá más de dos manzanas

La locomotora a vapor que fue hecha en Rosario y sigue siendo reconocida mundialmente

La locomotora a vapor que fue hecha en Rosario y sigue siendo reconocida mundialmente

El tenis despide a uno de sus periodistas más emblemáticos: falleció Guillermo Salatino
Ovación

El tenis despide a uno de sus periodistas más emblemáticos: falleció Guillermo Salatino

Arrancaron los trabajos de bacheo en la conexión entre Rosario y Victoria

Por Matías Petisce
La Ciudad

Arrancaron los trabajos de bacheo en la conexión entre Rosario y Victoria

Milei pasó por Jesús María, cantó con el Chaqueño y agradeció a Córdoba por ayudarlo a ser presidente
Política

Milei pasó por Jesús María, cantó con el Chaqueño y agradeció a Córdoba por "ayudarlo a ser presidente"

Santa Fe: una beba de un año está grave tras ser atacada por un perro
La Región

Santa Fe: una beba de un año está grave tras ser atacada por un perro

Fumaba en el baño de un colectivo de larga distancia, amenazó al chofer y terminó detenido
Policiales

Fumaba en el baño de un colectivo de larga distancia, amenazó al chofer y terminó detenido

Turismo: fuerte movimiento económico en la provincia durante la primera quincena de 2026
La Región

Turismo: fuerte movimiento económico en la provincia durante la primera quincena de 2026

Avanza la iniciativa para permitir publicidad en taxis: suma adeptos y se conocieron más detalles

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Avanza la iniciativa para permitir publicidad en taxis: suma adeptos y se conocieron más detalles

Comienza este sábado la Fiesta de la Chopera 2026, un símbolo de Santa Fe
La Región

Comienza este sábado la Fiesta de la Chopera 2026, un símbolo de Santa Fe

El gobierno debate hasta dónde abrir el proyecto de reforma laboral
Política

El gobierno debate hasta dónde abrir el proyecto de reforma laboral

Anmat clausuró otro laboratorio rosarino y obligó a retirar sus productos del mercado
La Ciudad

Anmat clausuró otro laboratorio rosarino y obligó a retirar sus productos del mercado

La directora del jardín clausurado por maltrato pidió disculpas: Me hago cargo por no saber
La Región

La directora del jardín clausurado por maltrato pidió disculpas: "Me hago cargo por no saber"

El municipio ampliará y remodelará doce centros de salud durante 2026
La Ciudad

El municipio ampliará y remodelará doce centros de salud durante 2026

La cárcel de alto perfil El Infierno ya tiene un 40% de avance
Policiales

La cárcel de alto perfil "El Infierno" ya tiene un 40% de avance

Luis Caputo informó que el año 2025 volvió a cerrar con superávit fiscal
Economía

Luis Caputo informó que el año 2025 volvió a cerrar con superávit fiscal

Javkin habló sobre el boleto de colectivo: Un aumento tiene como consecuencia la baja de pasajeros
La Ciudad

Javkin habló sobre el boleto de colectivo: "Un aumento tiene como consecuencia la baja de pasajeros"

Amplio operativo contra Los Monos: 29 allanamientos con 11 detenidos en Las Flores
POLICIALES

Amplio operativo contra Los Monos: 29 allanamientos con 11 detenidos en Las Flores

Nuevos casos de Gripe A en Argentina: por ahora Santa Fe esquiva la H3N2K
Salud

Nuevos casos de Gripe A en Argentina: por ahora Santa Fe esquiva la H3N2K

Cuestión de peso: las multas a camiones en Santa Fe ascienden a 18 millones de pesos
La Región

Cuestión de peso: las multas a camiones en Santa Fe ascienden a 18 millones de pesos

Anac comenzó a sancionar a Flybondi por la cantidad de vuelos cancelados y demorados
Información general

Anac comenzó a sancionar a Flybondi por la cantidad de vuelos cancelados y demorados

San Lorenzo: vecinos derribaron con sus manos un presunto búnker en barrio Las Quintas
Policiales

San Lorenzo: vecinos derribaron con sus manos un presunto búnker en barrio Las Quintas