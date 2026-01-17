El tenis despide a uno de sus periodistas más emblemáticos: falleció Guillermo Salatino

Tenía 80 años y se estaba preparando para someterse a una operación de cadera. Su última aparición pública fue en la Fase Final de la Copa Davis 2025

El periodista deportivo especializado en tenis Guillermo Salatino falleció este sábado a los 80 años . De esta manera, el deporte pierde a una de sus voces más características que cubrió incontables Grand Slam, Copa Davis y que trabajó hasta finales del año pasado.

Salatino sufrió un paro cardíaco este sábado . Estaba preparándose para someterse a una cirugía de cadera en los próximos días.

Contaba con más de 40 años de trayectoria y su última cobertura fue a finales de noviembre, en la Fase Final de la Copa Davis que se disputó en Bolonia, Italia . De todos modos, había espaciado sus viajes debido a problemas de salud.

“Tengo seis stents, me detectaron EPOC, hay también dificultades para caminar . Por eso dejé de ir a los torneos. Me gustaría ir de nuevo, pero de otra manera, no a trabajar 12 horas como hice siempre”, contó en una entrevista con La Nación el año pasado.

El tenis despide a Guillermo Salatino

El fallecimiento del reconocido periodista no tardó en calar en el mundo del tenis, desde donde le dedicaron sentidos mensajes en redes sociales.

Una de las primeras entidades en expedirse fue la Asociación Argentina de Tenis (AAT). En un comunicado, señalaron: “Hoy es un día triste para todos nosotros: a los 80 años, falleció Guillermo Salatino, un periodista que marcó el camino de muchas generaciones de profesionales y que amplió la cobertura del tenis argentino a todo el mundo”.

“Aunque en 2022 había anunciado que no volvería a viajar, el año pasado estuvo presente en dos de las series de Copa Davis disputadas por Argentina fuera del país, en Groningen y Bolonia. Te vamos a extrañar, Salata. Gracias por difundir nuestro deporte durante casi medio siglo. Desde la AAT enviamos nuestras sinceras condolencias a sus familiares y amigos”, agregaron.