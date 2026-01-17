El tenis despide a uno de sus periodistas más emblemáticos: falleció Guillermo Salatino

La Región
La directora del jardín clausurado por maltrato pidió disculpas: "Me hago cargo por no saber"
Ovación
Central ensaya este sábado frente a Sarmiento en la previa del estreno oficial
La Ciudad
El municipio ampliará y remodelará doce centros de salud durante 2026
Policiales
La cárcel de alto perfil "El Infierno" ya tiene un 40% de avance
Economía
Luis Caputo informó que el año 2025 volvió a cerrar con superávit fiscal
La Ciudad
Javkin habló sobre el boleto de colectivo: "Un aumento tiene como consecuencia la baja de pasajeros"
POLICIALES
Amplio operativo contra Los Monos: 29 allanamientos con 11 detenidos en Las Flores
Salud
Nuevos casos de Gripe A en Argentina: por ahora Santa Fe esquiva la H3N2K
La Región
Cuestión de peso: las multas a camiones en Santa Fe ascienden a 18 millones de pesos
Información general
Anac comenzó a sancionar a Flybondi por la cantidad de vuelos cancelados y demorados
Policiales
San Lorenzo: vecinos derribaron con sus manos un presunto búnker en barrio Las Quintas
LA CIUDAD
Puente Rosario-Victoria: preocupación por el destino de exempleados del peaje
POLICIALES
Detuvieron al cerrajero acusado por el robo a una jubilada en barrio Martin
LA CIUDAD
Pablo Javkin, sobre el robo en barrio Martin: "Ahora se esclarecen delitos graves"
Policiales
Liberaron a dos policías imputados por facilitar la fuga de Cachorra Creciente
Salud
El gobierno de Milei rechazó otras 20 prepagas: cuáles son
Policiales
Arrestaron a un sospechoso por el incendio en un carrito de la rambla Catalunya
Policiales
Insólito asalto en Quilmes: robaban montados a caballo y terminaron detenidos
La Ciudad
Los rosarinos se perfilan como fanáticos de las mascotas
La Ciudad
Para el verano: el 100% de la flota de colectivos tiene aire acondicionado