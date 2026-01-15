La Capital | Información General | Sagrada Familia

La Sagrada Familia de Barcelona ya está a un paso de quedar casi terminada

Se instalaron los cuatro brazos de la cruz, a casi 170 metros de altura. Las obras estructurales del templo podrían concluirse en junio, para el centenario de la muerte de Gaudí

15 de enero 2026 · 22:16hs
La Sagrada Familia de Barcelona ya está a un paso de quedar casi terminada

El Templo Expiatorio de la Sagrada Familia comenzó a construirse en 1882, con la ambición de convertirse en la catedral más alta del mundo. El arquitecto Antonio Gaudí, máximo representante del modernismo catalán, no pudo ver terminada su obra más monumental: el 7 de junio de 1926 fue atropellado por un tranvía y murió tres días después en un hospital. La Sagrada Familia se convirtió en la iglesia más alta del mundo el pasado 30 de octubre, pero todavía no está terminada, lo cual podría ocurrir este mismo año (al menos estructuralmente, sin ciertos detalles decorativos), en el centenario de la muerte de Gaudí.

Esta semana, el templo modernista alcanzó un nuevo hito: se instalaron los cuatro brazos de la cruz en lo más alto de la torre principal. Cada brazo mide 4,5 metros de altura y algo más de 112 toneladas, y de esta manera la basílica quedó a un paso de alcanzar sus 172,5 metros de altura definitivos (cinco menos que la montaña de Montjuïc, tal como lo planeó Gaudí, para "no superar la obra de la naturaleza").

Ahora falta cerrar la cruz, que medirá en total 17 metros de alto, lo cual debería estar listo antes de junio, en el centésimo aniversario de la muerte de Gaudí. De esta manera quedaría terminada la estructura principal, aunque quedarían por delante los trabajos finales en esculturas, detalles ornamentales y una escalinata principal.

La Sagrada Familia aseguró que los trabajos en la torre "avanzan a buen ritmo", pero los detalles finales podrían extenderse hasta 2034.

A finales del octubre pasado, el templo llegó a los 162,91 metros de altura y se convirtió en la iglesia más alta del mundo, superando a la alemana de Ulm.

La Sagrada Familia es el monumento más visitado de España, la segunda iglesia con mayor cantidad de público de Europa (solamente superada por la basílica de San Pedro del Vaticano) y uno de los diez monumentos con más visitantes en el mundo.

