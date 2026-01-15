La Sagrada Familia de Barcelona ya está a un paso de quedar casi terminada

Se instalaron los cuatro brazos de la cruz, a casi 170 metros de altura. Las obras estructurales del templo podrían concluirse en junio, para el centenario de la muerte de Gaudí

El Templo Expiatorio de la Sagrada Familia comenzó a construirse en 1882, con la ambición de convertirse en la catedral más alta del mundo. El arquitecto Antonio Gaudí, máximo representante del modernismo catalán, no pudo ver terminada su obra más monumental: el 7 de junio de 1926 fue atropellado por un tranvía y murió tres días después en un hospital. La Sagrada Familia se convirtió en la iglesia más alta del mundo el pasado 30 de octubre, pero todavía no está terminada, lo cual podría ocurrir este mismo año (al menos estructuralmente, sin ciertos detalles decorativos), en el centenario de la muerte de Gaudí.

Esta semana, el templo modernista alcanzó un nuevo hito: se instalaron los cuatro brazos de la cruz en lo más alto de la torre principal. Cada brazo mide 4,5 metros de altura y algo más de 112 toneladas, y de esta manera la basílica quedó a un paso de alcanzar sus 172,5 metros de altura definitivos (cinco menos que la montaña de Montjuïc, tal como lo planeó Gaudí, para "no superar la obra de la naturaleza").

>> Leer más: Pusieron en venta el chalet con vistas al Obelisco porteño

Ahora falta cerrar la cruz, que medirá en total 17 metros de alto, lo cual debería estar listo antes de junio, en el centésimo aniversario de la muerte de Gaudí. De esta manera quedaría terminada la estructura principal, aunque quedarían por delante los trabajos finales en esculturas, detalles ornamentales y una escalinata principal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sagradafamilia/status/2011542071812001865&partner=&hide_thread=false The fourth horizontal arm of the cross has been placed. The last piece to be installed will be the upper arm of the cross and, inside it, the sculpture of Agnus Dei. Once completed, the cross will stand 17 metres tall. pic.twitter.com/XNICUih9DY — La Sagrada Família (@sagradafamilia) January 14, 2026

La Sagrada Familia aseguró que los trabajos en la torre "avanzan a buen ritmo", pero los detalles finales podrían extenderse hasta 2034.

A finales del octubre pasado, el templo llegó a los 162,91 metros de altura y se convirtió en la iglesia más alta del mundo, superando a la alemana de Ulm.

2026-01-15 sagrada familia2

La Sagrada Familia es el monumento más visitado de España, la segunda iglesia con mayor cantidad de público de Europa (solamente superada por la basílica de San Pedro del Vaticano) y uno de los diez monumentos con más visitantes en el mundo.