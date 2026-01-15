La Capital | Información General | Aerolíneas Argentinas

Aerolíneas Argentinas tendrá vuelos directos a las sedes donde juegue la Selección en el Mundial 2026

La aerolínea de bandera anunció vuelos directos a Miami, Kansas y Dallas para el Mundial 2026 y sumará una nueva ruta regular entre Córdoba y Miami

15 de enero 2026 · 18:00hs
Aerolíneas Argentinas llevará a los hinchas a disfrutar de la cita más importante del fútbol 

Aerolíneas Argentinas llevará a los hinchas a disfrutar de la cita más importante del fútbol 

Con el Mundial de Fútbol 2026 como telón de fondo, Aerolíneas Argentinas anunció una operación especial de vuelos internacionales para acompañar a la Selección argentina durante la competencia que se disputará en Estados Unidos entre el 11 de junio y el 19 de julio. La programación incluye servicios directos a Miami, Kansas y Dallas, las ciudades donde el equipo campeón del mundo jugará sus partidos de la fase inicial.

El esquema fue diseñado para facilitar el traslado de hinchas y delegaciones, con vuelos que llegarán el día previo a cada encuentro y el mismo día del partido, ampliando las alternativas de viaje según las distintas necesidades de los pasajeros.

Kansas y Dallas, los ejes de la operatoria especial

En el caso de Kansas, Aerolíneas Argentinas previó dos vuelos especiales con motivo del partido entre Argentina y Argelia, programado para el 16 de junio. Uno de los servicios arribará el día anterior al encuentro y el otro lo hará el mismo día del partido.

Dallas concentrará la mayor parte de la operatoria. Allí se disputarán dos partidos de la Selección: el 22 de junio frente a Austria y el 27 de junio ante Jordania. Para esos compromisos, la aerolínea de bandera programó cuatro vuelos directos, dos por cada encuentro, replicando el esquema de arribos escalonados.

En estas rutas, la compañía competirá de manera directa con American Airlines, que también opera vuelos sin escalas entre Buenos Aires y Dallas desde el aeropuerto de Ezeiza.

Refuerzo de la ruta Ezeiza–Miami

En paralelo a los vuelos especiales, Aerolíneas mantendrá una operación reforzada en la ruta regular entre Ezeiza y Miami, con 18 frecuencias semanales y una oferta de hasta tres vuelos diarios, tanto diurnos como nocturnos. Esta mayor disponibilidad busca absorber el aumento de la demanda durante el Mundial, uno de los eventos deportivos con mayor impacto en el tráfico aéreo internacional.

Todos los pasajes correspondientes a esta operatoria especial, así como los de las rutas regulares, estarán disponibles a través del sitio web oficial de Aerolíneas Argentinas y mediante agencias de viajes habilitadas.

Córdoba–Miami, una ruta que llegó para quedarse

Uno de los anuncios más relevantes es la incorporación de un vuelo directo entre Córdoba y Miami, que comenzará a operar el 5 de junio, pocos días antes del inicio del Mundial. A diferencia de otros refuerzos estacionales, la compañía confirmó que esta conexión continuará como ruta regular una vez finalizada la competencia.

El servicio tendrá dos frecuencias semanales, los viernes y domingos, y será operado con aviones Airbus A330. Con esta decisión, Aerolíneas amplía la conectividad internacional desde el interior del país y reduce la necesidad de pasar por Buenos Aires para viajar a Estados Unidos.

Córdoba, hub aéreo en expansión

La nueva ruta se inscribe en un proceso más amplio de crecimiento del Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella, que se consolidó como el principal hub aéreo del interior argentino. Según datos de la ANAC, en el último año el aeropuerto registró un aumento del 50% en pasajeros internacionales, el mayor salto desde la pandemia, y se posicionó como la tercera puerta de entrada de extranjeros al país, detrás de Ezeiza y Aeroparque.

Ese crecimiento estuvo impulsado por la incorporación y reactivación de rutas directas. Durante 2025 se sumaron vuelos a Bogotá (Avianca), Río de Janeiro (JetSmart y Gol), Lima (Latam), Madrid (Air Europa) y Asunción (Paranair). Además, está prevista la apertura de una conexión a Punta Cana, operada por Arajet, y la reactivación del vuelo a San Pablo.

Para acompañar esta expansión, Aeropuertos Argentina, del holding Corporación América, anunció una inversión superior a 26 millones de dólares destinada a ampliar y modernizar la terminal, con el objetivo de duplicar su capacidad operativa y sumar nuevas puertas de embarque.

