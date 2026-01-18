El tiempo en Rosario: tras la alerta amarilla, el domingo amaneció fresco y ventoso El domingo arrancó sin lluvias pero con ráfagas de hasta 59 km/h y máximas previstas en torno a los 28 grados 18 de enero 2026 · 09:40hs

Foto: Virginia Benedetto / La Capital Postales del verano en Rosario, en La Florida

Después de un sábado bajo alerta amarilla, Rosario amaneció este domingo con un escenario distinto al que había generado preocupación horas antes. El día comenzó ventoso, con cielo parcialmente nublado y un marcado descenso de temperatura respecto de jornadas previas, en un contexto dominado por el ingreso de aire del sudeste.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, durante la mañana la temperatura rondará los 21 grados, con viento sostenido del sudeste entre 23 y 31 kilómetros por hora y ráfagas que alcanzaron entre 51 y 59 km/h, uno de los rasgos más notorios del arranque del día.

El viento como protagonista Lejos de la lluvia, que no figura en el pronóstico para ninguna franja horaria, el viento se convertirá en el elemento dominante de la jornada. A lo largo de la tarde, la temperatura máxima prevista es de 28 grados, con cielo parcialmente nublado y ráfagas que podrían mantenerse entre 42 y 50 km/h. Hacia la noche, el termómetro volvería a descender hasta los 21 grados, con condiciones similares.

El ingreso del sudeste, habitual tras episodios de inestabilidad, trajo consigo alivio térmico y una sensación más fresca, especialmente en zonas abiertas como la costanera, parques y barrios cercanos al río.

El ingreso del sudeste, habitual tras episodios de inestabilidad, trajo consigo alivio térmico y una sensación más fresca, especialmente en zonas abiertas como la costanera, parques y barrios cercanos al río.

Del alerta al escenario estable La alerta amarilla emitida el sábado advertía sobre condiciones meteorológicas que podían generar complicaciones, especialmente por el viento y la inestabilidad. Sin embargo, el domingo se presentó sin precipitaciones y con un panorama más estable, aunque todavía marcado por ráfagas intensas que obligan a mantener precauciones, sobre todo en actividades al aire libre.