La caja blanca del Papa Francisco que guarda los secretos de corrupción

Aunque los ojos de Francisco se habían cerrado para siempre, aquella caja prometía guardar lo que sus ojos alguna vez vieron. Y no olvidaron. Heredada de Benedicto XVI, las revelaciones acerca del interior de este baúl no tardaron en aparecer.

Qué contiene la misteriosa caja blanca del Papa Francisco

La dichosa caja blanca había sido propiedad del anterior Papa, Benedicto XVI, quien se retiró voluntariamente de su cargo por su delicado estado de salud. Como herencia, dejó a Francisco ese cofre que guardaba los más escalofriantes secretos del Vaticano.

"Aquí dentro está todo. Las actas con las situaciones más difíciles y dolorosas, los abusos, los casos de corrupción, los pasajes oscuros, las fechorías", le indicó Benedicto al Papa Francisco al momento de su asunción.

Este testimonio quedó grabado en el libro "Esperanza. La autobiografía", una obra que abarca todas las memorias del Sumo Pontífice argentino. Una de las curiosidades acerca de esta pieza es que fue publicada cuando Francisco seguía vivo, lo cual fue una novedad para una biografía y más aún la de un Papa.

La relación entre Benedicto XVI y Francisco: la herencia del poder

"Yo he llegado hasta aquí, he tomado estas medidas, he apartado a estas personas. Ahora te toca a ti", le manifestó Benedicto a Francisco. Según relata este pasaje del libro, el Papa alemán le exigió a Bergoglio que tome las medidas necesarias a propósito de los casos de corrupción dentro del Vaticano cuando asumiera el poder.

La abdicación de Benedicto XVI lo convirtió en el primer Papa en renunciar a su mandato por problemas de salud y no continuar hasta su muerte, hecho que no ocurría desde hacía, al menos, 600 años.

En su lugar, asumió Francisco, una sorpresa en aquel momento. Ambos Papas guardaban una estrecha relación de la cual la dichosa caja solo representa una parte de la confianza que existía entre ambos.