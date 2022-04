La atormentada vida del hijo de Paul Auster, hallado muerto por sobredosis

La muerte por sobredosis de heroína del hijo del novelista Paul Auster, Daniel, de 44 años, conmovió ayer a Nueva York y a los Estados Unidos. El hombre fue encontrado muerto en su casa de Brooklyn, abatido por una sobredosis de drogas apenas nueve días después de su detención por el homicidio involuntario de su hija Ruby, de 10 meses. Auster murió el martes, según informó este jueves el diario The New York Post. La dosis de heroína detectada en su cadáver era similar a la que habitualmente tomaba, lo que sugiere que su muerte fue accidental y no un suicidio.