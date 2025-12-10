La Capital | Información General | Google Maps

Google Maps: cómo guardar el lugar donde estacionaste

Tanto en Android como en IOS se puede dejar marcado el lugar de estacionamiento para llegar fácilmente a buscar el auto. Cómo hacerlo en cada teléfono

10 de diciembre 2025 · 14:59hs
Google Maps ofrece a los usuarios guardar el punto exacto en que estacionaron

Google Maps ofrece a los usuarios guardar el punto exacto en que estacionaron

Google Maps es una aplicación infaltable en el día a día. Además de dar indicaciones y ayudar a los usuarios a elegir las mejores rutas para sus destinos, ofrece funciones menos conocidas e igualmente útiles. Una de ellas es la posibilidad de guardar la ubicación en la que se estacionó el vehículo y puede utilizarse en cualquier dispositivo.

Tanto en teléfonos Android como en dispositivos IOS, los usuarios pueden aprovechar la función “Guardar tu estacionamiento" para marcar y encontrar fácilmente el punto exacto en que se estaciona el auto.

En ambos casos funciona casi de la misma manera pero, según informaron recientemente, ahora IOS cuenta con la posibilidad de que el estacionamiento se marque automáticamente.

Cómo guardar el lugar en donde estacionaste en Google Maps

Guardar la ubicación del estacionamiento es clave para la tranquilidad de los usuarios, que pueden desligarse de la responsabilidad de recordar el punto exacto en que dejaron el auto. Para marcarlo hay que seguir los siguientes pasos:

En Android:

Cómo guardar el lugar donde estacionaste

  • 1- En el teléfono o tablet Android, abrir la app de Google Maps.
  • 2- Presionar el punto azul que muestra tu ubicación.
  • 3- Presionar Guardar tu estacionamiento.

Así, la ubicación de estacionamiento se guardará en Google Maps hasta que se la quite.

Cómo encontrar el lugar donde estacionaste

  • 1- Abrir la app de Google Maps.
  • 2- Presionar la barra de búsqueda y, luego, “Ubicación de estacionamiento”.
  • 3- En la parte inferior, presionar “Instrucciones sobre cómo llegar".

En IOS:

Cómo guardar automáticamente el lugar donde estacionaste

Para ayudarte a recordar dónde dejaste tu automóvil, Maps guarda automáticamente tu ubicación de estacionamiento. Esta se almacena durante 48 horas, a menos que la elimines o comiences a manejar.

Paso 1: Conectar tu dispositivo a tu vehículo

Para obtener la información de ubicación más precisa posible, también puedes conectar tu dispositivo a tu auto a través de Bluetooth, CarPlay o USB. Cuando desconectes tu dispositivo, Maps usará la ubicación para guardar tu lugar de estacionamiento.

Utilizar Bluetooth

  • 1- Activar el Bluetooth.
  • 2- Sincronizar el iPhone o iPad a tu automóvil.
  • 3- Establecer la fuente de audio del automóvil en Bluetooth.

Utilizar CarPlay o USB

  • 1- Conectar tu dispositivo a tu automóvil.
  • 2- CarPlay debería abrirse en la pantalla del vehículo.

Paso 2 (opcional): Activar la opción Movimiento y estado físico

Maps recuerda automáticamente dónde se estaciona gracias al sensor del teléfono que detecta si el usuario está conduciendo o si estaciona.

  • 1- Abrir la app de Google Maps Maps.
  • 2- Presionar tu inicial o foto de perfil, luego, “Configuración" y, luego, “Navegación”.
  • 3- En “Guardar automáticamente dónde tienes aparcado el coche”, junto a “¿No utilizás Bluetooth?”, presionar “Permitir que Maps utilice tu movimiento para guardar tu lugar donde estacionas”.
  • 4- Asegúrate de que la opción “Guardar automáticamente dónde tienes aparcado el coche” esté activada.
  • 5- Cuando Maps detecta que se dejó de conducir, la ubicación de estacionamiento se muestra en el mapa con un marcador etiquetado como “Estacionaste aquí”. También se puede encontrar en la barra de búsqueda.

Cómo guardar tu lugar de estacionamiento manualmente

Para guardar tu lugar de estacionamiento, puedes presionar tu ubicación en el mapa.

  • 1- Abrir la app de Google Maps Maps.
  • 2- Presionar el punto azul que muestra la ubicación.
  • 3- Presionar “Estacionamiento guardado”.

La ubicación de estacionamiento se guardará durante 48 horas, a menos que se elimine o se comience a conducir.

Cómo encontrar el lugar donde estacionaste

  • 1- Abrir la app de Google Maps.
  • 2- En el mapa, buscar el pin etiquetado como “Estacionaste aquí“.
  • 3- Si no se encuentra la ubicación, presionar la barra de búsqueda y, luego, “Estacionamiento guardado".
  • 4- Para obtener instrucciones sobre cómo llegar a la ubicación donde estacionaste, presionar “Cómo llegar”.
El gobierno bajó las retenciones con un costo fiscal de u$s 511 millones
Economía

El gobierno bajó las retenciones con un costo fiscal de u$s 511 millones

Subió el riesgo país en la previa a la colocación de un nuevo bono
Economía

Subió el riesgo país en la previa a la colocación de un nuevo bono