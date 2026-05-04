Qué se sabe sobre el crucero que partió desde Ushuaia donde hubo muertes por hantavirus

Con la confirmación de tres fallecimientos y casos graves a bordo, la OMS investiga el origen del contagio y crece la incertidumbre por el desembarco de la tripulación

Un crucero que partió desde Ushuaia quedó bajo alerta sanitaria internacional debido a un brote de hantavirus que dejó tres muertos y algunos casos en observación . El buque MV Hondius, que zarpó el pasado 20 de marzo, permanece frente al puerto de Praia, en Cabo Verde, sin autorización para desembarcar.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó el escenario epidemiológico y precisó: "Se ha confirmado un caso de infección por hantavirus en laboratorio, y hay otros cinco casos sospechosos. De las seis personas afectadas, tres murieron y una está actualmente en cuidados intensivos en Sudáfrica”.

El organismo también informó que despliega un operativo internacional. "Se están realizando investigaciones en profundidad, sobre todo análisis de laboratorio adicionales e investigaciones epidemiológicas. Los pasajeros y la tripulación están recibiendo atención médica. También se está llevando a cabo la secuenciación del virus ", detalló.

El primer caso detectado fue un pasajero neerlandés de 70 años que murió a bordo. Su esposa, de 69 años, también se contagió y falleció tras ser evacuada a Johannesburgo. La tercera víctima fatal seguiría en el barco, según los reportes iniciales.

Además, un ciudadano británico de 69 años permanece en terapia intensiva en Sudáfrica. Otros dos pasajeros presentan síntomas compatibles con hantavirus y continúan a bordo bajo monitoreo, mientras se evalúa su evacuación.

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El principal interrogante para los especialistas es el origen del contagio. El hantavirus se transmite por la inhalación de partículas provenientes de orina o excrementos de roedores infectados. En ese contexto, los investigadores analizan dos hipótesis: un contagio previo en zonas endémicas antes de embarcar o la presencia de un roedor en algún sector del barco.

Desde el Ministerio de Salud de Tierra del Fuego descartaron un vínculo con la provincia y señalaron que no hay casos confirmados a nivel local. En este sentido, la administración fueguina aseguró que no recibió ninguna comunicación del Ministerio de Salud de la Nación sobre los casos registrados en el crucero.

Dónde se encuentra el crucero

El MV Hondius transporta cerca de 240 navegantes a bordo y permanece en aguas cercanas a Cabo Verde. Las autoridades sanitarias del país africano bloquearon su ingreso al puerto de Praia para "proteger la salud pública nacional", lo que complicó la evacuación de los casos sospechosos.

Ante esta situación, equipos médicos subieron al barco para evaluar a los pasajeros, mientras la compañía Oceanwide Expeditions analiza alternativas. En un comunicado, la empresa indicó: "A bordo se están aplicando estrictas medidas de precaución, incluidas aislamiento, protocolos de higiene y vigilancia médica".

La operadora también evalúa trasladar a los pasajeros a las Islas Canarias, en España, como parte de un plan de contingencia.

Pese al impacto del brote, la OMS buscó llevar tranquilidad. El director regional para Europa, Hans Kluge, afirmó: "No hay ningún motivo para ceder al pánico, ni para imponer restricciones de viaje", y remarcó que el hantavirus no se transmite fácilmente entre personas.

Mientras continúan los estudios y el seguimiento de los casos, el foco de las autoridades sanitarias está puesto en determinar el origen del brote y evitar nuevos contagios dentro de un entorno que permanece bajo estricto control médico.