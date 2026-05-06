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Pidieron la detención de un empresario vinculado a la AFA y amigo de Chiqui Tapia

La medida fue dispuesta luego de que e financista no se presentara este martes a declarar en la indagatoria solicitada por el juez federal Luis Armella

6 de mayo 2026 · 10:00hs
Otros tiempos. El financista Vallejo junto a Claudio Chiqui Tapia

Otros tiempos. El financista Vallejo junto a Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA.

La fiscal Cecilia Incardona solicitó la detención de Ariel Vallejo, titular de la financiera Sur Finanzas y vinculado a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la cual preside Claudio “Chiqui” Tapia, en el marco de una causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero y asociación ilícita.

La medida, según informó La Nación, fue dispuesta luego de que el empresario no se presentara a declarar en la indagatoria a la que había sido citado este martes por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, lo que agravó su situación procesal dentro del expediente.

En la misma línea, los investigadores consideran a Vallejo como una pieza central en una estructura que habría operado a través de la financiera con vínculos en el fútbol argentino, incluyendo relaciones comerciales con la AFA y distintos clubes.

>>Leer más: Tapia y Toviggino deben declarar ante la Justicia y no pueden salir del país

Según las denuncias, el dinero facilitado por Sur Finanzas a distintos clubes con dificultades económicas habría servido presuntamente para lavado de activos.

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No se presentó

La investigación que lleva adelante la fiscal federal Cecilia Incardona, con colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y que dirige el fiscal Diego Velasco, sostiene que Sur Finanzas habría operado un sistema financiero ilegal, captando fondos, otorgando préstamos y administrando capitales al margen de la normativa vigente.

>>Leer más: Chiqui Tapia, de barrendero y ser jugador a la AFA y actuar con Susana Giménez

Vallejo debía presentarse a indagatoria este martes acusado de ser el “jefe de una asociación ilícita” y por “lavado de dinero” por el manejo irregular de fondos de clubes de fútbol, pero no concurrió a los tribunales.

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