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The New York Times destaca que muchos hinchas argentinos no pueden pagar el viaje al Mundial

La crisis económica y el alto precio de las entradas, un combo que atenta contra el fanatismo albiceleste. La visión del prestigioso diario de Estados Unidos

6 de mayo 2026 · 13:04hs
El apoyo de los hinchas argentinos marcó una fuerte presencia en el Mundial 2022. 

Foto: Télam

El apoyo de los hinchas argentinos marcó una fuerte presencia en el Mundial 2022.  

El Mundial está a la vuelta de la esquina y las expectativas empiezan a sentirse en las calles de todo el país, con la ilusión de que la selección argentina repita el título de Qatar 2022. No obstante, un informe del The New York Times indicó que “el elevado precio de las entradas” presenta un “desafío” para los hinchas albicelestes.

El citado medio estadounidense, a través del corresponsal deportivo Tariq Panja, estuvo presente en Buenos Aires para reunirse con los fanáticos argentinos. “Los aficionados argentinos han acudido en masa a las anteriores Copas del Mundo por decenas de miles, pero el elevado precio de las entradas para el evento de este año está generando un nuevo desafío”, indicaron.

Durante su recorrido, el periodista analizó la actualidad económica del país, pero también el contexto de considerables aumentos de precios por parte de la Fifa, la cual justificó que este incremento “generaría ingresos para financiar el desarrollo del fútbol en todo el mundo”.

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La selección argentina fue campeona en 2022 ante una multitud de hinchas albicelestes.

La selección argentina fue campeona en 2022 ante una multitud de hinchas albicelestes.

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Este país vive y respira fútbol. Para algunas de estas personas, ir al Mundial es algo muy, muy importante, casi como una peregrinación. Pero este es el Mundial más caro de la historia. Y lo estamos viendo de todas las formas posibles”, comenzó Panja en un video compartido por The New York Times en redes sociales.

El desafío para los hinchas argentinos en el Mundial

Desde la cancha de Argentinos Juniors, el periodista presentó el desafío que atraviesan los albicelestes que sueñan con presenciar la Copa del Mundo en vivo. “Atraviesas tres países y recorres miles de millas entre Canadá, México y Estados Unidos. En este Mundial, la Fifa ha decidido aplicar algo llamado precios dinámicos. Esto significa que para los equipos más populares, los equipos con la base de aficionados más leales, por ejemplo, Argentina, los precios de las entradas se dispararán”, aseguró.

Al respecto, Panja sostuvo que “los argentinos tienen la perspectiva de pagar el doble que sus rivales de la fase de grupos por partidos que se juegan en el mismo estadio” y remarcó las diferencias con las ediciones previas, como en Qatar, el cual “será recordado por una de las mejores finales de la historia, pero también por la enorme cantidad de gente que Argentina llevó a estos estadios”.

La atmósfera de cada uno de los partidos del equipo de Lionel Scaloni impactó a miles de aficionados de distintas partes del mundo, que se sorprenden con el apoyo, la presencia y el aliento de la hinchada albiceleste en cada estadio.

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Miles de argentinos viajan a la Copa del Mundo en cada edición, sin importar el idioma ni la distancia.

Miles de argentinos viajan a la Copa del Mundo en cada edición, sin importar el idioma ni la distancia.

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Las deudas a afrontar para viajar

El informe presentó el caso de un grupo de argentinos que se conocieron en Qatar durante diciembre de 2022 y se reunieron en un parque para discutir sus planes para viajar al Mundial de este año. Sin embargo, los fanáticos albicelestes “se están endeudando” para alcanzar a pagar los altos precios que impone la Fifa.

Están decididos a estar en el Mundial sin importar los precios. De hecho, esto es algo que los seguidores aquí dicen que es un poco injusto. Tienen que pagar estos precios récord mientras el escenario que ellos mismos crean se vende con beneficios”, aseveró el periodista.

En diálogo con algunos hinchas del mencionado grupo, Panja subrayó que los precios “podrían dejarlos afuera” del Mundial. “Estoy más cerca de quedarme que de ir”, dijo uno de los hinchas, y otro agregó: “Hay gente que vende su auto o renuncia al trabajo por el fútbol”. Por su parte, el reportero resaltó: “Para los argentinos, un partido no es algo que simplemente te quedas parado a mirar desde el costado. Es algo de lo que eres protagonista. El riesgo aquí es que, si la Fifa insiste con el precio de las entradas, el color que acompañó a la Copa del Mundo se perderá”.

“Están especulando y están jugando con nuestra pasión”, concluyó Soledad Aldao, fanática de la selección argentina, en el citado informe.

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