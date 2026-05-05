España pide que el crucero con infectados de hantavirus no haga escala en las Islas Canarias

Para la OMS los primeros contagios se habrían dado en Ushuaia. El brote ya dejó tres muertos y hay 147 personas a bordo frente a las costas de Cabo Verde

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló este martes que la hipótesis más factible es que la infección de hantavirus de pasajeros del crucero MV Hondius se habría producido fuera del barco en el que se declaró el brote infeccioso que causó tres muertes, mientras que 147 personas permanecen en la embarcación que está frente a la costa de Cabo Verde (África). La embarcación zarpó el pasado 20 de marzo desde Ushuaia (Tierra del Fuego) .

“Teniendo en cuenta la duración del periodo de incubación del hantavirus, que puede oscilar entre una y seis semanas, nuestra hipótesis es que se infectaron fuera del barco ”, dijo la directora de prevención y preparación de epidemias y pandemias de la OMS, Maria Van Kerkhove.

La funcionaria de la OMS dijo que la hipótesis en la que trabajan, teniendo en cuenta la cronología de los casos, es que " embarcaron en la Argentina se infectaron mientras realizaban alguna actividad allí ”, señaló.

El crucero donde ocurrió el brote ofrecía un viaje de expedición y varios de los participantes se dedicaban a la observación de aves y otras actividades relacionadas con la fauna silvestre.

Por tanto, la hipótesis que privilegia la OMS es que la infección se produjo en tierra y que los infectados se unieron luego al resto de pasajeros.

Van Kerkhove también recordó que la tripulación hizo escala en diferentes islas a lo largo de la costa de África, en algunas de las cuales hay muchos roedores. En este sentido admitió que "también podría haber alguna fuente de infección en las islas para algunos de los otros casos sospechosos".

La OMS también indicó que se inició el rastreo de contactos de las personas que fallecieron o son sospechosas de haber contraído el hantavirus de acuerdo a los síntomas que presentan, pero insistió en que un contagio entre humanos solo puede darse en casos en los que ha habido una gran cercanía física.

Alerta en España

Por su parte, el Ministerio de Sanidad de España propuso evacuar en Cabo Verde a los casos sintomáticos y los contactos de alto riesgo por hantavirus, sin efectuar la escala prevista en las Islas Canarias.

"Se va a intentar que en Cabo Verde se evacúen los casos sintomáticos y los contactos de alto riesgo (hay uno identificado, y se evaluará si hay otros más)", informó el departamento que dirige Mónica García.

"No habría motivo clínico para realizar una escala en las Islas Canarias salvo que aparecieran nuevos casos sintomáticos durante el trayecto entre Cabo Verde y las Islas Canarias", señalaron desde la cartera sanitaria.

Este martes el barco se encontraba en Cabo Verde y está prevista una evaluación por parte de los epidemiólogos de la OMS para evaluar las acciones a llevar a cabo.