La Capital | Información General | pasajeros

Tres pasajeros murieron por un brote de hantavirus en un crucero que salió desde Ushuaia

Una de las víctimas falleció a bordo del crucero que partió de Ushuaia rumbo a Cabo Verde, mientras que otras dos llegaron a ser hospitalizadas en Sudáfrica. Hay otros cinco casos sospechosos.

3 de mayo 2026 · 17:15hs
Tres pasajeros murieron por un brote de hantavirus en un crucero que salió desde Ushuaia

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este domingo sobre tres muertes relacionadas con un posible brote de hantavirus, que se transmite a través de los roedores, en el barco de crucero MV Hondius durante su travesía por el Atlántico tras haber partido desde Ushuaia, Tierra del Fuego, el pasado 20 de marzo. En la Argentina rige una alerta sanitaria de hantavirus desde hace varias semanas por el aumento de casos y fallecimientos.

El incidente se registró mientras la embarcación navegaba desde Ushuaia, Argentina, rumbo a Cabo Verde, con cerca de 170 pasajeros y 70 tripulantes a bordo.

Hasta el momento, la OMS reportó que, además del caso confirmado, existen otros cinco pasajeros bajo sospecha de haber contraído la infección.

“De los seis afectados, tres han muerto y uno permanece en cuidados intensivos en Sudáfrica”, indicó la organización en declaraciones a AFP.

El brote fue detectado inicialmente por las autoridades sanitarias sudafricanas, que identificaron una “enfermedad respiratoria aguda grave” entre los pasajeros.

El primer caso reportado fue el de un hombre de 70 años quien comenzó a presentar síntomas durante el viaje y falleció en el barco. Su cuerpo fue desembarcado en la isla de Santa Elena, territorio británico en el Atlántico sur. Su esposa, de 69 años, también enfermó y fue evacuada en estado crítico a Sudáfrica, donde murió en un hospital de Johannesburgo.

Según detalles proporcionados por un portavoz sudafricano, ambos pacientes aún no han sido identificados oficialmente por nacionalidad.

El tercer contagiado, un ciudadano británico de 69 años, fue igualmente trasladado a Sudáfrica y permanece internado en terapia intensiva. Una fuente vinculada al caso, que solicitó anonimato, señaló que entre los fallecidos se encontraba una pareja de nacionalidad holandesa, mientras que el tercer deceso ocurrió a bordo del MV Hondius y el cuerpo seguía en la embarcación.

Las autoridades evalúan la necesidad de aislar a otros dos pasajeros que presentan síntomas y podrían ser hospitalizados en Cabo Verde, mientras continúan los debates sobre el destino inmediato del crucero, que tiene previsto proseguir su itinerario hacia las Islas Canarias en España.

La OMS confirmó que está coordinando con los gobiernos afectados y la compañía operadora del buque la posible evacuación médica de los pasajeros enfermos.

La embarcación, operada por la empresa Oceanwide Expeditions, está registrada como un crucero polar y ofrece rutas de expedición entre Argentina, el Atlántico Sur y África occidental, con paradas en lugares remotos como Georgia del Sur y Santa Elena.

De acuerdo con plataformas de seguimiento marítimo, el MV Hondius se encontraba este domingo cerca del puerto de Praia, en Cabo Verde.

El hantavirus es una familia de virus que se transmite principalmente a humanos por el contacto con roedores infectados, sus excrementos, orina, mordeduras o la inhalación de polvo contaminado.

La OMS explicó que, aunque es poco frecuente, se han descrito casos de transmisión entre personas, y la enfermedad puede causar un síndrome respiratorio grave que requiere vigilancia y cuidados intensivos.

El organismo internacional aseguró que continúa facilitando la comunicación entre las autoridades nacionales de salud de los países involucrados y los operadores del crucero para coordinar la respuesta y minimizar riesgos para pasajeros y tripulación.

Hasta el momento, la empresa Oceanwide Expeditions no ha ofrecido comentarios sobre la situación.

Noticias relacionadas
Sólo 2 de cada 10 personas de entre 25 y 35 años pueden irse a vivir solos. El resto se queda en casa o lo hacen en pareja

Aumenta la cantidad de adultos jóvenes que no pueden irse de la casa de sus padres

La Fuerza Aérea Británica (RAF) se mantiene en alerta máxima.

Malvinas: Reino Unido asegura que la protección sobre el archipiélago es "innegociable"

La firma Lumilagro anunció nuevos empleos y la apertura de 15 locales comerciales

Tras los polémicos despidos, Lumilagro contratará 60 empleados y abrirá 15 locales

Cómo preparar un buen plato de locro para este primero de mayo

Cómo preparar locro bueno, bonito y barato para este Día del Trabajador

Ver comentarios

Las más leídas

Un joven de 25 años falleció ahogado en la pileta de un club de zona oeste

Un joven de 25 años falleció ahogado en la pileta de un club de zona oeste

El probable de Central, con algunos históricos y tres pibes que debutarían en primera

El probable de Central, con algunos históricos y tres pibes que debutarían en primera

Un joven falleció ahogado en la pileta de un club de zona oeste: estaba practicando buceo

Un joven falleció ahogado en la pileta de un club de zona oeste: estaba practicando buceo

Atención Argentina: Franco Colapinto corre el GP de Miami en un nuevo horario

Atención Argentina: Franco Colapinto corre el GP de Miami en un nuevo horario

Lo último

Vélez vs. Newells por el Torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Vélez vs. Newell's por el Torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Por 45 días habrá desvíos de colectivos en el centro de Rosario por trabajos de la EPE

Por 45 días habrá desvíos de colectivos en el centro de Rosario por trabajos de la EPE

Analistas advierten un incipiente rebote de la economía, pero no para todos

Analistas advierten un incipiente rebote de la economía, pero no para todos

Confirman que el cuerpo hallado en el río Paraná es el de Joaquín Fiant, desaparecido el 17 de abril

El joven de 19 años había sido visto por última vez en Granadero Baigorria. Su cuerpo fue encontrado este sábado flotando en el río a la altura del parque España
Confirman que el cuerpo hallado en el río Paraná es el de Joaquín Fiant, desaparecido el 17 de abril
Central pudo ganarlo, Tigre le empató y se viene Independiente en playoffs

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central pudo ganarlo, Tigre le empató y se viene Independiente en playoffs

Un joven falleció ahogado en la pileta de un club de zona oeste: estaba practicando buceo
La Ciudad

Un joven falleció ahogado en la pileta de un club de zona oeste: estaba practicando buceo

Por 45 días habrá desvíos de colectivos en el centro de Rosario por trabajos de la EPE
La Ciudad

Por 45 días habrá desvíos de colectivos en el centro de Rosario por trabajos de la EPE

Mujeres de la UCR acusan a la senadora Losada de poner en riesgo a víctimas de abuso y violencia
Información General

Mujeres de la UCR acusan a la senadora Losada de poner en riesgo a víctimas de abuso y violencia

Tres pasajeros murieron por un brote de hantavirus en un crucero que salió desde Ushuaia
Información General

Tres pasajeros murieron por un brote de hantavirus en un crucero que salió desde Ushuaia

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un joven de 25 años falleció ahogado en la pileta de un club de zona oeste

Un joven de 25 años falleció ahogado en la pileta de un club de zona oeste

El probable de Central, con algunos históricos y tres pibes que debutarían en primera

El probable de Central, con algunos históricos y tres pibes que debutarían en primera

Un joven falleció ahogado en la pileta de un club de zona oeste: estaba practicando buceo

Un joven falleció ahogado en la pileta de un club de zona oeste: estaba practicando buceo

Atención Argentina: Franco Colapinto corre el GP de Miami en un nuevo horario

Atención Argentina: Franco Colapinto corre el GP de Miami en un nuevo horario

Cuáles son los cuatro posibles rivales de Central en los octavos de final del torneo Apertura

Cuáles son los cuatro posibles rivales de Central en los octavos de final del torneo Apertura

Ovación
Newells viajó este domingo con el retorno de Franco García y Bruno Cabrera
Ovación

Newell's viajó este domingo con el retorno de Franco García y Bruno Cabrera

Newells viajó este domingo con el retorno de Franco García y Bruno Cabrera

Newell's viajó este domingo con el retorno de Franco García y Bruno Cabrera

Central pudo ganarlo, Tigre le empató y se viene Independiente en playoffs

Central pudo ganarlo, Tigre le empató y se viene Independiente en playoffs

El uno x uno de Central: Jorge Broun fue el destacado en el empate frente a Tigre

El uno x uno de Central: Jorge Broun fue el destacado en el empate frente a Tigre

Policiales
Arregla celulares, ayudó a su madre a borrar mensajes de WhatsApp y quedó preso
Policiales

Arregla celulares, ayudó a su madre a borrar mensajes de WhatsApp y quedó preso

Zona sur: ocho aprehendidos y secuestro de drogas en tres allanamientos

Zona sur: ocho aprehendidos y secuestro de drogas en tres allanamientos

La desaparición de una mujer expuso una grave denuncia de aprietes narco

La desaparición de una mujer expuso una grave denuncia de aprietes narco

Amenazas y persecución: detuvieron a un taxista como cómplice de dos extorsionadores

Amenazas y persecución: detuvieron a un taxista como cómplice de dos extorsionadores

La Ciudad
Por 45 días habrá desvíos de colectivos en el centro de Rosario por trabajos de la EPE
La Ciudad

Por 45 días habrá desvíos de colectivos en el centro de Rosario por trabajos de la EPE

Turismo: presentan una variada agenda que combina festivales, producción, aniversarios y deportes

Turismo: presentan una variada agenda que combina festivales, producción, aniversarios y deportes

Un joven falleció ahogado en la pileta de un club de zona oeste: estaba practicando buceo

Un joven falleció ahogado en la pileta de un club de zona oeste: estaba practicando buceo

Llega Open House Rosario: el festival que invita a recorrer edificios de alto valor arquitectónico

Llega Open House Rosario: el festival que invita a recorrer edificios de alto valor arquitectónico

Duro rechazo a la reforma de la ley de salud mental: Hace falta un sistema que funcione

Por Matías Petisce
La Ciudad

Duro rechazo a la reforma de la ley de salud mental: "Hace falta un sistema que funcione"

Satellites on fire: cómo funciona la app creada por tres jóvenes que detecta incendios en tiempo real
La Ciudad

"Satellites on fire": cómo funciona la app creada por tres jóvenes que detecta incendios en tiempo real

Chocó a un ciclista en bulevar Oroño mientras manejaba alcoholizada e intentó huir
La Ciudad

Chocó a un ciclista en bulevar Oroño mientras manejaba alcoholizada e intentó huir

Arregla celulares, ayudó a su madre a borrar mensajes de WhatsApp y quedó preso
Policiales

Arregla celulares, ayudó a su madre a borrar mensajes de WhatsApp y quedó preso

Hundimiento del Belgrano: 36 horas a la deriva y la consigna de no dormir para sobrevivir

Por Mila Kobryn
La Ciudad

Hundimiento del Belgrano: 36 horas a la deriva y la consigna de no dormir para sobrevivir

Mapa de las patentes automotores: dónde se paga más y cuál es la situación en Santa Fe
economia

Mapa de las patentes automotores: dónde se paga más y cuál es la situación en Santa Fe

Un proyecto integral propone ayudar a las familias rosarinas endeudadas en plena crisis

Por Matías Petisce
La Ciudad

Un proyecto integral propone ayudar a las familias rosarinas endeudadas en plena crisis

Tras los polémicos despidos, Lumilagro contratará 60 empleados y abrirá 15 locales
Información General

Tras los polémicos despidos, Lumilagro contratará 60 empleados y abrirá 15 locales

La ampliación de la avenida Jorge Newbery llegó al 90 % de ejecución
La Ciudad

La ampliación de la avenida Jorge Newbery llegó al 90 % de ejecución

San Juan: una odontóloga fue condenada por quitarle 12 dientes a un niño de 5 años
Información General

San Juan: una odontóloga fue condenada por quitarle 12 dientes a un niño de 5 años

Obras clave: ultiman trabajos para dejar totalmente renovada la avenida Ayacucho

Obras clave: ultiman trabajos para dejar totalmente renovada la avenida Ayacucho

El Gran Rosario tiene un mercado de trabajo bajo presión y con menores ingresos
Economia

El Gran Rosario tiene un mercado de trabajo bajo presión y con menores ingresos

Estación Transformadora Mendoza: etapa final de una obra que beneficiará a 300 mil usuarios de la EPE
La Ciudad

Estación Transformadora Mendoza: etapa final de una obra que beneficiará a 300 mil usuarios de la EPE

El Loco no puede reelegir

Por Jorge Asís
Miradas

"El Loco no puede reelegir"

Roldán conversa sobre Malvinas, consumos digitales en infancias y el lado diurno de la dictadura

Por Miguel Pisano
La Región

Roldán conversa sobre Malvinas, consumos digitales en infancias y el lado diurno de la dictadura

Rugby, Copa Banco Macro: partidos de alto voltaje para la cuarta fecha del Regional del Litoral

Por Pablo Mihal
Ovación

Rugby, Copa Banco Macro: partidos de alto voltaje para la cuarta fecha del Regional del Litoral

Cultura: los organismos estables municipales de Rosario lanzan su temporada 2026

Cultura: los organismos estables municipales de Rosario lanzan su temporada 2026

Asociación Rosarina de Fútbol: Provincial busca quedar solo en el torneo de Primera A
Ovación

Asociación Rosarina de Fútbol: Provincial busca quedar solo en el torneo de Primera A

Zona sur: ocho aprehendidos y secuestro de drogas en tres allanamientos
policiales

Zona sur: ocho aprehendidos y secuestro de drogas en tres allanamientos

Invierno anticipado en Rosario: se viene una jornada con temperaturas cercanas a cero grados
la ciudad

Invierno anticipado en Rosario: se viene una jornada con temperaturas cercanas a cero grados