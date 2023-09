“Te dicen que van a poner grasas y te ponen otra cosa que no pediste, pero te dormiste y no podés hacer nada. Estoy esperando resultados, ver qué pasa, los resultados. Pero tengo miedo, no sé qué me va a pasar. Como yo hay un montón de chicas más, hay gente que no se anima a hablar por miedo”, contó Andrea, una de las pacientes.

Entre las voces que se escucharon estuvieron algunos nombres conocidos, como Pamela Sosa, vedette y ex pareja de Lotocki, y otros casos anónimos. También pidió la palabra el actor uruguayo Raphael Dufort, quien contó que se animó a contar su caso luego de la muerte de Luna y del bailarín Mariano Caprarola.

“Este médico nos inyectó veneno y nos vamos a morir máximo en 30 años”, graficó Dufort, en un testimonio de los más impactantes de la tarde.

También habló la vedette Stefy Xipolitakis, quien contó que entre las damnificadas están armando un grupo de WhatsApp en el que se siguen sumando casos. “Estoy como puedo”, sostuvo luego de la conferencia.

“Es una locura todo lo que va pasando. Ojalá se haga justicia pronto, necesitamos a la gente para que nos escuchen. Todo el tiempo vamos sumando víctimas al grupo de WhatsApp. Hay hombres y mujeres. Esperamos levantar la voz para la gente que no se escucha. Que casación nos escuche”, agregó.

Julieta, otra paciente que se inyectó los glúteos en 2011, contó su día a día. “Estoy usando una faja y es lo único que me sostiene y me calma los dolores a la noche. Tengo que estudiar, salir a comprar, ir a visitar amigas con la faja. No sé qué ponerme con lo que tengo adentro”, contó.

A partir de la intervención, que tuvo lugar cuando la chica tenía 18 años, Julieta tuvo que cambiar su rutina. “Hoy no puedo hacer actividad física que es lo que me destacaba cuando era chica en la secundaria. Y este producto que tengo en la cola me impide hacer muchas actividades”, expuso.

La mujer además puso en el foco en las presiones sociales que tenía en el ambiente para hacerse tratamientos estéticos. “Teníamos presiones por todos lados, me preguntaban cuando me iba a hacer los pechos, la cola”, relató.

Síndrome de Asia

Sergio Rossaroli, médico cirujano plástico, explicó que “los pacientes que han sido víctimas de la colocación de este producto desarrollan lo que comúnmente se denomina el Síndrome de Asia que comienza con manifestaciones de índole renal”.

“Porque el producto, ya sea cualquiera de los que se está hablando, sea el biopolímero o el metilmetacrilato, cualquiera de esos termina generando una reacción adversa en el organismo que desarrolla enfermedades renales por aumento de calcio y eso se provoca porque esas sustancias tóxicas no son aptas para ser utilizadas en el organismo y genera una reacción inmunológica”, detalló el especialista.

El abogado Burlando adelantó que se pedirá la detención del cirujano. “Se están haciendo las diligencias, hay que trabajarlo”, sostuvo. “Si bien la justicia lo evaluó, hoy la situación es diferente. Hay dos causas donde se investiga un homicidio, hay causas donde se estudia homicidio calificado. Es una situación distinta que cuando se condenó a Lotocki hace cuatro años”, explicó el letrado.