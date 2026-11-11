La Capital | Información General | León XIV

León XIV durante su visita a la cárcel de Devoto: "El ser humano florece a través del límite"

Los testimonios de los presos conmovieron al Santo Padre. León XIV escuchó a los detenidos y habló sobre las adicciones, la violencia y la posibilidad de comenzar una nueva vida

11 de noviembre 2026 · 08:39hs
Google Seguir a La Capital en Google
El papa León XIV conmovido en la cárcel de Devoto

El papa León XIV conmovido en la cárcel de Devoto

El papa León XIV visitó este miércoles la cárcel de Devoto, en la ciudad de Buenos Aires, donde se encontró con detenidos que permanecen en el establecimiento mientras avanza el traslado de la población carcelaria a otras unidades. El penal, que pronto será demolido, recibió al Pontífice con la presencia de autoridades nacionales y de alrededor de 70 internos que todavía no fueron trasladados a Marcos Paz.

León XIV fue recibido por los ministros nacionales Alejandra Monteoliva y Juan Bautista Mahiques. Durante el trayecto desde la Nunciatura Apostólica hasta el barrio porteño de Devoto, numerosas personas se acercaron a las calles y avenidas para saludarlo. En varios tramos del recorrido, incluso sobre la avenida General Paz, el Papa viajó con la ventanilla baja.

Tras escuchar los testimonios, Santo Padre agradeció por el recibimiento en la cárcel de Devoto. “Este mensaje de que una nueva vida es posible es un mensaje de esperanza”, resaltó.

"El ser humano florece a través del límite"

“Me gustaría compartirles una reflexión sobre algo que todos tenemos en común, por el hecho de ser humanos: la experiencia del límite. La incapacidad, enfermedad y la ancianidad se presentan como límites a corregir. Sensación de omnipotencia que genera la droga, el dinero fácil o ejercer la violencia sobre los más débiles, la impunidad, que es fruto de la corrupción”, prosiguió.

“Caídas, sueños y decepciones. El mal que afecta arruina la vida de muchas personas, llegando a extremos de inhumanidad. Pero una pequeña luz sigue brillando y puede reavivarse siguiendo la reconciliación. Aun en medio del mal, dolor y fracaso más profundos, se puede reiniciar, tal como nos han compartido en los testimonios”, siguió León XIV.

“A lo largo de los años conservamos en nosotros enseñanzas que quedan marcadas como cicatrices”, apuntó el Papa. “Sin embargo, cuando el humano se deshumaniza aun en tragedias, puede seguir el camino de Dios en la reconciliación”, resaltó León XIV, que dijo que el ser humano a veces necesita superar los límites y “experimentar la presencia del Señor”.

>> Leer más: Entre choripanes y rosarios, los negocios que genera la llegada de León XIV a Luján

“Quisiera resaltar que la cárcel es testigo de profundos cambios y reconversiones. De personas que, habiendo experimentado la fragilidad humana en su aspecto más doloroso, lo transformaron en un jardín fecundo. Con la gracia de Dios se puede pasar de la oscuridad total a pequeños destellos de luz”, resaltó.

Los testimonios de los detenidos: drogas, alcohol y un reencuentro con la fe

Durante el encuentro, León XIV escuchó las experiencias de personas privadas de su libertad que contaron cómo el paso por la cárcel modificó sus vidas. Dos de los testimonios estuvieron atravesados por historias de consumo problemático de drogas y alcohol, distanciamiento familiar y acercamiento a la religión.

Uno de ellos fue el de Cristian, de 29 años, detenido en el penal desde 2025. El joven relató que durante el tiempo que estuvo en situación de calle el consumo de sustancias lo llevó a cometer delitos para sostener su adicción. "Todo eso terminó alejándome de mi familia y de las personas que me quieren. Perdí mi trabajo; lo perdí todo", contó.

Cristian explicó que, después de su detención, comenzó a acercarse a la capilla de la cárcel. Allí, según su relato, encontró compañía y decidió retomar su vínculo con la fe. "Sentí que no estaba solo, que Jesús me acompañaba y me llamaba al reencuentro con Él. Decidí seguirlo, convencido de que Él es el verdadero camino", expresó.

También habló del arrepentimiento por las decisiones que tomó y por el daño que pudo haber causado a sus seres queridos. El joven, que está próximo a recuperar su libertad, se acercó a abrazar al Papa después de compartir su testimonio.

>> Leer más: "Sigan haciendo lío": el mensaje de León XIV en Córdoba con el que recordó al Papa Francisco

Otro de los relatos fue el de Maximiliano, de 32 años, quien contó que durante años su vida estuvo marcada por las drogas y el alcohol. Dijo que se había alejado de su familia y que lamentaba el tiempo perdido con sus hijas. "Al momento de mi detención empecé a encontrar mi libertad interior. De repente, ese ritmo frenético que parecía imparable se detuvo y tuve la claridad y el golpe de realidad que tanto necesitaba", relató.

El hombre contó que comenzó a asistir a la capilla del penal y que allí recuperó el vínculo con la Iglesia y con recuerdos de su infancia. También dejó una advertencia sobre el consumo de sustancias y afirmó que la droga "es una verdadera pandemia" y alentó a quienes atraviesan situaciones similares a acercarse a Dios.

El mensaje de García Cuerva en la cárcel de Devoto

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, fue el encargado de dar la bienvenida al Pontífice. En su intervención, destacó la importancia de reconocer a quienes viven en contextos de encierro y agradeció la presencia del Papa en el penal.

"Reconocer el rostro del Señor en las periferias más olvidadas de la sociedad es un desafío constante. Por eso, Santo Padre, agradecemos su presencia en esta cárcel de Devoto", expresó.

García Cuerva recordó que el establecimiento es una cárcel de varones y que, hasta hace un tiempo, alojaba a unas 1.500 personas. También explicó que actualmente atraviesa un proceso gradual de traslado de detenidos a otras unidades, con vistas a su cierre definitivo.

>> Leer más: Luján se transforma: vecinos, voluntarios y fieles esperan al Papa León XIV

En ese contexto, retomó una reflexión del papa Francisco sobre las desigualdades sociales y el sistema penitenciario. Recordó que su antecesor visitaba la cárcel de Devoto cada Jueves Santo para celebrar la Eucaristía y realizar el lavatorio de los pies.

"En un mundo marcado por la desigualdad, raíz de los males sociales, como decía el papa Francisco, el problema de las cárceles es un problema que afecta a la sociedad en su conjunto", sostuvo.

Al cerrar su mensaje, García Cuerva agradeció nuevamente la visita y definió la presencia de León XIV como "la presencia del Pastor que abraza a todos", además de un signo de misericordia en una sociedad atravesada por la violencia y la inequidad.

Noticias relacionadas
El Papa León XIV cantó Alma misionera, uno de los himnos de los encuentros religiosos

"Alma misionera": la historia de la canción más hitera de la visita papal

Luciano Pereyra cantó en su Luján natal

Luciano Pereyra cantó "Sólo le pido a Dios" en la previa de la misa del papa León XIV

El Papa se reunió con presos antes de encabezar una misa en la Basílica de Luján

"La droga es una pandemia": los testimonios de presos que emocionaron a León XIV en Devoto

Luquitas Rodríguez frente a León XIV

"El arte nos hace más humanos": el mensaje de Luquitas Rodríguez frente a León XIV

Las más leídas

Murió Marcos Camino, fundador de Los Palmeras y referente de la cumbia santafesina

Murió Marcos Camino, fundador de Los Palmeras y referente de la cumbia santafesina

Crisis en un histórico equipo del ascenso de Rosario: se fue el presidente y asumió un vocal

Crisis en un histórico equipo del ascenso de Rosario: se fue el presidente y asumió un vocal

El formidable presente de un ex-Newells bicampeón: marcó 18 goles esta temporada

El formidable presente de un ex-Newell's bicampeón: marcó 18 goles esta temporada

La dura lesión del arquero cedido por Newells que debería regresar en enero

La dura lesión del arquero cedido por Newell's que debería regresar en enero

Lo último

El guitarrista rosarino Carlos Casazza publicó su segundo disco del año

El guitarrista rosarino Carlos Casazza publicó su segundo disco del año

Los Palmeras hicieron un show en memoria de Marcos Camino y regresan a Santa Fe para despedirlo

Los Palmeras hicieron un show en memoria de Marcos Camino y regresan a Santa Fe para despedirlo

Entregaron en Venado Tuerto 34 lotes a familias beneficiarias del programa Nuestro Terreno

Entregaron en Venado Tuerto 34 lotes a familias beneficiarias del programa Nuestro Terreno

Lo apuñalaron en el pecho y murió cuando lo llevaban al Policlínico San Martín

El homicidio sucedió en la noche del martes en Estudiante Aguilar y José María Rosa. La víctima tenía 30 años y una denuncia por violencia de género

Lo apuñalaron en el pecho y murió cuando lo llevaban al Policlínico San Martín
El gobierno de Santa Fe le contesta al perottismo por el déficit: Es porque hacemos obras
Política

El gobierno de Santa Fe le contesta al perottismo por el déficit: "Es porque hacemos obras"

Crecida del Paraná: se espera un pico cercano a la evacuación para fines de noviembre

Por Matías Petisce
La Ciudad

Crecida del Paraná: se espera un pico cercano a la evacuación para fines de noviembre

Danza con lobos para los equipos rosarinos, que podrían cruzarse en las semifinales

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Danza con lobos para los equipos rosarinos, que podrían cruzarse en las semifinales

Renovación del espacio público: inauguran seis plazas en doce días
La Ciudad

Renovación del espacio público: inauguran seis plazas en doce días

Detuvieron a un repartidor tras una tensa discusión con inspectores de tránsito
La Ciudad

Detuvieron a un repartidor tras una tensa discusión con inspectores de tránsito

Las más leídas
Murió Marcos Camino, fundador de Los Palmeras y referente de la cumbia santafesina

Murió Marcos Camino, fundador de Los Palmeras y referente de la cumbia santafesina

Crisis en un histórico equipo del ascenso de Rosario: se fue el presidente y asumió un vocal

Crisis en un histórico equipo del ascenso de Rosario: se fue el presidente y asumió un vocal

El formidable presente de un ex-Newells bicampeón: marcó 18 goles esta temporada

El formidable presente de un ex-Newell's bicampeón: marcó 18 goles esta temporada

La dura lesión del arquero cedido por Newells que debería regresar en enero

La dura lesión del arquero cedido por Newell's que debería regresar en enero

Juveniles de Newells y Central irán a la sub-20 y entrenarán con la selección

Juveniles de Newell's y Central irán a la sub-20 y entrenarán con la selección

Ovación
Danza con lobos para los equipos rosarinos, que podrían cruzarse en las semifinales

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Danza con lobos para los equipos rosarinos, que podrían cruzarse en las semifinales

Danza con lobos para los equipos rosarinos, que podrían cruzarse en las semifinales

Danza con lobos para los equipos rosarinos, que podrían cruzarse en las semifinales

A Central se le abrió el arco de enfrente, pese a que los 9 no están afilados

A Central se le abrió el arco de enfrente, pese a que los "9" no están afilados

El objetivo primario de Newells es la reinserción de los futbolistas ausentes

El objetivo primario de Newell's es la reinserción de los futbolistas ausentes

Policiales
Utilizan una pistola Taser para reducir a un hombre en un caso de violencia familiar
Policiales

Utilizan una pistola Taser para reducir a un hombre en un caso de violencia familiar

Lo apuñalaron en el pecho y murió cuando lo llevaban al Policlínico San Martín

Lo apuñalaron en el pecho y murió cuando lo llevaban al Policlínico San Martín

Piden 19 años de prisión para el acusado de un crimen en Villa Manuelita

Piden 19 años de prisión para el acusado de un crimen en Villa Manuelita

Megaoperativo de 147 policías contra una banda narco en barrio La Lagunita

Megaoperativo de 147 policías contra una banda narco en barrio La Lagunita

La Ciudad
De la Escuela Crisol a España: la historia del relojero rosarino que hizo del tiempo su oficio

Por Miguel Pisano
Rosarinos por el mundo

De la Escuela Crisol a España: la historia del relojero rosarino que hizo del tiempo su oficio

Detuvieron a un repartidor tras una tensa discusión con inspectores de tránsito

Detuvieron a un repartidor tras una tensa discusión con inspectores de tránsito

Crecida del Paraná: se espera un pico cercano a la evacuación para fines de noviembre

Crecida del Paraná: se espera un pico cercano a la evacuación para fines de noviembre

Renovación del espacio público: inauguran seis plazas en doce días

Renovación del espacio público: inauguran seis plazas en doce días

Una mujer atacó a tiros una casa e hirió a una nena de 5 años delante de su abuela
Policiales

Una mujer atacó a tiros una casa e hirió a una nena de 5 años delante de su abuela

En una decisión inédita, eligieron embajadores a dos hombres en Colectividades
La Ciudad

En una decisión inédita, eligieron embajadores a dos hombres en Colectividades

El ex-Central Gustavo Alfaro sería uno de los afectados por el banco de Paraguay
Ovación

El ex-Central Gustavo Alfaro sería uno de los afectados por el banco de Paraguay

El robo a la jubilada golpeada en su casa de Tiro Suizo no habría sido al azar
Policiales

El robo a la jubilada golpeada en su casa de Tiro Suizo no habría sido al azar

Renuevan pedido de testigos y recompensa para esclarecer resonante crimen
Policiales

Renuevan pedido de testigos y recompensa para esclarecer resonante crimen

Incendio arrasador en zona oeste: un almacén quedó destruido por el fuego
La ciudad

Incendio arrasador en zona oeste: un almacén quedó destruido por el fuego

Un hombre de 73 años falleció mientras esperaba la llegada del Papa a Córdoba
Información General

Un hombre de 73 años falleció mientras esperaba la llegada del Papa a Córdoba

Le reclamaron el pago de un viaje de Uber y dispararon contra su casa
Policiales

Le reclamaron el pago de un viaje de Uber y dispararon contra su casa

La UNR ganó la olimpíada nacional de estudiantes de Medicina
La Ciudad

La UNR ganó la olimpíada nacional de estudiantes de Medicina

Quini 6: de dónde es el apostador que se llevó 1.800 millones de pesos
Información General

Quini 6: de dónde es el apostador que se llevó 1.800 millones de pesos

Policías auxiliaron a una bebé de un mes con dificultades respiratorias
La región

Policías auxiliaron a una bebé de un mes con dificultades respiratorias

Agricultura y ganadería: el nuevo mapa productivo de Santa Fe
Agro

Agricultura y ganadería: el nuevo mapa productivo de Santa Fe

Otro crimen en el cordón industrial: mataron a un joven en San Lorenzo
Policiales

Otro crimen en el cordón industrial: mataron a un joven en San Lorenzo

Cayó un ascensor desde el sexto piso de un edificio en Santa Fe: ocho heridos
Información General

Cayó un ascensor desde el sexto piso de un edificio en Santa Fe: ocho heridos

Intentó acercarse al Papa con credencial falsa y le encontraron una pistola
Policiales

Intentó acercarse al Papa con credencial falsa y le encontraron una pistola

Rosario se sumó a la misa de León XIV con transmisiones especiales
La Ciudad

Rosario se sumó a la misa de León XIV con transmisiones especiales

León XIV se emocionó en el Cottolengo y dejó un mensaje sobre la discapacidad
Información General

León XIV se emocionó en el Cottolengo y dejó un mensaje sobre la discapacidad

Un romance con una espía china explotó en el gigante tecnológico Nvidia
Información General

Un romance con una espía china explotó en el gigante tecnológico Nvidia

Depredador sexual: Russell Brand fue condenado a 10 años y medio de prisión
Información General

"Depredador sexual": Russell Brand fue condenado a 10 años y medio de prisión

Volcó un auto con cinco monjas que iban a asistir a la misa del Papa
Información General

Volcó un auto con cinco monjas que iban a asistir a la misa del Papa