León XIV durante su visita a la cárcel de Devoto: "El ser humano florece a través del límite"

Los testimonios de los presos conmovieron al Santo Padre. León XIV escuchó a los detenidos y habló sobre las adicciones, la violencia y la posibilidad de comenzar una nueva vida

El papa León XIV visitó este miércoles la cárcel de Devoto, en la ciudad de Buenos Aires, donde se encontró con detenidos que permanecen en el establecimiento mientras avanza el traslado de la población carcelaria a otras unidades. El penal, que pronto será demolido, recibió al Pontífice con la presencia de autoridades nacionales y de alrededor de 70 internos que todavía no fueron trasladados a Marcos Paz.

León XIV fue recibido por los ministros nacionales Alejandra Monteoliva y Juan Bautista Mahiques. Durante el trayecto desde la Nunciatura Apostólica hasta el barrio porteño de Devoto, numerosas personas se acercaron a las calles y avenidas para saludarlo. En varios tramos del recorrido, incluso sobre la avenida General Paz, el Papa viajó con la ventanilla baja.

Tras escuchar los testimonios, Santo Padre agradeció por el recibimiento en la cárcel de Devoto . “Este mensaje de que una nueva vida es posible es un mensaje de esperanza” , resaltó.

“Me gustaría compartirles una reflexión sobre algo que todos tenemos en común, por el hecho de ser humanos: la experiencia del límite. La incapacidad, enfermedad y la ancianidad se presentan como límites a corregir. Sensación de omnipotencia que genera la droga, el dinero fácil o ejercer la violencia sobre los más débiles, la impunidad, que es fruto de la corrupción ”, prosiguió.

"Aún cuando el ser humano se deshumaniza, una pequeña luz sigue brillando"



El papa León XIV les dijo a los internos de Devoto que "en medio del mal, del dolor y del fracaso más profundo es también un momento particular para poder reiniciar" sus vidas. pic.twitter.com/HRGXxDnEuB — Corta (@somoscorta) November 11, 2026

“Caídas, sueños y decepciones. El mal que afecta arruina la vida de muchas personas, llegando a extremos de inhumanidad. Pero una pequeña luz sigue brillando y puede reavivarse siguiendo la reconciliación. Aun en medio del mal, dolor y fracaso más profundos, se puede reiniciar, tal como nos han compartido en los testimonios”, siguió León XIV.

“A lo largo de los años conservamos en nosotros enseñanzas que quedan marcadas como cicatrices”, apuntó el Papa. “Sin embargo, cuando el humano se deshumaniza aun en tragedias, puede seguir el camino de Dios en la reconciliación”, resaltó León XIV, que dijo que el ser humano a veces necesita superar los límites y “experimentar la presencia del Señor”.

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“Quisiera resaltar que la cárcel es testigo de profundos cambios y reconversiones. De personas que, habiendo experimentado la fragilidad humana en su aspecto más doloroso, lo transformaron en un jardín fecundo. Con la gracia de Dios se puede pasar de la oscuridad total a pequeños destellos de luz”, resaltó.

Los testimonios de los detenidos: drogas, alcohol y un reencuentro con la fe

Durante el encuentro, León XIV escuchó las experiencias de personas privadas de su libertad que contaron cómo el paso por la cárcel modificó sus vidas. Dos de los testimonios estuvieron atravesados por historias de consumo problemático de drogas y alcohol, distanciamiento familiar y acercamiento a la religión.

Uno de ellos fue el de Cristian, de 29 años, detenido en el penal desde 2025. El joven relató que durante el tiempo que estuvo en situación de calle el consumo de sustancias lo llevó a cometer delitos para sostener su adicción. "Todo eso terminó alejándome de mi familia y de las personas que me quieren. Perdí mi trabajo; lo perdí todo", contó.

Cristian explicó que, después de su detención, comenzó a acercarse a la capilla de la cárcel. Allí, según su relato, encontró compañía y decidió retomar su vínculo con la fe. "Sentí que no estaba solo, que Jesús me acompañaba y me llamaba al reencuentro con Él. Decidí seguirlo, convencido de que Él es el verdadero camino", expresó.

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También habló del arrepentimiento por las decisiones que tomó y por el daño que pudo haber causado a sus seres queridos. El joven, que está próximo a recuperar su libertad, se acercó a abrazar al Papa después de compartir su testimonio.

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Otro de los relatos fue el de Maximiliano, de 32 años, quien contó que durante años su vida estuvo marcada por las drogas y el alcohol. Dijo que se había alejado de su familia y que lamentaba el tiempo perdido con sus hijas. "Al momento de mi detención empecé a encontrar mi libertad interior. De repente, ese ritmo frenético que parecía imparable se detuvo y tuve la claridad y el golpe de realidad que tanto necesitaba", relató.

El hombre contó que comenzó a asistir a la capilla del penal y que allí recuperó el vínculo con la Iglesia y con recuerdos de su infancia. También dejó una advertencia sobre el consumo de sustancias y afirmó que la droga "es una verdadera pandemia" y alentó a quienes atraviesan situaciones similares a acercarse a Dios.

El mensaje de García Cuerva en la cárcel de Devoto

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, fue el encargado de dar la bienvenida al Pontífice. En su intervención, destacó la importancia de reconocer a quienes viven en contextos de encierro y agradeció la presencia del Papa en el penal.

"Reconocer el rostro del Señor en las periferias más olvidadas de la sociedad es un desafío constante. Por eso, Santo Padre, agradecemos su presencia en esta cárcel de Devoto", expresó.

García Cuerva recordó que el establecimiento es una cárcel de varones y que, hasta hace un tiempo, alojaba a unas 1.500 personas. También explicó que actualmente atraviesa un proceso gradual de traslado de detenidos a otras unidades, con vistas a su cierre definitivo.

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En ese contexto, retomó una reflexión del papa Francisco sobre las desigualdades sociales y el sistema penitenciario. Recordó que su antecesor visitaba la cárcel de Devoto cada Jueves Santo para celebrar la Eucaristía y realizar el lavatorio de los pies.

"En un mundo marcado por la desigualdad, raíz de los males sociales, como decía el papa Francisco, el problema de las cárceles es un problema que afecta a la sociedad en su conjunto", sostuvo.

"La vida no solo se define por los errores cometidos"



En la visita del papa León XIV a la cárcel de Devoto, Jorge García Cuerva dijo que "siempre es posible volver a levantarse, aprender y convertirse en una persona nueva". pic.twitter.com/kCN3CzHoF2 — Corta (@somoscorta) November 11, 2026

Al cerrar su mensaje, García Cuerva agradeció nuevamente la visita y definió la presencia de León XIV como "la presencia del Pastor que abraza a todos", además de un signo de misericordia en una sociedad atravesada por la violencia y la inequidad.