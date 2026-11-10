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Entre choripanes y rosarios, los negocios que genera la llegada de León XIV a Luján

Los choripanes van desde los 7 mil pesos. Las remeras se venden entre 15 y 25 mil, los rosarios desde 5 mil hasta 40 mil pesos

Gonzalo Santamaría / Enviado especial

Por Gonzalo Santamaría / Enviado especial

10 de noviembre 2026 · 21:03hs
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Entre choripanes y rosarios, los negocios que genera la llegada de León XIV a Luján

Leonardo Vincenti / La Capital
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Las tranquilas calles de Luján se alborotan por la llegada de León XIV. Los niños jugando y las bicicletas circulando dan paso a las parrillas y las mesas en pleno pavimento. Es que caminar por la ciudad que recibirá al Papa es lo más parecido a recorrer un paseo gastronómico. En esa misma línea, otros vecinos apuestan por vender agua caliente, ofrecer estacionamientos y hasta poner los baños a disposición de la gente. Los negocios improvisados corresponden a los 3 millones de personas que las autoridades esperan.

Luján tiene experiencia en recibir visitantes. Todos los años, durante la primera semana de octubre, la multitudinaria peregrinación a la Virgen atrae a millones de fieles. También el 8 de diciembre, Día de la Virgen, es una fecha fija para agradecer, orar y buscar la bendición de la palabra. Ahora llega León XIV, que se suma a las fechas en las que el comercio ve cómo se activan las cajas registradoras.

Hay una oferta cada 25 o 30 metros. La competencia entre vecinos se vive en paz: no hay disputas y hasta conversan entre ellos sobre los precios al público. “Las remeras están 20 mil pesos las de adulto y 15 mil las de niños. Están todas iguales. Alguno se estira a 25 mil pesos”, contó Agustín a La Capital, mientras atendía su puesto, que combinaba prendas con sándwiches de bondiola y choripanes.

Ofertas en cada esquina

“Estacionamiento” a la derecha, “Baño y agua caliente” a la izquierda. Carteles rudimentarios y otros con mayor elaboración. Todo organizado por los mismos lujanenses, que se prepararon para la ocasión.

Semanas antes, ya habían pasado por los mayoristas y comprado de todo: remeras, rosarios, banderas, chorizos, panes, bondiola y milanesas. “Más o menos hablamos para saber el precio”, dijo Agustín.

Los alrededores de la Basílica de Luján eran el lugar perfecto para los vendedores ambulantes. Y los clientes no escatiman gastos en cuestiones de fe. Mario y Ayén, sentados a metros de la Basílica, hablaban con este medio mientras lucían remeras recién estrenadas: “Compramos las dos por 30 mil pesos. Estaban en oferta”.

Precios en Luján

Quienes llegaron a Luján en auto tenían que prever dónde estacionarlo durante su estadía. La calle era una opción, pero, con las calles estrechas y cerradas por el operativo de seguridad, no resultaba una alternativa viable. “60 mil pesos la estadía”, respondió un vecino que tenía las hojas de su portón abiertas de par en par.

La misma familia ofrecía agua caliente. El termo lleno costaba 5 mil pesos. El uso del baño no estaba expresado en ningún cartel y, ante la consulta de este medio, respondieron: “2 mil pesos”. Queda la duda de si ese precio se mantiene ante la masividad y la urgencia de las circunstancias para los clientes.

Algunas casas tenían carteles en los que ofrecían habitaciones o espacios para pernoctar. Los más esperanzados solicitaban un millón de pesos por una casa familiar, mientras que la noche en un alojamiento para dos personas, ubicado a 20 cuadras de la Basílica, rondaba los 250 mil pesos. ¿Y los hoteles? Sold out.

Para recibir al Papa, los fieles podían adquirir rosarios e imágenes religiosas desde los 5 mil pesos. Algunos artículos con un trabajo artesanal más elaborado rondaban los 40 mil pesos. Los banderines de plástico costaban desde mil pesos, mientras que los de tela rondaban los 10 mil pesos. También velas con la imagen de la virgen o cruces, desde los 5 mil pesos hasta los 20 mil pesos.

A la hora de la gastronomía, los choripanes eran el plato principal: 10 mil, 12 mil y, en algunos lugares, 15 mil pesos, con bebida incluida. También había sándwiches de bondiola y de milanesa a precios similares. En los bares, los comerciantes entendieron que la competencia los obligaba a ofrecer una carta acorde: dos personas podían comer con bebida y postre por 30 mil pesos.

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