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Cómo armar carpetas de stickers en WhatsApp

La aplicación permite organizar stickers en diferentes carpetas para encontrarlos con facilidad y tenerlos más a mano

11 de agosto 2026 · 12:32hs
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WhatsApp permite crear carpetas personalizadas de stickers

WhatsApp permite crear carpetas personalizadas de stickers

Probablemente, ninguna herramienta sea más utilizada que los stickers dentro de WhatsApp. Este elemento es de los favoritos en la aplicación y se puede ver en los extensos e inabarcables repertorios que los usuarios actualizan y comparten constantemente. Y es que son tantos y tan variados los stickers de los que disponen los usuarios que, sin dudas, resulta útil organizarlos. Afortunadamente, WhatsApp permite agrupar y coleccionar stickers en diferentes carpetas.

Por su alto poder expresivo y su capacidad de representar en imágenes cientos de palabras, los stickers están presentes en cualquier conversación de WhatsApp. Si los emojis ya son infaltables, los stickers elevan directamente la apuesta en tanto se pueden crear hasta de las mismas imágenes en la galería y pueden incluir movimiento.

Pero al guardar tantos stickers tan variados, puede resultar difícil en muchas ocasiones encontrar el que se está buscando. Justamente por ese motivo Meta incorporó una función en la que los usuarios pueden reunir - y luego encontrar- sus stickers de manera rápida y sencilla.

El objetivo de esta posibilidad es que las interacciones sean más fluidas y ningún usuario pierda demasiado tiempo buscando un sticker o decida no usar uno por no poder encontrarlo entre tantos otros. Además, las carpetas personalizadas permitirán a cada usuario nombrar y reunir stickers bajo el criterio que se desee, de modo que cada persona tendrá una colección ajustada a sus gustos y necesidades.

>>Leer más: WhatsApp se renueva: las cinco novedades que trae la app

Cómo crear carpetas de stickers en WhatsApp

Para crear carpetas de sticker en WhatsApp, es preciso seguir los siguientes pasos:

  • Ingresar a cualquier chat dentro de WhatsApp.
  • Clickear el ícono de los stickers, ubicado al lado del campo de texto.
  • Una vez desplegados los stickers, clickear sobre el pequeño ícono de lápiz que se encuentra en la parte derecha de la pantalla.
  • Sobre los stickers aparecerá un casillero redondo. Seleccionar aquellos que se quieran agrupar. El límite es 60.
  • Una vez elegidos, clickear la opción del medio, la que tiene dos cuadraditos superpuestos y un símbolo +.
  • Elegir y escribir el nombre de la carpeta que se creará.
  • La nueva carpeta con los stickers seleccionados aparecerá en la parte de abajo, luego de la estrellita de los favoritos.

Cabe destacar que los stickers recién agregados continuarán almacenándose directamente en la carpeta de "favoritos", indicado con una estrella. Por este motivo, si así se desea, se deberán agrupar en la carpeta seleccionada después de haberlo guardado.

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