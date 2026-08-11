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Anses: cómo presentar la libreta AUH y cobrar el monto retenido

Este trámite de Anses habilita el cobro del monto acumulado durante el año anterior, equivalente al 20% de la prestación

11 de agosto 2026 · 12:47hs
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Presentando la Libreta de AUH

Presentando la Libreta de AUH, los beneficiarios de Anses cobran el 20% retenido de la prestación 

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) tiene habilitado el trámite para que los titulares de la Asignación Universal por Hijo puedan acceder al cobro del 20% acumulado durante el 2025. Esto implica la presentación de la libreta de 2025 antes del 31 de diciembre de este año.

La retención de ese 20% responde a un mecanismo del organismo. Todos los meses se paga el 80% del total de la asignación. El 20% restante se reserva y se abona en su totalidad una vez que los titulares presenten la Libreta obligatoria. Esta es de carácter imprescindible ya que en ella se acreditan los controles de salud, el esquema de vacunación y la asistencia de los niños y adolescentes a centros de educación.

Para acceder al dinero correspondiente, el titular de la asignación debe realizar un trámite web en el que quedarán actualizados los datos necesarios para la presentación de la libreta. Esta también permite cobrar la Ayuda Escolar Anual.

>>Leer más: Anses: cómo cobrar la Prestación por Desempleo en agosto

Cómo presentar la Libreta obligatoria de la Asignación Universal por Hijo

El trámite de este año habilita el cobro de lo retenido durante 2025. Es esencial que el formulario presentado sea el de Anses, ya que es el único que el organismo considera válido.

El proceso se puede realizar desde la página web oficial de Anses, o bien desde la aplicación “Mi Anses”. El período habilitado para efectuar el trámite corre hasta el 31 de diciembre de este año. El paso a paso es el siguiente:

  1. Ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
  2. Adentrarse en la sección “Hijos”, luego en “Libreta AUH”. Allí se deben revisar las secciones que faltan completar (educación, salud y vacunación) por cada hijo o personas a cargo por las que se recibe la AUH.
  3. En caso de que falte completar alguna sección de la Libreta, se debe seleccionar la opción “Generar libreta" para descargarla o enviarla al mail.
  4. Con el archivo de la libreta, es preciso realizar su impresión. Se debe imprimir la libreta en una sola hoja y procurar una buena calidad de impresión. Luego se debe llevar a la escuela y/o centro de salud (según corresponda) para que la completen y firmen las autoridades.
  5. Con la libreta completa y firmada, el último paso es cargarla a la página. Para esto, se debe sacar una foto de la hoja completa. Algunas de las recomendaciones para que la foto sea válida son las siguientes:
  • Elegir una superficie plana y bien iluminada
  • Asegurarse de que se vean las marcas de las 4 esquinas del formulario en la foto
  • El papel no tiene que estar arrugado
  • La imagen no debe verse movida o borrosa
  • El archivo debe tener un peso menor a 3MB
  • El único formato válido es JPG

Con la fotografía en condiciones, se debe ingresar en “Mi Anses” nuevamente. Allí, seleccionar la opción “Hijos” y luego “Libreta AUH". En la página se detallarán las últimas instrucciones para subir la Libreta y finalizar el trámite.

Aumento de la Asignación Universal por Hijo para agosto

Los beneficiarios de AUH reciben un aumento del 1,9 % en el mes de agosto, en línea con el esquema de movilidad mensual vigente. El porcentaje replica la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio de 2026, difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Con este incremento, los haberes de la AUH alcanzarán los $150.861,90 por hijo. De todas maneras, cabe recordar que el organismo abona únicamente el 80% del beneficio, equivalente a $120.689,52. El 20% restante se mantiene retenido hasta que los titulares presenten la Libreta AUH con los datos de salud, vacunación y escolaridad completos.

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