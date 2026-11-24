Los usuarios pueden consultar los montos, descuentos y motivos de suspensión de las asignaciones de forma virtual. Cómo verificar que la información de pago sea correcta

Los beneficiarios de Anses pueden consultar información relevante en cuanto a su cobros desde la web

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) permite a los beneficiarios consultar el detalle de los cobros correspondientes a las asignaciones por hijo de manera virtual y sencilla . Es así que los usuarios pueden acceder a la información de manera completa , incluyendo los montos recibidos y, en caso de que exista una suspensión o denegación del beneficio, los motivos y los pasos a seguir para resolverlo.

Entre los beneficios que se pueden consultar se encuentran la Asignación Familiar o Universal por Hijo, la Asignación Familiar o Universal por Hijo con discapacidad, la Ayuda Escolar Anual y el Complemento de la AUH equivalente al 20% acumulado.

Además de quienes perciben asignaciones por hijo, la herramienta de consulta está habilitada para trabajadores en relación de dependencia y quienes perciban sus ingresos a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo comprendidos en la Ley 24.241, así como monotributistas y titulares de la Prestación por Desempleo.

Asimismo, podrán utilizarla beneficiarios de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur, a jubilados y pensionados, y a quienes perciban una Pensión No Contributiva por Invalidez o una asignación por trasplante.

Desde el sistema también se puede consultar por la Asignación por Cuidado de Salud Integral, el Complemento Leche del Plan 1000 días y la Prestación Alimentar. Aquí, los beneficiarios pueden revisar el detalle de los conceptos a cobrar a partir del primer día del calendario de pagos establecido para cada mes.

>>Leer más: Ayuda escolar de Anses: cómo es el trámite para cobrarla en noviembre

Cómo consultar los detalles de cobro de Anses: paso a paso

Para revisar los detalles e información completa de cobros, los beneficiarios deben ingresar en la plataforma “Mi Anses” o directamente en la app utilizando su Clave de Seguridad Social, desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Una vez dentro del sistema, se debe buscar la sección “Mi Anses” en el menú, y luego seleccionar la opción “Hijos” o “Mis asignaciones”. Posteriormente, marcar el período que se desea consultar.

Así, la página mostrará el detalle de las sumas a cobrar y los descuentos aplicados. Las prestaciones se identifican con tres colores diferentes, donde las asignaciones con pagos vigentes aparecen en verde. Por otro lado, aquellas que se encuentren suspenidas o emarbagadas figura en amarillo. Y las que fueron denegadas se presentan en rojo.

La importancia de revisar esta sección radica en que, si se encuentra un error, desde la misma página se podrán seguir una serie de pasos para resolverlo en caso de que corresponda. En caso de que no se pueda resolver, se podrá acceder a los motivos.