Desde el celular se pueden detectar los dispositivos en los que la cuenta se encuentra abierta y cerrar la sesión automáticamente. El paso a paso

WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas para comunicarse. A través de ella, se efectúan conversaciones de todo tipo , desde las más casuales y personales hasta las estrictamente profesionales. Por esto, muchos usuarios sostienen la importancia de mantener la información de sus chats protegida. Y en ese sentido, hay una medida que se debe tomar por precaución, para asegurarse de que nadie pueda acceder sin permiso a la cuenta.

Muchas veces, aprovechando las facilidades que ofrece WhatsApp Web, los usuarios abren su cuenta en distintos dispositivos , desde el propio celular hasta computadoras personales, ajenas o laborales. El asunto es que luego la sesión puede quedar abierta en distintos aparatos y no siempre esto es lo que desea el usuario. De hecho, en términos de seguridad y privacidad, lo mejor es que la cuenta se cierre luego de utilizarla en cualquier dispositivo que no sea el propio teléfono , sobre todo si ese dispositivo se comparte con otras personas.

Afortunadamente, WhatsApp cuenta con una sección llamada “Dispositivos vinculados” que ofrece información acerca de los dispositivos en los que la sesión de WhatsApp se encuentra abierta. Al conocer esta lista, el usuario puede cerrar la sesión automáticamente en aquellos dispositivos que desconozca o donde no quiera que se mantenga conectada.

Acceder a los dispositivos conectados es el primer paso para saber si alguien tiene acceso a la cuenta desde otro dispositivo. Y, como centro de control, esta sección permite administrar los accesos en cualquier momento desde el celular.

>>Leer más: Cómo ponerle contraseña a WhatsApp y evitar que alguien abra la aplicación

Cómo revisar los dispositivos vinculados en WhatsApp

Este proceso es sencillo y solo lleva unos pocos segundos a los usuarios. Para acceder a la lista de dispositivos conectados, el primer paso necesario es abrir WhatsApp en el teléfono. Una vez dentro de la app, se debe tocar el ícono de tres puntos verticales en Android y la foto de perfil donde dice “Tu” en Apple (parte inferior derecha de la pantalla).

Allí se deberá clickear la opción “Dispositivos vinculados” y automáticamente aparecerá la información de las sesiones asociadas a la cuenta, donde se indica el dispositivo y el horario en que estuvo o se encuentra activo.

Si se desea cerrar una sección activa en otro dispositivo, se debe clickear sobre la información y luego presionar "Cerrar sesión". Automáticamente, la cuenta se cerrará en el dispositivo involucrado y, para volver a abrirla, se deberán completar los datos de inicio de sesión o escanear el QR de WhatsApp Web desde el celular.