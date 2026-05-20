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Ciancio: "Ante los recortes de la Nación, Santa Fe compra medicamentos y lo seguirá haciendo"

La ministra de Salud de Santa Fe participó de la Jornada Regional de Procuración y Trasplante, y defendió la decisión provincial de sostener con recursos propios tratamientos afectados por la reducción de envíos nacionales

20 de mayo 2026 · 18:09hs
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La ministra de Salud de Santa Fe

La ministra de Salud de Santa Fe, Silvia Ciancio.

La ministra de Salud de Santa Fe, Silvia Ciancio, encabezó este miércoles la apertura de la Jornada Regional de Procuración y Trasplante, un encuentro orientado a fortalecer y federalizar la formación de profesionales vinculados al sistema de donación y trasplante. La actividad se desarrolló en el Auditorio de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Litoral, en la ciudad de Santa Fe.

El encuentro tuvo lugar en un contexto de fuerte protagonismo provincial en materia de procuración de órganos: Santa Fe se ubica actualmente como la segunda jurisdicción del país con mayor cantidad de donantes, con 44 operativos realizados en lo que va de 2026. Esa cifra permitió concretar 120 trasplantes, equivalentes al 15 % del total nacional (818).

La provincia sostiene tratamientos ante recortes nacionales

Durante su intervención, Ciancio afirmó que la procuración y el trasplante constituyen “una de las políticas de salud pública más poderosas que tenemos”, y remarcó que el Gobierno Provincial decidió sostener con fondos propios prestaciones afectadas por recortes nacionales.

“Es una política pública impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro. A pesar de los recortes que Nación aplica sobre medicamentos clave, como las drogas inmunosupresoras que necesitan los pacientes trasplantados para continuar con sus tratamientos, desde la Provincia compramos, seguimos comprando y vamos a seguir haciéndolo mientras dure nuestra gestión”, sostuvo.

La ministra añadió que el sistema sanitario provincial debió reorganizar prioridades presupuestarias para garantizar la continuidad de esas prestaciones. “Venimos haciendo malabares con el presupuesto para definir dónde destinamos los recursos frente a recortes permanentes del Gobierno nacional, porque para la provincia este tema es prioritario”, señaló.

>>Leer más: La deuda de la Nación con Rosario por el impuesto a la nafta ya supera los $261 mil millones

Un año con indicadores históricos

Por su parte, la directora del Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos (Cudaio), Cecilia Andrada, destacó la participación de más de 200 becarios provenientes de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, quienes abordaron aspectos vinculados con la procuración y el trasplante.

Además, sostuvo que los indicadores provinciales muestran una evolución favorable respecto del año anterior. “En 2026 venimos proporcionalmente mejor que en 2025 en cantidad de procesos de donación de órganos; estamos atravesando un momento histórico”, afirmó.

Andrada también valoró el respaldo del Ejecutivo provincial al sistema de procuración: “El acompañamiento del Gobierno de Maximiliano Pullaro se refleja no solo en la complejidad y calidad de los procesos, sino también en la incorporación de tecnología y herramientas que permiten innovar y crecer”.

Del acto de apertura participaron además el vicepresidente del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), Richard Malar, y el decano de la Facultad de Ciencias Médicas, Matías Candioti Busaniche.

Capacitación técnica y coordinación regional

La jornada reúne, solo de la provincia de Santa Fe, a 53 profesionales de efectores de salud de Santa Fe, Rosario, Casilda, Reconquista, Rafaela y Venado Tuerto, actualmente en formación especializada en procuración. Durante el encuentro se desarrollarán talleres técnicos y mesas de trabajo enfocadas en monitoreo, fiscalización de diálisis y optimización de listas de espera.

Las actividades continuarán este jueves con una nueva reunión de la Comisión Regional de Trasplante de la Región Centro (Coretra), espacio de articulación entre provincias para coordinar políticas y estrategias comunes.

Antesala de la Semana de la Donación

El despliegue institucional se enmarca además en la reciente promulgación de la Ley Nº 14.441 por parte del gobernador Maximiliano Pullaro, que incorpora oficialmente la Semana de la Donación de Órganos al calendario escolar santafesino durante los últimos días de mayo.

La iniciativa busca consolidar la concientización sobre donación y trasplante como una política pública permanente, incorporando el tema en ámbitos educativos y fortaleciendo una estrategia provincial que combina prevención, formación y acceso al sistema de salud.

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