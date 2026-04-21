"Es perverso": la ministra de Salud de Santa Fe cargó contra Milei por la falta de vacunas

La ministra Silvia Ciancio denunció un desmantelamiento de programas de salud pública por parte del gobierno nacional, advirtió por faltantes de vacunas y sostuvo que Santa Fe debió cubrir recortes federales con recursos propios.

La ministra de Salud de Santa Fe, Silvia Ciancio, no se guardó nada y fue contundente al referirse al gobierno de Javier Milei al que acusó de poner en marcha un desmantelamiento "perverso" en programas y acciones que ponen en riesgo a la población argentina. "Pasé por muchos gobiernos siendo parte del sistema de salud: en consultorio, en centros de atención primaria, pero nunca pasó que abramos la puerta de las heladeras y tengamos que contar cuántas dosis (de vacunas) tenemos", dijo la médica, en declaraciones a radio La Red Rosario.

Ciancio reveló este martes que faltan vacunas contra la varicela, el HPV y antigripales, entre otras. Afirmó, además, que el fin del programa Remediar, dispuesto por la gestión nacional, dejó desamparados a muchos pacientes oncológicos o que necesitan medicamentos especiales por sus enfermedades y que Santa Fe tuvo que salir al rescate, quitando recursos de otros lugares para comprar esos fármacos.

El gobierno nacional fue informando "en forma irregular" que se corre de distintas obligaciones con las provincias en el tema salud pero sin ningún plan claro ni alternativo. "La información nos llega a cuenta gotas, de manera informal, incluso hay muchas cosas que nos enteramos a través de las redes sociales", señaló con enojo y preocupación la ministra.

En la última reunión del COFESA (Consejo Federal de Salud), donde una vez al mes se encuentran los ministros de salud de todo el país, la preocupación de los funcionarios fue enorme, mencionó Ciancio. "En cuanto a políticas públicas sanitarias del país volvemos a tener pocas pocas o nulas respuestas a todas las dificultades que vamos encontrando en el camino de esta gestión".

Milei amcham 2026 Las decisiones de Milei, no informadas a las provincias en tiempo y forma, ponen en riesgo la salud de la población, dijo Ciancio.

"Un gobierno lleno de excusas y sin planificación"

Esto, "sin dudas tensiona a la salud en Santa Fe: lo peor que tiene este gobierno, de todas las cosas malas que tiene, es que no hay una planificación; entonces el recorte y el ajuste se hace de modo imprevisto y no nos da el tiempo necesario para armar alternativas".

"No nos negamos al control y eficiencia de programas y menos en cuanto a recursos del Estado pero estamos hablando de la vida y la muerte de las personas. No tengo dudas de que el control (del que habla el gobierno de Milei) es una excusa porque después de más de dos años no han mostrado que los controles (que dicen llevar a cabo) hayan tenido más resultados, más respuestas para la gente: el único objetivo que tiene el gobierno nacional es equilibrio fiscal, gastar menos y no importa el cómo, nosotros en Salud lo tenemos claro (que lo ellos es por ahí)".

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Ni remedios ni vacunas

"(La salud) es un tema sensible... pero no nos permiten ni a Santa Fe ni otras jurisdicciones planificar en forma conjunta y consensuada, solo es de manera arbitraria, y nos encontramos con definiciones como el cierre del programa Remediar que no es un recorte: es un desmantelamiento del programa que venía del 2002 con excelentes resultados y dejaron de adquirir medicamentos".

"Tampoco planificaron la compra de vacunas, que es injerencia absoluta del gobierno nacional, irreemplazable, y nos encontramos con que es a cuenta gotas, sin previsión. Es una necesidad indispensable pero no tenemos previsión de cuando vamos a tener las vacunas en la heladera y así podría hablar una hora de todo lo que este gobierno definió políticamente al recortar a las provincias", enfatizó la ministra.

"No se ahorra en vacunas"

"No existe el ahorro en vacunas, eso es perverso, pensar que se ahorra comprando menos vacunas para enfermedades que pueden llevar a la muerte o que estaban erradicadas... tuvimos sarampión, casos de tétanos en Santa Fe. Tenemos una campaña campaña antigripal que se celebró que empiece en marzo para llegar al invierno con las dosis colocadas y no sabemos cuando llegan más dosis".

"En el medio (de todo esto) vino la gente de Pami (que depende de Nación) a vacunarse al efector público provincial y se las colocamos", explicó la funcionaria santafesina.

"Hablamos con otros ministros que remarcaban que este modo de manejarse hacen que se nos complique la logística, si tenemos que distribuir de a poco es más caro. Además viene la gente a vacunarse y le decimos: volvé en una semana...porque faltan vacunas".

"Vemos cómo se están buscando excusas. Cuando preguntamos nos dan fechas posibles 24, 27 de abril, en mayo: nunca pasó que abramos la puerta de las heladeras y tengamos que contar cuántas dosis tenemos".

"Lo digo con contundencia: en las reuniones repiten las excusas", exclamó Ciancio.

Ni preservativos

"Le quitaron los medicamentos de alto costo a la gente con cáncer. Nosotros resignamos otros objetivos para comprar medicamentos (para el cáncer), para trasplantados, pero no nos mandan más ni un preservativo, con altas tasas de sífilis en el país", dijo.

Santa Fe dispuso 17 mil millones de pesos en un semestre para comprar todo lo básico para los centros de salud: ibuprofeno, hipoglucemiantes, paracetamol. "Es un número enorme, pero es para que la gente pueda tener lo que necesita. Nos estamos haciendo cargo de afiliados de Pami, del 30 por ciento de los que tienen otra obra social. Y hay que decirlo: hay provincias que no van a tener para afrontar ese gasto...", enfatizó Ciancio.