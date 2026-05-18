La Capital | Economía | inversiones

Proponen modernizar la ley de promoción de inversiones de Santa Fe para atraer proyectos tecnológicos y productivos

La Fundación Apertura presentó un anteproyecto que propone estabilidad fiscal, subsidios al empleo e incentivos energéticos para captar inversiones y reducir asimetrías regionales

18 de mayo 2026 · 18:46hs
Google Seguir a La Capital en Google
Más inversiones. El anteproyecto de Fundación Apertura toma como referencia experiencias de Córdoba y suma herramientas para impulsar proyectos en el norte santafesino.

Más inversiones. El anteproyecto de Fundación Apertura toma como referencia experiencias de Córdoba y suma herramientas para impulsar proyectos en el norte santafesino.

La Fundación Apertura presentó un anteproyecto para reformular la ley de promoción de inversiones de Santa Fe, con el objetivo de actualizar el régimen frente a las nuevas demandas productivas y tecnológicas. La iniciativa apunta a modernizar el esquema vigente para mejorar la capacidad de la provincia de atraer inversiones, generar empleo y potenciar el desarrollo económico.

La propuesta toma como referencia experiencias aplicadas en otras provincias, especialmente en Córdoba, y plantea un modelo más competitivo para incentivar tanto a las micro, pequeñas y medianas empresas como a grandes proyectos de inversión. Entre las herramientas previstas se incluyen beneficios fiscales, subsidios al empleo, incentivos energéticos, estabilidad tributaria y mecanismos administrativos más ágiles y digitalizados. Para las grandes inversiones también se prevé estabilidad fiscal contractual, acceso a suelo industrial a precio promocional y financiamiento preferencial a través del sistema bancario provincial.

En Córdoba con la actualización del régimen de promoción industrial se multiplicó la cantidad de proyectos aprobados. Según el documento, mientras Santa Fe registra menos de 17 promociones industriales por año bajo la legislación vigente, Córdoba alcanzó 94 aprobaciones anuales tras la implementación de su nueva ley y hoy cuenta con más de 650 empresas beneficiarias activas.

Valor agregado y empleo

Uno de los ejes centrales del anteproyecto es la incorporación de sectores estratégicos que actualmente no están contemplados en la legislación santafesina. En ese listado aparecen actividades vinculadas a la economía del conocimiento, inteligencia artificial, infraestructura digital, economía circular, energías renovables y servicios de alto valor agregado.

La iniciativa también propone instrumentos específicos para fomentar inversiones en el norte santafesino y reducir las asimetrías regionales dentro de la provincia, con la intención de promover un desarrollo territorial más equilibrado. Los departamentos considerados Zonas de Desarrollo Prioritario —entre ellos General Obligado, Vera, 9 de Julio, San Cristóbal, Garay y San Javier— accederían a mayores plazos de beneficios, subsidios al empleo superiores, prioridad en créditos y asistencia técnica gratuita articulada con universidades y organismos científicos.

Sobre los procedimientos administrativos, el esquema prevé una ventanilla única digital, eliminación de trámites en papel, aprobación de proyectos en un plazo máximo de 30 días hábiles y un mecanismo de aprobación tácita en caso de silencio administrativo.

El documento de Fundación Apertura, que es presidida por Cristian Bergmann, incluso proyecta el impacto potencial de una nueva legislación tomando como referencia el caso cordobés. Según las estimaciones incluidas en el informe, Santa Fe podría multiplicar por más de cinco la cantidad de promociones industriales, atraer inversiones privadas adicionales por unos u$s2.000 millones anuales en un plazo de cinco años y generar alrededor de 25 mil empleos industriales directos.

Un marco normativo moderno

Desde la Fundación Apertura señalaron que Santa Fe cuenta con una sólida base productiva, capital humano y capacidad empresarial, pero advirtieron que necesita un marco normativo moderno para competir con otras jurisdicciones que hoy ofrecen mayores incentivos para captar inversiones y radicaciones tecnológicas.

>> Leer más: La industria debate sobre su futuro en Rosario

En ese sentido, el anteproyecto busca abrir una agenda de diálogo entre el sector público, el sector privado, universidades y distintos actores institucionales para avanzar en la construcción de una ley “moderna, transparente y orientada al desarrollo económico de largo plazo”.

La actual ley

El trabajo parte de un diagnóstico crítico sobre la actual Ley 8.478, sancionada en 1979, a la que define como un marco “obsoleto”, con más de 15 decretos modificatorios sin texto ordenado desde 2006, excesiva burocracia y un alcance limitado casi exclusivamente a la industria manufacturera. El informe sostiene además que el sistema actual carece de herramientas modernas como subsidios al empleo, incentivos vinculados a inversiones o mecanismos transparentes de seguimiento de resultados.

Noticias relacionadas
los bancarios suman otro aumento y el salario inicial se va a $2,3 millones

Los bancarios suman otro aumento y el salario inicial se va a $2,3 millones

Emergencia pyme. El proyecto busca asistir a las empresas afectadas por la caída de actividad, el aumento de importaciones y la pérdida de empleo en sectores fabriles.

Impulsan una emergencia tarifaria y fiscal para sostener a la industria santafesina

Fisfe señaló que la mejora industrial de marzo se explica más por el rebote estadístico que por una recuperación genuina.  

La industria de Santa Fe frenó la caída en marzo, aunque persisten señales de debilidad

Las empresas estiman que el precio está hasta un 15 % debajo del gasoil.

Productores de biodiésel reclaman cambios para abaratar el gasoil en el país

Ver comentarios

Las más leídas

La policía detuvo al menor que en 2024 mató a Bruno Bussanich y a dos taxistas

La policía detuvo al menor que en 2024 mató a Bruno Bussanich y a dos taxistas

Un motociclista falleció tras un choque con un camión en avenida Circunvalación

Un motociclista falleció tras un choque con un camión en avenida Circunvalación

En Central, el lamento persiste, pero el foco de atención cambia a la velocidad de la luz

En Central, el lamento persiste, pero el foco de atención cambia a la velocidad de la luz

Rosario Central por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Lo último

Canteras de Américas: en la segunda jornada Newells empezó bien pero terminó mal

Canteras de Américas: en la segunda jornada Newell's empezó bien pero terminó mal

Lo condenaron a 6 años como cómplice de un crimen en Puerto San Martín

Lo condenaron a 6 años como cómplice de un crimen en Puerto San Martín

Al final, las obras del Monumento estarán listas antes del Día de la Bandera

Al final, las obras del Monumento estarán listas antes del Día de la Bandera

Al final, las obras del Monumento estarán listas antes del Día de la Bandera

Con el empuje del gobierno provincial, la empresa contratista confirmó que los trabajos de refacción estarán finalizados para el 20 de junio
Al final, las obras del Monumento estarán listas antes del Día de la Bandera
Qué dijo la empresa dueña del remolcador que chocó frente a Rosario
La Ciudad

Qué dijo la empresa dueña del remolcador que chocó frente a Rosario

Mensaje de Pullaro a Milei: Nación nos dejó la caja de medicamentos vacía
política

Mensaje de Pullaro a Milei: "Nación nos dejó la caja de medicamentos vacía"

Cayó por violencia de género y un arma lo vinculó a un crimen en barrio Alberdi
POLICIALES

Cayó por violencia de género y un arma lo vinculó a un crimen en barrio Alberdi

Crimen en Bella Vista: cuatro detenidos tras rastrear el auto de los gatilleros
POLICIALES

Crimen en Bella Vista: cuatro detenidos tras rastrear el auto de los gatilleros

Convivían pero no estaban casados: deberá pagarle casi $52 millones a su expareja
La Región

Convivían pero no estaban casados: deberá pagarle casi $52 millones a su expareja

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La policía detuvo al menor que en 2024 mató a Bruno Bussanich y a dos taxistas

La policía detuvo al menor que en 2024 mató a Bruno Bussanich y a dos taxistas

Un motociclista falleció tras un choque con un camión en avenida Circunvalación

Un motociclista falleció tras un choque con un camión en avenida Circunvalación

En Central, el lamento persiste, pero el foco de atención cambia a la velocidad de la luz

En Central, el lamento persiste, pero el foco de atención cambia a la velocidad de la luz

Rosario Central por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Nuevo reclamo de deuda en Newells, ahora del representante del exvolante Juan Ignacio Méndez

Nuevo reclamo de deuda en Newell's, ahora del representante del exvolante Juan Ignacio Méndez

Ovación
Finalmente la Justicia autorizó a Chiqui Tapia a viajar al Mundial
Ovación

Finalmente la Justicia autorizó a Chiqui Tapia a viajar al Mundial

Finalmente la Justicia autorizó a Chiqui Tapia a viajar al Mundial

Finalmente la Justicia autorizó a Chiqui Tapia a viajar al Mundial

Récord santafesino en el Mundial 2026: cinco técnicos nacidos en la provincia dirigirán selecciones

Récord santafesino en el Mundial 2026: cinco técnicos nacidos en la provincia dirigirán selecciones

Scaloni, atento: la selección argentina sigue de cerca a sus lesionados

Scaloni, atento: la selección argentina sigue de cerca a sus lesionados

Policiales
Lo condenaron a 6 años como cómplice de un crimen en Puerto San Martín
POLICIALES

Lo condenaron a 6 años como cómplice de un crimen en Puerto San Martín

Cayó por violencia de género y un arma lo vinculó a un crimen en barrio Alberdi

Cayó por violencia de género y un arma lo vinculó a un crimen en barrio Alberdi

Crimen en Bella Vista: cuatro detenidos tras rastrear el auto de los gatilleros

Crimen en Bella Vista: cuatro detenidos tras rastrear el auto de los gatilleros

La policía detuvo al menor que en 2024 mató a Bruno Bussanich y a dos taxistas

La policía detuvo al menor que en 2024 mató a Bruno Bussanich y a dos taxistas

La Ciudad
Al final, las obras del Monumento estarán listas antes del Día de la Bandera
La Ciudad

Al final, las obras del Monumento estarán listas antes del Día de la Bandera

Crisis en discapacidad: presentan un proyecto de ley para crear un fondo provincial de emergencia

Crisis en discapacidad: presentan un proyecto de ley para crear un fondo provincial de emergencia

Qué dijo la empresa dueña del remolcador que chocó frente a Rosario

Qué dijo la empresa dueña del remolcador que chocó frente a Rosario

Santa Fe monitorea la gripe A: los casos crecieron 91 % en dos semanas

Santa Fe monitorea la gripe A: los casos crecieron 91 % en dos semanas

La calle no me define: un grupo encontró en el arte su promoción social y humana

Por Silvia Carafa
La Ciudad

"La calle no me define": un grupo encontró en el arte su promoción social y humana

Fuga en moto: se escapó de un control y lo detuvieron tras una persecución
POLICIALES

Fuga en moto: se escapó de un control y lo detuvieron tras una persecución

Cartelera económica: la industria debate sobre su futuro
Economía

Cartelera económica: la industria debate sobre su futuro

Milei reivindicó a Espert tras el acuerdo de Fred Machado en Estados Unidos
Política

Milei reivindicó a Espert tras el acuerdo de Fred Machado en Estados Unidos

Explotó la interna libertaria: qué pasó entre Santiago Caputo y Martín Menem
Política

Explotó la interna libertaria: qué pasó entre Santiago Caputo y Martín Menem

Quini 6 vacante: cuántos millones se llevaron los ganadores del Siempre Sale
Información General

Quini 6 vacante: cuántos millones se llevaron los ganadores del Siempre Sale

Gas pimienta, avalancha y represión demoraron Argentino-Central Córdoba
Ovación

Gas pimienta, avalancha y represión demoraron Argentino-Central Córdoba

Quién era Serena Andreatta, la turista rosarina que murió en un siniestro en Australia
La Ciudad

Quién era Serena Andreatta, la turista rosarina que murió en un siniestro en Australia

El Museo Marc atraviesa la transformación más importante en dos décadas

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

El Museo Marc atraviesa la transformación más importante en dos décadas

Comercios mayoristas lanzan Black Week con descuentos de hasta el 40 %
Economía

Comercios mayoristas lanzan Black Week con descuentos de hasta el 40 %

El Infierno ya tiene fecha de apertura: la cárcel será inaugurada en 2027
La Región

"El Infierno" ya tiene fecha de apertura: la cárcel será inaugurada en 2027

El agro aportaría u$s 36.100 millones impulsado por mayores exportaciones
Economía

El agro aportaría u$s 36.100 millones impulsado por mayores exportaciones

Piden que adopten ratas de laboratorio que iban a la cámara de gas
Información General

Piden que adopten ratas de laboratorio que "iban a la cámara de gas"

Dos aviones chocaron en vuelo en un espectáculo aéreo en Estados Unidos
Información General

Dos aviones chocaron en vuelo en un espectáculo aéreo en Estados Unidos

El brote de ébola en el Congo es declarado emergencia de importancia internacional
Información General

El brote de ébola en el Congo es declarado emergencia de importancia internacional

En tres días secuestraron a más de 80 chicos de escuelas de Nigeria
El Mundo

En tres días secuestraron a más de 80 chicos de escuelas de Nigeria

La ultraderecha marchó en Londres contra la inmigración musulmana
El Mundo

La ultraderecha marchó en Londres contra la inmigración musulmana

Este lunes empiezan a regir los nuevos exámenes para manejar motos en Santa Fe
La Región

Este lunes empiezan a regir los nuevos exámenes para manejar motos en Santa Fe

Advierten sobre estafas con las figuritas del Mundial: cómo evitarlas
La Ciudad

Advierten sobre estafas con las figuritas del Mundial: cómo evitarlas

Una joven rosarina murió tras el vuelco de un colectivo en una ruta de Australia
La Ciudad

Una joven rosarina murió tras el vuelco de un colectivo en una ruta de Australia