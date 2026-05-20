La provincia marca la cancha en el debate sobre la reforma en seguridad

“No podemos ablandarnos”, dijeron el gobernador Pullaro y el ministro Cococcioni. El proyecto genera reparos en el PJ y sectores de Unidos

El gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro Pablo Cococcioni salieron a defender el proyecto de reforma en seguridad.

Después de presentar su ambicioso proyecto de reforma en seguridad , el gobierno provincial salió a jugar fuerte en la previa del debate en la Legislatura.

“El gobierno de Santa Fe viene haciendo un gran esfuerzo para cuidar a los santafesinos. Rosario está recuperando la paz y los espacios públicos, pero no podemos retroceder o ser blandos con quienes matan o están con armas en la calle preparados para hacer daño”, escribió en su cuenta de X el gobernador Maximiliano Pullaro .

Y agregó: “Todos debemos saber lo que estamos enfrentando y las herramientas que necesitamos. Estamos demostrando que se los podía hacer retroceder, pero todavía no ganamos: falta mucho y siguen ahí, intentando recuperar el poder que les sacamos”.

Con ese objetivo, el gobierno envió a la Cámara de Diputados de la provincia un proyecto que apunta a “dotar de mayores herramientas al Estado en la lucha contra el delito, fortaleciendo la capacidad del sistema de persecución penal frente a fenómenos de criminalidad compleja, organizada y violenta”.

Entre los principales cambios, el paquete de reformas de la Casa Gris propone restituir la figura la declaración informativa y el interrogatorio policial para los primeros momentos de la investigación, eliminar la presencia del defensor como condición ineludible para la declaración del acusado, habilitar el allanamiento automático por secuestro de armas en la vía pública y el derribo de inmuebles (como búnkers) por orden fiscal.

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Fuimos claros en la… https://t.co/PPomQParVM — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) May 19, 2026

También plantea medidas coercitivas —como restricción de contacto o vigilancia electrónica— por decreto fiscal, la inteligencia digital y electrónica, un régimen agravado para internos que ordenen delitos desde la cárcel y la posibilidad de que la policía restrinja la circulación de personas en zonas de alta criminalidad.

“El delito no está derrotado, está contenido por un despliegue policial y un esfuerzo investigativo y penitenciario muy importante. Si uno levanta el pie del acelerador un milímetro, los delincuentes pueden volver a apoderarse de la calle”, señaló el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, en diálogo con “Todos en La Ocho”.

“No es momento para ablandarnos, es momento de profundizar el rumbo y el endurecimiento de las políticas de seguridad”, sostuvo.

Nuevo pack de reformas

Se trata de la segunda gran reforma en seguridad que envía el gobierno de Pullaro.

La primera tanda fue en diciembre de 2023, apenas asumió la actual gestión. Con mayoría en ambas Cámaras, el envión del triunfo y una situación descontrolada en Rosario, Unidos para Cambiar Santa Fe consiguió acuerdos amplios para aprobar la emergencia en seguridad y la desfederalización del narcomenudeo.

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Dos años y medio después, el gobierno puede sostener que el endurecimiento de la política en seguridad trajo resultados.

Entre el 1 de enero y el 18 de mayo de 2023 se cometieron en el departamento Rosario 123 homicidios dolosos. En el mismo período de tiempo de 2026 fueron 33, casi cuatro veces menos.

Voces críticas

Sin embargo, a medida que se acerca el año electoral, la oposición está menos cooperativa con las iniciativas del oficialismo.

En el peronismo plantean que el proyecto del Ejecutivo expresa “demagogia punitiva” y se acerca a un modelo de “Estado policial”.

“En algunos puntos marca un retroceso. Hay puntos que se pueden rescatar, pero otros son inconstitucionales sin discusión”, agrega otra voz del PJ.

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En el interbloque que agrupa a distintas tribus del peronismo adelantan que plantearán un debate sobre el control judicial, el debido proceso, la privacidad y el alcance de las facultades del Poder Ejecutivo.

La dureza del proyecto también genera inquietud al interior de Unidos. En el socialismo adelantan que buscarán introducir modificaciones. No es una voz menor: el PS controla 14 de las 28 bancas del bloque oficialista y hará pesar esos votos en la discusión.

Los resquemores van más allá de la Legislatura. Abogados penalistas y jueces ya expresaron sus dudas sobre el proyecto.

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Tras la presentación del proyecto, el oficialismo definirá la hoja de ruta parlamentaria. Por la sensibilidad de las reformas, seguramente se abrirán instancias para que participen especialistas y los distintos actores del sistema penal.

Cococcioni adelantó que en el Ejecutivo están “dispuestos a concurrir y defender la necesidad de las propuestas”.