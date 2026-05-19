La litigiosidad laboral en Santa Fe subió casi 25% y preocupa al sector productivo

La provincia acumuló 6.535 demandas por riesgos laborales en el primer cuatrimestre del año, según datos de la UART

La litigiosidad laboral continúa en aumento en la Argentina y Santa Fe volvió a ubicarse entre las provincias con mayor crecimiento de juicios por riesgos del trabajo. Según datos difundidos por la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), la provincia registró en abril un incremento interanual del 24,9% en la cantidad de demandas , consolidándose como la jurisdicción con mayor suba entre las cinco más grandes del país.

En abril de 2026 ingresaron 2.241 nuevos juicios en Santa Fe y el acumulado del primer cuatrimestre alcanzó las 6.535 demandas, un 19,5% más que en el mismo período del año pasado.

El dato se da en un contexto de crecimiento sostenido de la litigiosidad a nivel nacional. De acuerdo con las estadísticas del sistema de Riesgos del Trabajo, durante los primeros cuatro meses del año se notificaron 39.687 nuevos casos en todo el país, un 2,3% más que en igual período de 2025. La proyección anual anticipa unas 138.600 demandas para 2026.

El fuerte incremento de los juicios laborales en Santa Fe fue uno de los factores que impulsó la reciente reforma del Código Procesal Laboral provincial, orientada a reducir la litigiosidad y acercar el funcionamiento del sistema a modelos de provincias con perfiles productivos similares, como Córdoba y Mendoza.

Medidas en Santa Fe

Desde la UART destacaron especialmente dos medidas, la puesta en funcionamiento del Cuerpo Médico Forense por parte de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe y las modificaciones incorporadas al régimen procesal laboral.

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Entre los principales cambios se encuentran: la reducción del plazo de caducidad para iniciar demandas, que pasó de dos años a 90 días; el establecimiento de límites a los honorarios periciales y el fortalecimiento de los Cuerpos Médicos Forenses para intervenir en los procesos judiciales.

Según la entidad, estas herramientas buscan frenar la dinámica de crecimiento de las demandas y aportar mayor previsibilidad al empleo y al sistema de riesgos del trabajo en la provincia.

Un fenómeno nacional

En abril se notificaron 12.727 juicios en todo el sistema de ART y en los últimos doce meses —entre abril de 2025 y abril de 2026— ingresaron alrededor de 135 mil demandas. De mantenerse esta tendencia, el sistema podría alcanzar un nuevo récord histórico durante este año.

En el análisis por jurisdicciones, la provincia de Buenos Aires mostró una baja mensual del 4,9%, aunque mantiene niveles similares a los de 2025 en términos acumulados. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en tanto, registró un incremento interanual del 9% en el primer cuatrimestre.

Entre las provincias con mayor volumen de juicios, Entre Ríos exhibió el mayor aumento acumulado en los últimos doce meses, con una suba del 33%. Por su parte, Chubut comenzó a mostrar una desaceleración respecto de los altos niveles registrados en 2025, aunque todavía se mantiene entre las jurisdicciones con mayor crecimiento interanual.