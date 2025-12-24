La Capital | Información General | Navidad

Bombachas rosas: por qué se regalan en Navidad y cuál es el origen de la tradición

Una particular tradición se transmite de generación en generación. La historia detrás de una de las costumbres más arraigadas en la Argentina

24 de diciembre 2025 · 13:56hs
Las bombachas rosas y por qué se regalan en Navidad



Una de costumbres más arraigadas en la Argentina es la de regalar bombachas color rosa para Navidad. Mientras algunas tradiciones se transforman y adaptan, esta simpática práctica sigue siendo un ejemplo de de creatividad y buen humor argentino.

Lo cierto es que, más allá de la superstición, esta tradición ha logrado convertirse en una manera divertida y original de expresar buenos deseos y alegría durante la temporada festiva.

Según se cree, quien recibe la bombacha debe usarla al otro día, el 25 de diciembre, o más tardar el 31 a la noche, ya que estrenar algo nuevo para comenzar el año es invoca a la prosperidad.

Los orígenes de la tradición de la bombacha rosa

La tradición de regalar bombachas rosas en Navidad tiene sus raíces en la década de 1970 en la Argentina. En aquel momento, se creía que usar ropa interior rosa en la noche de Fin de Año atraería el amor y la pasión en el año nuevo.

La costumbre tiene sus raíces en ciertas regiones de América latina, donde el color rosa es considerado un símbolo de buena suerte y prosperidad. La tradición se ha transmitido de generación en generación, convirtiéndose en una forma única y alegre de compartir buenos augurios.

Por qué se regala una bombacha rosa en Navidad

El rosa se asocia comúnmente con el amor, la amistad y la alegría, pero en esta tradición navideña, también representa la bonanza. Regalar bombachas rosas se ha convertido en un gesto festivo destinado a desearle a los seres queridos un año venidero lleno de prosperidad y buenos momentos.

Muchas familias han adoptado esta tradición como parte integral de sus celebraciones navideñas. El intercambio de bombachas rosas no solo agrega un elemento sorpresa y humorístico a la festividad, sino que también fortalece los lazos familiares y la camaradería entre amigos.

Boom de ventas de bombachas rosas

Lo interesante de esta tradición es la diversidad de estilos y diseños de bombachas rosas disponibles en el mercado. Desde modelos clásicos hasta diseños festivos con motivos navideños, la variedad de opciones permite personalizar los regalos y agregar un toque de humor a la celebración.

Con el creciente interés en esta costumbre, algunos comercios y eventos organizan actividades especiales relacionadas con las bombachas rosas durante la temporada navideña. Desde tiendas que ofrecen descuentos en este peculiar regalo hasta eventos benéficos que promueven la tradición con un toque solidario.

Se homologó un procedimiento abreviado. Prisión, inhabilitaciones y multas para trabajadores municipales y un funcionario del hospital
Condenan a 4 empleados del Heca por el robo de medicamentos e insumos hospitalarios
