Victoria Villarruel cargó otra vez por el presupuesto del Senado: "Estamos entrando en rojo"

La vicepresidenta volvió a quejarse de los fondos de la Cámara alta y le hizo un guiño a la Iglesia Católica luego de que Milei aceite su relación con los evangélicos

Victoria Villarruel volvió a quejarse del presupuesto asignado al Senado y aseguró que están “entrando en rojo” Anteriormente, la vicepresidenta se había manifestado en contra de los sueldos congelados del poder Ejecutivo, y en varias ocasiones habilitó sesiones para votar un aumento a las dietas de los senadores en la Cámara alta.

“A partir de diciembre, estamos entrando en rojo, y eso que nos hemos administrado austeramente”, reveló Villarruel luego de una actividad que protagonizó en la Cámara Alta ante los acreditados del Congreso.

“No pasó nunca que haya un cero en uno de los incisos. Máxime, cuando Diputados sí lo tiene reconocido”, siguió la vicepresidenta, sin esconder su descontento con el presidente.

En específico, la presidenta de la Cámara alta se refirió a una “amplia” diferencia entre los recursos destinados a Diputados, órgano presidido por Martín Menem, y las partidas que dispone el Senado en concepto de “Bienes de uso” y “Bienes de Consumo”.

El guiño de Villarruel a la Iglesia Católica

Además de volver a dejar en claro su malestar por la falta de fondos del Senado, Villarruel cerró el año con un guiño para la Iglesia Católica. Este martes la vicepresidenta inauguró el Oratorio Santa María Antonia de San José “Mamá Antula”, justo en la vísperas de Navidad

Hubo una bendición a cargo del Monseñor Pedro Cannavó, en el tercer piso del Senado y estuvo presente el nuncio Apostólico Monseñor Miroslaw.

villaruel oratorio Villarruel inauguró un oratorio y hubo bendición en el tercer piso del Senado

Lo particular es que la actividad de la que participó Villarruel tomó lugar el mismo día que Javier Milei recibió en la Casa Rosada al Coro Polifónico Nacional Evangélico, grupo que cantó villancicos navideños.

La queja de Villarruel sobre su sueldo

“Mi sueldo está congelado hace un año y la prepaga y los impuestos aumentan, no alcanza a nadie que viva de su sueldo con honestidad”, expresó Victoria Villarruel en sus redes sociales en enero de este año. En ese momento su salario era de 3.764.821 pesos sin descuentos.

Además, aseguró que como vicepresidenta gana “menos” que el jefe del Estado, Javier Milei, diputados, senadores, ministros, jueces, diplomáticos y voceros, entre otros. “En breve me pagan dos chirolas, y soy vice”, agró la presidenta de la Cámara alta.

Asimismo, Villarruel cuestionó al oficialismo y, en especial, al presidente de la Cámara de Diputados nacional, Martín Menem. “Martín aumentó 70 por ciento sus dietas porque él es diputado y ahora volvieron a tener un incremento. Digamos la verdad, por favor. No creo que un país se haga mintiendo u ocultando las cosas”, agregó la vicepresidenta.