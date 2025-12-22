La Capital | Información General | cómo

Cómo hacer Vitel Toné: la receta más sencilla y rápida

El Vitel Toné es un clásico argentino de la navidad. Lo que pocos saben es que es fácil y rápido de preparar. En esta nota, la receta

22 de diciembre 2025 · 09:08hs
EL Vitel Toné es una de las comidas que más esperan los argentinos en el año

EL Vitel Toné es una de las comidas que más esperan los argentinos en el año

Con la llegada de la Navidad y fin de año, las familias argentinas se preparan para celebrar con platos tradicionales que traen recuerdos de la infancia. Esas comidas que, con el paso de los años, se convierten en parte esencial de las reuniones y que, a pesar del paso de generaciones, nunca faltan en la mesa. Entre estos platos, el vitel toné ocupa un lugar privilegiado.

Este clásico de las fiestas es un símbolo de la gastronomía navideña en los hogares argentinos. Su sabor único y su preparación sencilla, aunque parezca compleja a primera vista, lo convierte en el preferido de muchos. Además, lo que muchos no saben es que el vitel toné tiene una particularidad: al día siguiente de ser preparado, su sabor se intensifica y es ideal para hacer sándwiches.

Lo mejor de todo es que no se necesita ser un experto en la cocina para hacerlo. Con los ingredientes adecuados y un poco de paciencia, cualquier persona puede preparar este delicioso plato y sorprender a su familia y amigos.

A continuación, los ingredientes y el paso a paso para hacer el mítico Vitel Tone:

>>Leer más: Cinco recetas ricas y fáciles que no pueden faltar en la mesa esta Navidad

Ingredientes para hacer Vitel Toné

1. Ingredientes para la carne:

  • 1 kg de peceto o palomita.
  • 1 vaso de vino blanco.
  • 1 puerro, 3 zanahorias, 1 rama de apio, 1 cebolla, 2 dientes de ajo, un poco de perejil.
  • Sal al gusto, algunas hojas de laurel y granos de pimienta.
  • Agua fría.

2. Ingredientes para la salsa:

  • 3 o 4 anchoas.
  • 1 lata de atún (preferentemente en aceite o al natural).
  • Un poco de caldo de coccion .
  • 1 puñado de alcaparras (y un extra para decorar).
  • 1/2 taza de mayonesa.
  • 2 cucharadas de mostaza.
  • 6 cucharadas de crema de leche.

Cómo hacer Vitel Toné

1. Preparación de la carne:

  • Desgrasar y atar el peceto con hilo para que conserve su forma durante la cocción.
  • Sellar el peceto en una olla con un poco de aceite hasta que dore por todos lados. Retirar y reservar.
  • Cortar las verduras (zanahorias, cebolla, puerro, apio) y rehogarlas en la misma olla donde sellaste la carne, añadiendo un vaso de vino blanco.
  • Agregar el peceto a la olla junto con agua fría hasta cubrirlo.
  • Incorporar laurel, pimienta y sal al gusto.
  • Cocinar a fuego lento durante 60-80 minutos, o hasta que la carne esté tierna.
  • Apagar el fuego y dejar enfriar el peceto dentro del caldo para que se mantenga jugoso.

2. Preparación de la salsa:

  • Licuar o procesar las anchoas, el atún y las alcaparras con un poco del caldo de cocción.
  • Agregar la mostaza y la mayonesa, y mezclar bien hasta obtener una salsa homogénea.
  • Incorporar la crema de leche poco a poco, hasta alcanzar la consistencia deseada.

3. Armado del Vitel Toné:

  • Una vez que el peceto esté frío, cortarlo en fetas.
  • Intercalar las fetas de peceto con la salsa, cubriendo bien cada capa hasta terminar con todas las piezas.
  • Decorar con alcaparras adicionales , tambien se puede añadir huevo duro picado por encima para darle un toque extra.

>>Leer más: Haga patria: ¡haga una chocotorta!

Noticias relacionadas
El Boleto Educativo Gratuito tiene a la mayoría de sus usuarios en Rosario.

Boleto Educativo Gratuito 2025: hasta cuándo está vigente el beneficio para estudiantes y docentes

El pozo acumulado para el próximo sorteo será de $6.700 millones. Resultados del Quini 6 del domingo 21 de diciembre

Quini 6 especial de Navidad: cuántos millones se llevaron los ganadores del Siempre Sale

quini 6: el sorteo navideno dejo 85 nuevos millonarios con el siempre sale

Quini 6: el sorteo navideño dejó 85 nuevos millonarios con el Siempre Sale

miles de personas celebraron el amanecer del solsticio de invierno en stonehenge

Miles de personas celebraron el amanecer del solsticio de invierno en Stonehenge

Ver comentarios

Las más leídas

Quini 6: el sorteo navideño dejó 85 nuevos millonarios con el Siempre Sale

Quini 6: el sorteo navideño dejó 85 nuevos millonarios con el Siempre Sale

Micros Rosario-Buenos Aires: se multiplican las quejas por roturas y pésimo servicio

Micros Rosario-Buenos Aires: se multiplican las quejas por roturas y pésimo servicio

Cuántos dólares recibirá Newells por la transferencia de Aníbal Moreno a River Plate

Cuántos dólares recibirá Newell's por la transferencia de Aníbal Moreno a River Plate

Maratón de Central: una marea auriazul tiñó las calles rosarinas

Maratón de Central: una marea auriazul tiñó las calles rosarinas

Lo último

Abrazado a la ilusión de Central: Jeremías Ledesma dio una señal canalla para volver

Abrazado a la ilusión de Central: Jeremías Ledesma dio una señal canalla para volver

Fiestas de fin de año: piden no usar pirotecnia para proteger a personas con autismo

Fiestas de fin de año: piden no usar pirotecnia para proteger a personas con autismo

Pan dulce de los chefs famosos: cuánto cuestan los más buscados para estas fiestas

Pan dulce de los chefs famosos: cuánto cuestan los más buscados para estas fiestas

Gripe H3N2K: Rosario ya envió muestras al instituto Malbrán ante casos sospechosos

Es lo que indica el protocolo en personas con síntomas compatibles. En la Argentina se detectaron varios positivos. Quiénes deben vacunarse

Gripe H3N2K: Rosario ya envió muestras al instituto Malbrán ante casos sospechosos

Por Florencia O’Keeffe

Una vuelve y otra se suma: el aeropuerto de Rosario busca dos rutas internacionales más
La Ciudad

Una vuelve y otra se suma: el aeropuerto de Rosario busca dos rutas internacionales más

Hallan sin vida al adolescente santafesino cuya búsqueda había activado un Alerta Sofía
La Región

Hallan sin vida al adolescente santafesino cuya búsqueda había activado un Alerta Sofía

Fiestas de fin de año: piden no usar pirotecnia para proteger a personas con autismo
LA CIUDAD

Fiestas de fin de año: piden no usar pirotecnia para proteger a personas con autismo

La descubren a la salida del boliche con una pistola calibre 9 milímetros en la cartera
POLICIALES

La descubren a la salida del boliche con una pistola calibre 9 milímetros en la cartera

Otro deporte para el Hipódromo: el Concejo analiza crear una pista de ciclismo
La Ciudad

Otro deporte para el Hipódromo: el Concejo analiza crear una pista de ciclismo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quini 6: el sorteo navideño dejó 85 nuevos millonarios con el Siempre Sale

Quini 6: el sorteo navideño dejó 85 nuevos millonarios con el Siempre Sale

Micros Rosario-Buenos Aires: se multiplican las quejas por roturas y pésimo servicio

Micros Rosario-Buenos Aires: se multiplican las quejas por roturas y pésimo servicio

Cuántos dólares recibirá Newells por la transferencia de Aníbal Moreno a River Plate

Cuántos dólares recibirá Newell's por la transferencia de Aníbal Moreno a River Plate

Maratón de Central: una marea auriazul tiñó las calles rosarinas

Maratón de Central: una marea auriazul tiñó las calles rosarinas

Un barra de Central fue imputado como organizador de la banda de Los Menores

Un barra de Central fue imputado como organizador de la banda de Los Menores

Ovación
Franco Colapinto tuvo un particular encuentro con Carlos Tevez, uno de sus ídolos de Boca
Ovación

Franco Colapinto tuvo un particular encuentro con Carlos Tevez, uno de sus ídolos de Boca

Franco Colapinto tuvo un particular encuentro con Carlos Tevez, uno de sus ídolos de Boca

Franco Colapinto tuvo un particular encuentro con Carlos Tevez, uno de sus ídolos de Boca

Liga Argentina de Básquet: Provincial cerró el 2025 con bombos y platillos

Liga Argentina de Básquet: Provincial cerró el 2025 con bombos y platillos

Por el nueve de Newells, la opción es retener a Cocoliso González o el regreso de Colo Ramírez

Por el nueve de Newell's, la opción es retener a Cocoliso González o el regreso de Colo Ramírez

Policiales
La descubren a la salida del boliche con una pistola calibre 9 milímetros en la cartera
POLICIALES

La descubren a la salida del boliche con una pistola calibre 9 milímetros en la cartera

Cayeron con drogas pero seguirán presos imputados de un homicidio

Cayeron con drogas pero seguirán presos imputados de un homicidio

Villa Constitución: juzgan a cómplice de viudas negras por intento de homicidio

Villa Constitución: juzgan a cómplice de viudas negras por intento de homicidio

Un barra de Central fue imputado como organizador de la banda de Los Menores

Un barra de Central fue imputado como organizador de la banda de Los Menores

La Ciudad
Fiestas de fin de año: piden no usar pirotecnia para proteger a personas con autismo
LA CIUDAD

Fiestas de fin de año: piden no usar pirotecnia para proteger a personas con autismo

Gripe H3N2K: Rosario ya envió muestras al instituto Malbrán ante casos sospechosos

Gripe H3N2K: Rosario ya envió muestras al instituto Malbrán ante casos sospechosos

Rosario bajo alerta amarillo: cómo estará el tiempo durante la semana

Rosario bajo alerta amarillo: cómo estará el tiempo durante la semana

Una vuelve y otra se suma: el aeropuerto de Rosario busca dos rutas internacionales más

Una vuelve y otra se suma: el aeropuerto de Rosario busca dos rutas internacionales más

El chef Christian Petersen lleva más de una semana en terapia intensiva
Información General

El chef Christian Petersen lleva más de una semana en terapia intensiva

El gobierno asegura que el 2026 será el mejor año de la economía en décadas
Economía

El gobierno asegura que el "2026 será el mejor año de la economía en décadas"

Lácteos Verónica ya tiene paralizadas a todas sus plantas de Santa Fe
La Región

Lácteos Verónica ya tiene paralizadas a todas sus plantas de Santa Fe

Vuelos directos a Punta Cana: cuánto salen los pasajes desde Rosario
La Ciudad

Vuelos directos a Punta Cana: cuánto salen los pasajes desde Rosario

Brasil bate récord con nueve millones de turistas extranjeros en 2025
Información General

Brasil bate récord con nueve millones de turistas extranjeros en 2025

Vicentin: quiénes deben pagar costas tras el intento fallido de frenar el salvataje
Economía

Vicentin: quiénes deben pagar costas tras el intento fallido de frenar el salvataje

Militantes hicieron vigilia en el sanatorio donde está internada Cristina Kirchner
Política

Militantes hicieron vigilia en el sanatorio donde está internada Cristina Kirchner

Preocupa el reto viral entre adolescentes de tomar diez pastillas de paracetamol

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Preocupa el reto viral entre adolescentes de tomar diez pastillas de paracetamol

Miles de personas celebraron el amanecer del solsticio de invierno en Stonehenge
Información General

Miles de personas celebraron el amanecer del solsticio de invierno en Stonehenge

Locales comerciales: uno de cada diez sigue vacío y los barrios resisten mejor
La Ciudad

Locales comerciales: uno de cada diez sigue vacío y los barrios resisten mejor

Violencia simbólica y psicológica, las más denunciadas en la UNR
La Capital

Violencia simbólica y psicológica, las más denunciadas en la UNR

Advierten que el uso de pirotecnia provoca efectos devastadores en los animales

Por Matías Petisce
La Ciudad

Advierten que el uso de pirotecnia provoca efectos devastadores en los animales

Santa Fe sigue buscando no ser víctima de una deuda eterna

Por Javier Felcaro
Política

Santa Fe sigue buscando no ser víctima de una deuda eterna

Perú condenó a policías por tortura y violencia sexual sobre una persona trans
El Mundo

Perú condenó a policías por tortura y violencia sexual sobre una persona trans

Salud de Cristina Kirchner: qué dice el primer parte médico tras la operación
Política

Salud de Cristina Kirchner: qué dice el primer parte médico tras la operación

Rompió la vidriera de una tienda de vinos en el centro de Rosario y fue detenido
Policiales

Rompió la vidriera de una tienda de vinos en el centro de Rosario y fue detenido

Navidad en Rosario: mesa afuera, pero con ventilador y el armado sobre la hora
La Ciudad

Navidad en Rosario: mesa afuera, pero con ventilador y el armado sobre la hora

Regularán las apuestas deportivas en línea a través de la Lotería de Santa Fe
La Ciudad

Regularán las apuestas deportivas en línea a través de la Lotería de Santa Fe

Un delincuente que operaba en el sur de Santa Fe, alojado en una cárcel de Rosario
Policiales

Un delincuente que operaba en el sur de Santa Fe, alojado en una cárcel de Rosario

Detienen a un hombre por dispararle a menores de edad que hacían ruido
Policiales

Detienen a un hombre por dispararle a menores de edad que hacían ruido