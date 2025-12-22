Cómo hacer Vitel Toné: la receta más sencilla y rápida El Vitel Toné es un clásico argentino de la navidad. Lo que pocos saben es que es fácil y rápido de preparar. En esta nota, la receta 22 de diciembre 2025 · 09:08hs

EL Vitel Toné es una de las comidas que más esperan los argentinos en el año

Con la llegada de la Navidad y fin de año, las familias argentinas se preparan para celebrar con platos tradicionales que traen recuerdos de la infancia. Esas comidas que, con el paso de los años, se convierten en parte esencial de las reuniones y que, a pesar del paso de generaciones, nunca faltan en la mesa. Entre estos platos, el vitel toné ocupa un lugar privilegiado.

Este clásico de las fiestas es un símbolo de la gastronomía navideña en los hogares argentinos. Su sabor único y su preparación sencilla, aunque parezca compleja a primera vista, lo convierte en el preferido de muchos. Además, lo que muchos no saben es que el vitel toné tiene una particularidad: al día siguiente de ser preparado, su sabor se intensifica y es ideal para hacer sándwiches.

Lo mejor de todo es que no se necesita ser un experto en la cocina para hacerlo. Con los ingredientes adecuados y un poco de paciencia, cualquier persona puede preparar este delicioso plato y sorprender a su familia y amigos.

A continuación, los ingredientes y el paso a paso para hacer el mítico Vitel Tone:

Ingredientes para hacer Vitel Toné 1. Ingredientes para la carne: 1 kg de peceto o palomita.

1 vaso de vino blanco.

1 puerro, 3 zanahorias, 1 rama de apio, 1 cebolla, 2 dientes de ajo, un poco de perejil.

Sal al gusto, algunas hojas de laurel y granos de pimienta.

Agua fría. 2. Ingredientes para la salsa: 3 o 4 anchoas.

1 lata de atún (preferentemente en aceite o al natural).

Un poco de caldo de coccion .

1 puñado de alcaparras (y un extra para decorar).

1/2 taza de mayonesa.

2 cucharadas de mostaza.

6 cucharadas de crema de leche. Cómo hacer Vitel Toné 1. Preparación de la carne: Desgrasar y atar el peceto con hilo para que conserve su forma durante la cocción.

con hilo para que conserve su forma durante la cocción. Sellar el peceto en una olla con un poco de aceite hasta que dore por todos lados. Retirar y reservar.

en una olla con un poco de aceite hasta que dore por todos lados. Retirar y reservar. Cortar las verduras (zanahorias, cebolla, puerro, apio) y rehogarlas en la misma olla donde sellaste la carne, añadiendo un vaso de vino blanco.

(zanahorias, cebolla, puerro, apio) en la misma olla donde sellaste la carne, Agregar el peceto a la olla junto con agua fría hasta cubrirlo .

. Incorporar laurel, pimienta y sal al gusto.

Cocinar a fuego lento durante 60-80 minutos , o hasta que la carne esté tierna.

, o hasta que la carne esté tierna. Apagar el fuego y dejar enfriar el peceto dentro del caldo para que se mantenga jugoso. 2. Preparación de la salsa: Licuar o procesar las anchoas, el atún y las alcaparras con un poco del caldo de cocción.

las anchoas, el atún y las alcaparras con un poco del caldo de cocción. Agregar la mostaza y la mayonesa , y mezclar bien hasta obtener una salsa homogénea.

, y mezclar bien hasta obtener una salsa homogénea. Incorporar la crema de leche poco a poco, hasta alcanzar la consistencia deseada. 3. Armado del Vitel Toné: Una vez que el peceto esté frío, cortarlo en fetas .

. Intercalar las fetas de peceto con la salsa , cubriendo bien cada capa hasta terminar con todas las piezas.

Decorar con alcaparras adicionales , tambien se puede añadir huevo duro picado por encima para darle un toque extra.