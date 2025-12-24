La Capital | Ovación | Central

Pareció que despegaría en Central, regresó a su club y ahora vuelven a prestarlo

El jugador llegó al Canalla a principios de año y tuvo un buen arranque, pero al final el club optó por devolverlo

24 de diciembre 2025 · 13:58hs
Santi López intentó definir

Celina Mutti Lovera / La Capital

Santi López intentó definir, pero la pelota dio en Sporle y así Central pudo festejar  ante Independiente.

El mercado de pases en el fútbol argentino poco a poco comienza a levantar temperatura. Aunque todavía hay muchas operaciones en veremos, algunas comienzan a ser una realidad y los clubes de a poco empiezan a reforzar sus planteles. Y tanto Central como Newell's están en la misma dinámica.

Un caso es el de un futbolista que llegó a Central a principios de la temporada, y en el que había depositadas muchas y buenas expectativas. El jugador arrancó bien, pero poco a poco se fue desinflando y hacia el final casi ni fue tenido en cuenta por Ariel Holan.

Se trata de Santiago López, cuya ficha pertenece a Independiente. El jugador había llegado a Central a préstamo y con una opción de compra, pero en Arroyito optaron por devolvérselo a su club de origen.

No sigue en Independiente

Como en el Rojo hay un nuevo entrenador (Gustavo Quinteros), hay quienes creían que Santi López tendría una nueva oportunidad en el club donde se formó. Pero no ocurrirá, al menos por ahora.

Es que Independiente acaba de cederlo otra vez a préstamo, esta vez a Tigre y por un año y medio. Como ya ocurrió con Central, el préstamo es con cargo y con una opción de compra. La única diferencia es que a Rosario vino por un año y a Victoria irá por un año y medio.

En Central participó en 19 encuentros, en los que marcó dos goles y no dio ninguna asistencia. En primera lleva 36 partidos, con tres goles y ninguna asistencia.

