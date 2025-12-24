La Capital | Educación | educación

Qué modificaciones prepara Educación para el ciclo lectivo 2026 en Santa Fe

El ministro José Goity realizó un balance sobre el cierre del ciclo lectivo en Santa Fe. Cuáles son los objetivos del año que viene

24 de diciembre 2025 · 14:34hs
José Goity defendió la Asistencia Perfecta

Gobierno Santa Fe

José Goity defendió la Asistencia Perfecta

El ministro de Educación de Santa Fe José Goity realizó un balance favorable de la gestión y ya puso la mirada en 2026, con dos definiciones que prometen generar discusión: la regulación del uso de teléfonos celulares en las aulas y una revisión del esquema de incentivos del programa “Asistencia perfecta”.

En declaraciones televisivas, el funcionario fue contundente al referirse al impacto de los dispositivos móviles en los procesos educativos. “Creemos que el celular tiene que estar prohibido, excepto bajo supervisión docente y con un fin pedagógico. Si no, interfiere con los procesos de aprendizaje”, expresó.

Goity fue aún más preciso al diferenciar los niveles educativos: “En primaria no hay ninguna razón para usarlo, mientras que en secundaria tenemos que ir hacia una prohibición con excepciones”, explicó, subrayando que la prioridad es recuperar un clima de estudio libre de distracciones digitales.

Ajustes al programa “Asistencia perfecta”

El ministro también confirmó que habrá modificaciones en el incentivo económico que la provincia implementó tras la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid). El programa otorga un bono mensual y trimestral no remunerativo a docentes y asistentes escolares con asistencia plena o mínima.

Goity se mostró conforme con los resultados actuales y destacó que el ausentismo “bajó de manera significativa”, aunque adelantó que buscan ampliar el alcance del beneficio.

“El premio reconoce el trabajo docente, pero siempre corresponde hacer ajustes. La idea es incorporar pequeños cambios para que tenga mayor alcance”, indicó.

Actualmente, el incentivo se percibe con asistencia perfecta o con una única falta justificada en determinados tramos. La provincia evalúa ahora extender el reconocimiento a quienes registren muy pocas inasistencias a lo largo del año calendario, ampliando así la base de beneficiarios.

Más días de clases y mejoras en infraestructura

En términos generales, Goity celebró haber cumplido con los objetivos de regularidad en el dictado de clases. “Estamos cerrando el año con 185 días de clases y proyectamos 190 para 2026”, anticipó, posicionando a Santa Fe entre las provincias con mayor carga horaria del país. Además, destacó la inversión en infraestructura escolar y aseguró que todos los establecimientos educativos finalizan el año en mejores condiciones edilicias que las recibidas al inicio de la gestión.

Relación con los gremios

Por último, al referirse al vínculo con los sindicatos docentes, principalmente Amsafé y Sadop, el ministro reconoció la importancia del diálogo, aunque dejó en claro la prioridad del gobierno. “Nuestro objetivo prioritario son los aprendizajes. Muchas veces nos ponemos de acuerdo y muchas otras veces, lamentablemente no”, concluyó.

