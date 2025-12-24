Clásicos de la Navidad argentina: cinco recetas infaltables para la mesa de Nochebuena

Desde opciones frías ideales para el calor hasta recetas clásicas y gourmet, una selección para lucirse en las fiestas

Cada 24 de diciembre, muchas familias argentinas realizan tradicionales cenas con las temáticas de Navidad.

Cada vez que se acercan las fiestas de fin de año, las familias comienzan a discutir, definir y preparar las comidas que disfrutarán en Navidad . Hay una amplia variedad de platos clásicos que suelen repetirse cada diciembre y otros algo más sofisticados o novedosos que se suman. Estos encuentros puede tener desde carnes y comidas calientes hasta las tradicionales preparaciones frías y novedosas opciones veggie para la Nochebuena.

Uno de los puntos claves a la hora de pensar las opciones para el menú navideño es el clima, ya que en el calor del hemisferio sur en estas fechas suele impulsar a la elaboración de platos fríos. Cada familia tiene sus preferencias, algunas realizan asados como en cualquier otro momento del año mientras otras dedican tiempo y creatividad a cenas temáticas.

Este año, quienes deban aportar alguna entrada, plato principal o postre podrán quedar bien con algunas de estas recetas para agasajar a los más cercanos durante la cena.

El vitel toné de Paulina Cocina

Millones de argentinos consideran que sin el vitel toné no hay Navidad, por lo que es uno de los platos favoritos de todos. Es tal su relevancia navideña que algunos lo eligen como entrada y otros directamente como plato principal. Aunque hay muchas versiones de esta receta, básicamente consiste en fetas de peceto con una salsa de anchoas, atún y mayonesa y alcaparras.

Ingredientes:

1 peceto de 1,5 kg aproximadamente

2 vasos de vino blanco

1 caldito de carne

1 hoja de laurel

1 lata de atún

2 yemas de huevo duro

2 cucharadas de aceite de oliva

3-4 anchoas

1 ucharada de vinagre

Jugo de medio limón

1 cucharada de mostaza

2-3 cucharadas de mayonesa

1 cucharada de alcaparras y alcaparras extras para decorar

Pasos a seguir:

1- Marinar el peceto en los 2 vasos de vino toda la noche. Este paso puede saltearse pero es recomendado para que la carne quede bien esponjosa y mucho más sabrosa.

2- Pasado este tiempo, bridar el peceto (atarlo, para que conserve su forma redonda). Otro paso que se puede saltear y pero se recomienda para hacer que el peceto conserve mejor sus jugos y su forma.

3- Hervirlo en el caldo por 1 hora en olla común o 40 minutos en olla a presión. Dejar enfriar también en el caldo.

4- Mientras tanto, poner en la licuadora 1 cucharón grande del caldo en el que se hizo el peceto junto con las 2 yemas de huevo duro, el atún, las anchoas, las 2 cdas. de aceite de oliva, la cucharada de vinagre, el jugo de limón, la mostaza, la mayonesa y la cucharada de alcaparras. Licuar todos los ingredientes hasta obtener una crema fina.

5- Cortar el peceto bien finito, lo más finito posible. Pero si se prefiere un vitel toné con carne más gruesa puede modificarse a su gusto.

6- Acomodar en una fuente y bañar con la salsa de atún y anchoas. Tirar más alcaparras por arriba.

El pan dulce de Doña Petrona

El pan dulce navideño es uno de los clásicos infaltables de las mesas dulces en las fiestas de fin de año. Lleva los clásicos frutos secos y un glaseado de azúcar impalpable, pero en caso de que se quiera hacer una versión más económica, existe también la alternativa de la receta con chispas de chocolate.

Ingredientes:

800 g de harina

1 cucharada escasa de sal

200 g de manteca

4 huevos

Ralladura de 1 limón

1 cucharadita de extracto de malta

1 cucharada de agua de azahar

1 cucharada de esencia de vainilla

150 g de azúcar

100 g de levadura fresca

150 cc de leche tibia

100 g de pasas de uva sin semillas

100 g de pasas sultanas

100 g de nueces picadas

200 g de cáscaras de naranjas confitadas picadas

Pasos a seguir:

1- Disolver 40 gramos de levadura de cerveza en media tacita de leche tibia, agregarle 150 gr de harina y formar un bollito. Ponerlo en un tazón, cubrirlo con harina, tapar con un mantelito y dejarlo levar hasta que haya aumentado al doble de su volumen.

2- Una vez levado, agregarle ¼ taza de leche tibia y dos cucharadas de harina, amasar y colocar nuevamente en el tazón, cubrir con harina y dejar que leve. Hacer por tercera vez esta operación.

3- Poner en la mesa en forma de corona 800 gr de harina, en el medio 300 gr de azúcar molida, media cucharadita de extracto de malta y 300 gr de manteca, unir los ingredientes del medio y agregar después la levadura, 5 huevos, ¼ de cucharadita de sal, una cucharada de agua de azahar, una cucharada de ron y una cucharadita de esencia de vainilla, unir todos los ingredientes, unir después con la harina y amasar bastante, colocarla en un recipiente hondo, taparla y dejarla levar.

4- Retirarla, colocarla sobre la mesa, agregarle 300 gr de pasas de uva sin semillas, 150 gr de pasas sultanas, 150 gr de pasas de Corinto, 50 gr de piñones, 50 gr de nueces, 150 gr de cáscaras abrillantadas cortadas, amasar hasta que la fruta quede bien desparramada en la masa, hacer un bollo o dos bollos, colocar sobre chapa enmantecada y enharinada y dejarlos levar en un lugar templado.

5- Cortarlos, pintarlos con huevo batido, rociar con manteca derretida y cocinar en horno a temperatura regular.

Detalles: Si al unir los ingredientes la masa resultara muy blanda, se le agregará un poco más de harina, no debe quedar ni muy blanda ni muy consistente. Disolver 1 kg de fondant, darle color si se desea y cubrir con ello el pan dulce. Una vez frío, decorar con confites plateados.

Doña Petrona es muy recordada en la gastronomía argentina por sus libros recopilatorios de recetas.

Las galletitas navideñas de Maru Botana

Dentro de las posibilidades de postres, las galletitas suelen ser un gran detalle dulce, pero también pueden cumplir un fuerte rol decorativo y así darle color a las mesas navideñas con todo tipos de formas y tamaños.

Ingredientes:

520 g Harina

300 g Manteca

200 g Azúcar Rubia

10 g Bicarbonato

2 huevos

2 cucharaditas de Canela

2 cucharaditas de Jengibre en Polvo

Pasos a seguir:

1- Batir la manteca con el azúcar en un bol.

2- Agregar los huevos y seguir batiendo mientras se va agregando la canela, el jengibre en polvo, el bicarbonato y la harina.

3- Una vez que se obtenga una masa, estirarla en papel manteca. Es muy importante no darle mucho calor con las manos a la masa.

4- Darle un grosor de 1cm y 1/2 y cortarla con moldes con formas.

5- Llevar al horno precalentado a 180º.

6- Decorar a gusto.

El jamón virginia con papas soufflé de Francis Mallmann

Para quienes deseen una preparación gourmet, con carnes pero también otras preparaciones que acompañen con altura, este plato puede ser de gran sorpresa para muchos. Este corte al estilo Virginia tiene una gran diferencia con los demás, ya que es un jamón de pierna de cerdo levemente salado y ahumado.

Ingredientes:

200 g de mostaza de Dijon

5 dientes de ajo

25 g de clavo de olor

Jamón cocido 1 unidad o pieza

1 ananá

250 g de azúcar negra

100 g de jengibre

Para las papas soufflé con espinacas:

250 g de queso rallado

Manteca cantidad necesaria

5 papas

4 yemas

500 g de espinaca

Pasos a seguir:

Para el Jamón Virginia:

1- Cortar el ananá en láminas y cocinar en una olla junto con azúcar negra y ajo picado.

2- Agregar jengibre rallado. Seguir cocinando hasta que se deshaga.

3- Reservar. Retirar el cuero excedente del jamón y hacer cortes a lo largo.

4- Pinchar clavos de olor sobre toda la capa cortada del jamón.

5- Verter por encima toda la mezcla de ananá y llevar al horno a 180°C durante 2 horas aproximadamente.

6- A media cocción pincelar con mostaza Dijon y volver a llevar al horno.

Para las papas soufflé con espinacas:

1- Ahuecar papas previamente hervidas.

2- Reservar. Hacer un puré con papa, queso rallado y yemas de huevo.

3- Saltear espinacas con un poco de manteca en la sartén.

4- Picar finamente y agregar al puré.

5- Rellenar las papas con la mezcla y terminar con queso rallado.

6- Gratinar al horno a 180 grados hasta que estén doradas.

El budín de Navidad de Damián Betular

Para los fanáticos de las frutas secas, el budín navideño siempre puede ser una gran opción, ya que es simple y está listo en 45 minutos, solo hay que remojar los frutos con anterioridad. Esta preparación puede ser una alternativa para la hora del postre y se puede decorar con crema batida con azúcar a medio punto o sumarle chocolate derretido.

Ingredientes:

125 g de manteca

1⁄2 cucharada de polvo de 5 especias

45 g de azúcar negra

45 g de azúcar rubia

2 huevos

150 g de harina 0000

5 g de polvo para hornear

160cc de whisky

40 g de pasas de uva

80 g de arándanos en pasas

100 g de dátiles

70 g de almendras

Pasos a seguir:

1- Remojar con el whisky las pasas de uva, los arándanos, los dátiles y las almendras al menos por 12 horas, idealmente 24.

2- Batir la manteca pomada con el polvo de cinco especias, el azúcar negra y el azúcar rubia hasta lograr una crema. Incorporar los huevos sin dejar de batir.

3- Agregar las frutas secas remojadas y escurridas alternando con los ingredientes secos previamente tamizados, hasta que todos los ingredientes se encuentren totalmente integrados.

4- Disponer la preparación en la budinera previamente enmantecada y enharinada.

5- Cocinar en el horno precalentado a 160°C por 45 minutos o hasta que al pinchar con un palillo, este salga limpio.

6- Retirar, desmoldar y reservar hasta el momento de la decoración. Utilizar una budinera de 25 cm de largo x 4 cm de ancho.

