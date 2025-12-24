Acusan a un adolescente de matar a su hermanastra en un crucero, pero él no recuerda nada

El joven de 16 años es sospechoso de asfixiar hasta la muerte a la hija de la esposa de padre

Un joven de 16 años que está siendo investigado por la muerte de su hermanastra en un crucero de Carnival el mes pasado no tiene recuerdos de lo que sucedió, según intercambios de mensajes de texto entre sus padres presentados en un caso que se lleva adelante en Florida.

La madre del joven le dijo a su exesposo que el adolescente seguía repitiendo que no recordaba nada, según se indica en documentos judiciales.

La muerte de Anna Kepner fue declarada homicidio. Su fallecimiento atrajo la atención internacional y generó intensa especulación en redes sociales.

La causa de muerte de Kepner fue “asfixia mecánica”, según una copia de su certificado de defunción obtenida por ABC News, que indicó que la joven de 18 años “fue asfixiada mecánicamente por otra(s) persona(s)”. La asfixia mecánica ocurre cuando un objeto o fuerza física impide que alguien respire.

Kepner, una animadora de secundaria de la Costa Espacial de Florida que estaba por graduarse el próximo año, había estado viajando en el barco Carnival Horizon con su padre, abuelos, madrastra y los dos hijos de su madrastra, incluido el joven de 16 años.

La muerte de Kepner a bordo del barco que zarpó de Miami permanece envuelta en misterio, ya que el FBI y la oficina del médico forense en el sur de Florida se negaron a divulgar información sobre el caso durante semanas.

El joven fue enviado a vivir con un pariente de su madre después de regresar del crucero.

En los documentos judiciales más recientes, los exesposos discutieron por mensaje de texto cómo la noticia de la muerte de Kepner se había vuelto viral y hablan de cómo proteger a su hijo de los rumores y la opinión del público.