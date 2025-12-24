Misa de Nochebuena y Navidad con el papa León XIV: a qué hora y cómo verlas en vivo

El Sumo Pontífice estará en la Basílica de San Pedro y las ceremonias se podrán seguir vía online en todo el mundo.

Las misas de Navidad presididas por el papa León XIV se podrán ver desde cualquier parte del mundo en vivo

El Papa León XIV presidirá las ceremonias de Navidad y Nochebuena desde el Vaticano

Tras su asunción en mayo , el papa León XIV celebrará su primera Navidad como sumo pontífice de la Iglesia católica tras la partida del papa Francisco. El festejo de este año traerá de nuevo antiguas tradiciones que habían quedado ausentes durante décadas como la Misa de Navidad del 25 de diciembre en la Basílica San Pedro, que se podrá seguir en vivo desde cualquier parte del mundo.

De cara a la celebración , el Vaticano difundió el calendario oficial con las ceremonias que tendrán lugar durante la Nochebuena y Navidad , incluyendo la tradicional bendición Urbi et Orbi .

Las celebraciones tendrán inicio el miércoles 24 de diciembre con la Misa de Nochebuena que el papa León XIV presidirá en la Basílica de San Pedro . Esta ceremonia se realiza en el marco de la Solemnidad de la Natividad del Señor y se desplegará desde las 18 horas en la Capilla Papal.

En Navidad, jueves 25 de diciembre, el Sumo Pontífice encabezará la Santa Misa de la Natividad del Señor en la Basílica de San Pedro a las 6 de la mañana. Esta ceremonia marca el regreso de una tradición ausente desde 1994 cuya última celebración tuvo lugar durante el pontificado de San Juan Pablo II.

Una vez finalizada la misa de Navidad, a las 8 de la mañana, el papa León XIV impartirá la tradicional bendición Urbi et Orbi desde el balcón central de la Basílica de San Pedro. Se trata de uno de los momentos más simbólicos de la Navidad en el Vaticano.

el dia13.jpeg Será la primera Navidad de Francis Robert Prevost como el papa León XIV, tras su asunción como sumo pontífice el 9 de mayo de 2025.

>>Leer más: El SMN emitió doble alerta amarillo para Rosario en la previa a la Navidad

Cómo ver las Misas de Navidad

Tanto la Misa de Nochebuena como la bendición Urbi et Orbi a cargo del papa León XIV se transmitirán en vivo por YouTube y serán visibles en cualquier parte del mundo. El canal encargado de la transmisión será EWTN Español y basta con buscarlo en Youtube para acceder a las misas en vivo.

Además, la Televisión Pública también transmitirá las misas encabezadas por el Papa León XIV desde el Vaticano, así como la que tendrá a cargo el Arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, en la Catedral Metropolitana una vez finalizada la bendición Urbi et Orbi.

En resumen, estas son las ceremonias que tendrán lugar durante la Navidad y los canales por donde verlas en vivo:

Misa de Nochebuena con el papa León XIV: Miércoles 24 de diciembre a las 18. Disponible por el canal de Youtube EWTN Español y por TV Pública.

Miércoles Disponible por el canal de Youtube y por Santa Misa de la Natividad del Señor con el papa León XIV: Jueves 25 de diciembre a las 6 . Disponible por el canal de Youtube EWTN Español y por TV Pública.

Jueves . Disponible por el canal de Youtube y por Bendición Urbi et Orbi: Jueves 25 de diciembre a las 8 . Disponible por el canal de Youtube EWTN Español y por TV Pública.

Jueves . Disponible por el canal de Youtube y por Misa de Navidad con el Arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva: Jueves 25 de diciembre, apenas finalizada la bendición de Urbi et Orbi. Disponible por TV Pública.

>>Leer más: El Hospital Vilela, escenario de movidas solidarias que entregan juguetes en Navidad