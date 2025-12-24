Navidad alrededor del mundo

La festividad recorre el mundo: arranca en el Pacífico y termina en territorios estadounidenses del otro lado del planeta.

Cada 25 de diciembre , la Navidad se celebra en distintos momentos del planeta debido a los husos horarios, que dividen la Tierra en 24 franjas y determinan cuándo cada región entra en el día festivo.

Esto hace que mientras algunos países ya disfrutan de cenas y reuniones, otros recién comienzan la jornada navideña.

Quién celebra primero y quién último

El primer lugar en recibir la Navidad en 2025 será la Isla de Navidad (Kiritimati), en Kiribati, situada en el huso UTC+14. A continuación, otros territorios del Pacífico como Nueva Zelanda, Tonga y Samoa comienzan los festejos, convirtiéndose en los primeros del mundo en vivir el espíritu navideño.

Navidad01 Niños disfrazados de Papá Noel esperan para participar en el 40.º desfile navideño anual en Nazaret, Israel, el miércoles 24 de diciembre de 2025. (Foto AP/Ariel Schalit)

En el extremo opuesto, las últimas regiones en celebrar son territorios estadounidenses como Hawái, las islas Baker y Howland, y Samoa Americana, que recién ingresan al 25 de diciembre cuando los primeros festejos ya llevan casi un día de diferencia. Esto genera un curioso fenómeno: la Navidad dura casi 24 horas a nivel global.

En Argentina, con huso UTC-3, la celebración llega varias horas después que en Oceanía. Esto explica por qué, mientras en el Pacífico muchos ya disfrutan de la cena navideña, en nuestro país todavía se prepara la celebración familiar.

Navidad02 La gente sube a la cima del monte Feldberg, cerca de Fráncfort, Alemania, para unirse a la tradicional reunión de Nochebuena de conductores de tractores y motocicletas la madrugada del miércoles 24 de diciembre de 2025. (Foto AP/Michael Probst)

La Navidad no solo marca un día festivo, sino que conecta culturas y tradiciones diferentes en todo el planeta, demostrando cómo un mismo momento puede vivirse de manera distinta según la ubicación.

Navidad03 Un vendedor ambulante ofrece artículos y adornos navideños en Bagdad, Irak, el martes 23 de diciembre de 2025. (Foto AP/Hadi Mizban)

Navidad04 Un vendedor ambulante vestido de Papá Noel ofrece artículos y adornos navideños en Bagdad, Irak, el martes 23 de diciembre de 2025. (Foto AP/Hadi Mizban)

Navidad05 Un hombre que representa a Santa Claus, también conocido como Papá Noel, parte en su largo viaje navideño desde la Aldea de Santa Claus en el Círculo Polar Ártico, en la Laponia finlandesa, en Rovaniemi, Finlandia, el martes 23 de diciembre de 2025. (Laura Haapamäki/Lehtikuva vía AP) / AP

Navidad06 Jóvenes bailarines esperan su turno para actuar durante un evento de ballet navideño en Nairobi, el martes 23 de diciembre de 2025. (Foto AP/Samson Otieno)

Navidad07 Cristianos pakistaníes participan en un desfile navideño en Lahore, Pakistán, el martes 23 de diciembre de 2025. (Foto AP/K.M. Chaudary)

Navidad08 La gente reza antes de cantar villancicos en Yakarta, Indonesia, el martes 23 de diciembre de 2025. (Foto AP/Dita Alangkara)

Navidad09 La gente hace compras en el Christmas Village de Filadelfia, el martes 23 de diciembre de 2025. (AP)

Navidad11 La gente se lanza al mar en la Bahía de Helen, Irlanda del Norte, para el baño anual de Nochebuena en las frías aguas del lago Belfast Lough con el fin de recaudar fondos para Dementia NI y Air Ambulance NI, el miércoles 24 de diciembre de 2025. (Foto AP/Peter Morrison)

Navidad12 La gente pasa mientras los trabajadores instalan una exhibición de luces navideñas en Yakarta, Indonesia, el miércoles 24 de diciembre de 2025. (Foto AP/Dita Alangkara)

Navidad13 Un hombre disfrazado de Papá Noel participa en el 40.º desfile navideño anual rumbo a la Basílica de la Anunciación en Nazaret, Israel, el miércoles 24 de diciembre de 2025. (Foto AP/Ariel Schalit)

Navidad14 Un hombre disfrazado de Papá Noel participa en el 40.º desfile navideño anual rumbo a la Basílica de la Anunciación en Nazaret, Israel, el miércoles 24 de diciembre de 2025. (Foto AP/Ariel Schalit)

Navidad15 Niños ucranianos asisten a un desfile en la víspera de Navidad ortodoxa en el centro de Lviv, Ucrania, el miércoles 24 de diciembre de 2025. (Foto AP/Mykola Tys)

Navidad16 Personas asisten a un carnaval navideño en Mumbai, India, el miércoles 24 de diciembre de 2025. (Foto AP/Rafiq Maqbool)

Navidad17 Un miembro del personal del hotel ayuda a un panda mascota a descansar después de entretener a los huéspedes en vísperas de Navidad en Pekín, el miércoles 24 de diciembre de 2025. (Foto AP/Ng Han Guan)