Navidad alrededor del mundo

La festividad recorre el mundo: arranca en el Pacífico y termina en territorios estadounidenses del otro lado del planeta.
Cada 25 de diciembre, la Navidad se celebra en distintos momentos del planeta debido a los husos horarios, que dividen la Tierra en 24 franjas y determinan cuándo cada región entra en el día festivo.
Esto hace que mientras algunos países ya disfrutan de cenas y reuniones, otros recién comienzan la jornada navideña.
Quién celebra primero y quién último
El primer lugar en recibir la Navidad en 2025 será la Isla de Navidad (Kiritimati), en Kiribati, situada en el huso UTC+14. A continuación, otros territorios del Pacífico como Nueva Zelanda, Tonga y Samoa comienzan los festejos, convirtiéndose en los primeros del mundo en vivir el espíritu navideño.
En el extremo opuesto, las últimas regiones en celebrar son territorios estadounidenses como Hawái, las islas Baker y Howland, y Samoa Americana, que recién ingresan al 25 de diciembre cuando los primeros festejos ya llevan casi un día de diferencia. Esto genera un curioso fenómeno: la Navidad dura casi 24 horas a nivel global.
En Argentina, con huso UTC-3, la celebración llega varias horas después que en Oceanía. Esto explica por qué, mientras en el Pacífico muchos ya disfrutan de la cena navideña, en nuestro país todavía se prepara la celebración familiar.
La Navidad no solo marca un día festivo, sino que conecta culturas y tradiciones diferentes en todo el planeta, demostrando cómo un mismo momento puede vivirse de manera distinta según la ubicación.