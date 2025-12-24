Navidad alrededor del mundo

Navidad alrededor del mundo

24 de diciembre 2025 · 12:43hs

La festividad recorre el mundo: arranca en el Pacífico y termina en territorios estadounidenses del otro lado del planeta.

Cada 25 de diciembre, la Navidad se celebra en distintos momentos del planeta debido a los husos horarios, que dividen la Tierra en 24 franjas y determinan cuándo cada región entra en el día festivo.

La activista climática Greta Thunberg se sienta frente a las oficinas de Aspen Insurance en Londres, Inglaterra, durante una protesta en apoyo a los manifestantes de Acción Palestina en huelga de hambre en prisión. (Prisioneros por Palestina vía AP)

El día en imágenes alrededor del mundo

Liam Gallagher observa el ataúd mientras es colocado en el coche fúnebre tras el funeral del exbajista de Stone Roses y Primal Scream, Gary Mounfield, conocido como Mani, en la Catedral de Manchester, Inglaterra, tras su fallecimiento a los 63 años, el lunes 22 de diciembre de 2025. (Peter Byrne/PA vía AP)

El día en imágenes alrededor del mundo

Esto hace que mientras algunos países ya disfrutan de cenas y reuniones, otros recién comienzan la jornada navideña.

Quién celebra primero y quién último

El primer lugar en recibir la Navidad en 2025 será la Isla de Navidad (Kiritimati), en Kiribati, situada en el huso UTC+14. A continuación, otros territorios del Pacífico como Nueva Zelanda, Tonga y Samoa comienzan los festejos, convirtiéndose en los primeros del mundo en vivir el espíritu navideño.

Navidad01
Niños disfrazados de Papá Noel esperan para participar en el 40.º desfile navideño anual en Nazaret, Israel, el miércoles 24 de diciembre de 2025. (Foto AP/Ariel Schalit)

Niños disfrazados de Papá Noel esperan para participar en el 40.º desfile navideño anual en Nazaret, Israel, el miércoles 24 de diciembre de 2025. (Foto AP/Ariel Schalit)

En el extremo opuesto, las últimas regiones en celebrar son territorios estadounidenses como Hawái, las islas Baker y Howland, y Samoa Americana, que recién ingresan al 25 de diciembre cuando los primeros festejos ya llevan casi un día de diferencia. Esto genera un curioso fenómeno: la Navidad dura casi 24 horas a nivel global.

En Argentina, con huso UTC-3, la celebración llega varias horas después que en Oceanía. Esto explica por qué, mientras en el Pacífico muchos ya disfrutan de la cena navideña, en nuestro país todavía se prepara la celebración familiar.

Navidad02
La gente sube a la cima del monte Feldberg, cerca de Fráncfort, Alemania, para unirse a la tradicional reunión de Nochebuena de conductores de tractores y motocicletas la madrugada del miércoles 24 de diciembre de 2025. (Foto AP/Michael Probst)

La gente sube a la cima del monte Feldberg, cerca de Fráncfort, Alemania, para unirse a la tradicional reunión de Nochebuena de conductores de tractores y motocicletas la madrugada del miércoles 24 de diciembre de 2025. (Foto AP/Michael Probst)

La Navidad no solo marca un día festivo, sino que conecta culturas y tradiciones diferentes en todo el planeta, demostrando cómo un mismo momento puede vivirse de manera distinta según la ubicación.

Navidad03
Un vendedor ambulante ofrece artículos y adornos navideños en Bagdad, Irak, el martes 23 de diciembre de 2025. (Foto AP/Hadi Mizban)

Un vendedor ambulante ofrece artículos y adornos navideños en Bagdad, Irak, el martes 23 de diciembre de 2025. (Foto AP/Hadi Mizban)

Navidad04
Un vendedor ambulante vestido de Papá Noel ofrece artículos y adornos navideños en Bagdad, Irak, el martes 23 de diciembre de 2025. (Foto AP/Hadi Mizban)

Un vendedor ambulante vestido de Papá Noel ofrece artículos y adornos navideños en Bagdad, Irak, el martes 23 de diciembre de 2025. (Foto AP/Hadi Mizban)

Navidad05
Un hombre que representa a Santa Claus, también conocido como Papá Noel, parte en su largo viaje navideño desde la Aldea de Santa Claus en el Círculo Polar Ártico, en la Laponia finlandesa, en Rovaniemi, Finlandia, el martes 23 de diciembre de 2025. (Laura Haapamäki/Lehtikuva vía AP)

Un hombre que representa a Santa Claus, también conocido como Papá Noel, parte en su largo viaje navideño desde la Aldea de Santa Claus en el Círculo Polar Ártico, en la Laponia finlandesa, en Rovaniemi, Finlandia, el martes 23 de diciembre de 2025. (Laura Haapamäki/Lehtikuva vía AP)

Navidad06
Jóvenes bailarines esperan su turno para actuar durante un evento de ballet navideño en Nairobi, el martes 23 de diciembre de 2025. (Foto AP/Samson Otieno)

Jóvenes bailarines esperan su turno para actuar durante un evento de ballet navideño en Nairobi, el martes 23 de diciembre de 2025. (Foto AP/Samson Otieno)

Navidad07
Cristianos pakistaníes participan en un desfile navideño en Lahore, Pakistán, el martes 23 de diciembre de 2025. (Foto AP/K.M. Chaudary)

Cristianos pakistaníes participan en un desfile navideño en Lahore, Pakistán, el martes 23 de diciembre de 2025. (Foto AP/K.M. Chaudary)

Navidad08
La gente reza antes de cantar villancicos en Yakarta, Indonesia, el martes 23 de diciembre de 2025. (Foto AP/Dita Alangkara)

La gente reza antes de cantar villancicos en Yakarta, Indonesia, el martes 23 de diciembre de 2025. (Foto AP/Dita Alangkara)

Navidad09
La gente hace compras en el Christmas Village de Filadelfia, el martes 23 de diciembre de 2025. (AP)

La gente hace compras en el Christmas Village de Filadelfia, el martes 23 de diciembre de 2025. (AP)

Navidad11
La gente se lanza al mar en la Bahía de Helen, Irlanda del Norte, para el baño anual de Nochebuena en las frías aguas del lago Belfast Lough con el fin de recaudar fondos para Dementia NI y Air Ambulance NI, el miércoles 24 de diciembre de 2025. (Foto AP/Peter Morrison)

La gente se lanza al mar en la Bahía de Helen, Irlanda del Norte, para el baño anual de Nochebuena en las frías aguas del lago Belfast Lough con el fin de recaudar fondos para Dementia NI y Air Ambulance NI, el miércoles 24 de diciembre de 2025. (Foto AP/Peter Morrison)

Navidad12
La gente pasa mientras los trabajadores instalan una exhibición de luces navideñas en Yakarta, Indonesia, el miércoles 24 de diciembre de 2025. (Foto AP/Dita Alangkara)

La gente pasa mientras los trabajadores instalan una exhibición de luces navideñas en Yakarta, Indonesia, el miércoles 24 de diciembre de 2025. (Foto AP/Dita Alangkara)

Navidad13
Un hombre disfrazado de Papá Noel participa en el 40.º desfile navideño anual rumbo a la Basílica de la Anunciación en Nazaret, Israel, el miércoles 24 de diciembre de 2025. (Foto AP/Ariel Schalit)

Un hombre disfrazado de Papá Noel participa en el 40.º desfile navideño anual rumbo a la Basílica de la Anunciación en Nazaret, Israel, el miércoles 24 de diciembre de 2025. (Foto AP/Ariel Schalit)

Navidad14
Un hombre disfrazado de Papá Noel participa en el 40.º desfile navideño anual rumbo a la Basílica de la Anunciación en Nazaret, Israel, el miércoles 24 de diciembre de 2025. (Foto AP/Ariel Schalit)

Un hombre disfrazado de Papá Noel participa en el 40.º desfile navideño anual rumbo a la Basílica de la Anunciación en Nazaret, Israel, el miércoles 24 de diciembre de 2025. (Foto AP/Ariel Schalit)

Navidad15
Niños ucranianos asisten a un desfile en la víspera de Navidad ortodoxa en el centro de Lviv, Ucrania, el miércoles 24 de diciembre de 2025. (Foto AP/Mykola Tys)

Niños ucranianos asisten a un desfile en la víspera de Navidad ortodoxa en el centro de Lviv, Ucrania, el miércoles 24 de diciembre de 2025. (Foto AP/Mykola Tys)

Navidad16
Personas asisten a un carnaval navideño en Mumbai, India, el miércoles 24 de diciembre de 2025. (Foto AP/Rafiq Maqbool)

Personas asisten a un carnaval navideño en Mumbai, India, el miércoles 24 de diciembre de 2025. (Foto AP/Rafiq Maqbool)

Navidad17
Un miembro del personal del hotel ayuda a un panda mascota a descansar después de entretener a los huéspedes en vísperas de Navidad en Pekín, el miércoles 24 de diciembre de 2025. (Foto AP/Ng Han Guan)

Un miembro del personal del hotel ayuda a un panda mascota a descansar después de entretener a los huéspedes en vísperas de Navidad en Pekín, el miércoles 24 de diciembre de 2025. (Foto AP/Ng Han Guan)

Navidad10
La gente se lanza al mar en la bahía de Helen, Irlanda del Norte, para el baño anual de Nochebuena en las frías aguas del lago Belfast Lough para recaudar fondos para Dementia NI y Air Ambulance NI, el miércoles 24 de diciembre de 2025. (Foto AP/Peter Morrison)

La gente se lanza al mar en la bahía de Helen, Irlanda del Norte, para el baño anual de Nochebuena en las frías aguas del lago Belfast Lough para recaudar fondos para Dementia NI y Air Ambulance NI, el miércoles 24 de diciembre de 2025. (Foto AP/Peter Morrison)

