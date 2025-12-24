Navidad económica: las ventas de juguetes nacionales cayó casi 7%

La cámara que agrupa a los industriales del sector marcó una retracción interanual de la actividad. Sin embargo, señalaron que el desempeño de diciembre fue mejor al esperado

Juguetes. La cámara de comerciantes señaló que la venta de diciembre fue mejor a la esperada.

El volumen de venta de juguetes cayó casi 7% durante las fiestas de Navidad, según la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), que trazó un balance de la campaña navideñas. El presidente de la entidad, Matías Furió, señaló que, si bien el resultado final fue negativo, el desempeño de diciembre “fue mejor al esperado, especialmente en relación con noviembre, que había mostrado una caída fuerte e inesperada”.

“ Hubo una mejora en el ritmo de ventas en los días previos a Nochebuena, aunque no alcanzó para compensar la baja del Día del Niño ni los retrocesos de los meses posteriores ”, explicó el dirigente empresario.

El comportamiento del mercado estuvo fuertemente influenciado por promociones, descuentos y opciones de financiamiento, que permitieron sostener el nivel de actividad, en especial a través de compras de último momento. De acuerdo con el relevamiento de la CAIJ, el 95% de las operaciones se realizaron con medios electrónicos, como tarjetas de crédito y billeteras virtuales , mientras que el uso de efectivo fue prácticamente nulo.

Las ventas online, que representan cerca del 25% del mercado, se mantuvieron estables y sin crecimiento interanual, afectadas por el avance de plataformas internacionales como Temu y Amazon. En contraste, el comercio físico tradicional registró una caída cercana al 10%, lo que terminó impactando en el resultado global del sector.

Compras gasoleras

En cuanto al ticket promedio, las jugueterías de barrio registraron compras cercanas a los $ 19.000 por unidad, los supermercados alrededor de $ 10.000, mientras que las cadenas especializadas alcanzaron valores promedio de $ 45.000, reflejando un mercado concentrado mayoritariamente en productos de precio bajo y medio.

Desde la CAIJ destacaron que no se registraron aumentos de precios a lo largo del año y subrayaron dos realidades bien diferenciadas. Por un lado, el juguete nacional mostró una muy buena performance, apalancada en precios previsibles y una relación precio–calidad alineada con el poder adquisitivo actual. Por otro, la oferta importada tuvo un desempeño negativo, con precios distorsionados, sobreoferta y baja coherencia comercial, lo que generó confusión y desconfianza entre los consumidores.

Durante la campaña navideña, las ventas se concentraron en categorías que combinaron valor lúdico, durabilidad, precio accesible y uso compartido. Entre los rubros más dinámicos se destacaron los jueguetes didácticos, apilables, encastres y sensoriales, con fuerte presencia de marcas nacionales; los juguetes de aire libre y verano, los de mesa, los de manualidades y las muñecas y bebotes. En el segmento premium, productos como Lego, Playmobil, Barbie y Cry Babies mantuvieron visibilidad, aunque con baja rotación, al igual que las licencias vinculadas a películas y grandes marcas internacionales.

Esperando a los reyes

Con la mirada puesta en la campaña de Reyes Magos, la CAIJ remarcó la importancia de la compra segura. Furió destacó el accionar de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, que aplicó multas por más de $100 millones a importadores que comercializaban juguetes sin cumplir la normativa vigente.

“La cámara continuará con el monitoreo en jugueterías y supermercados desde su Observatorio Argentino de Juguetes. La forma más efectiva de cuidar a nuestros niños y niñas es elegir juguetes seguros, adquiridos en comercios formales y con Marcado de Conformidad”, enfatizó Furió.