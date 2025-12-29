La Capital | Información General | Año Nuevo

Año Nuevo: ¿es necesario sedar a las mascotas para que no sufran los ruidos?

Los veterinarios coinciden en que dar medicación no es el mejor camino. Cuáles son los riesgos. Consejos para evitar problemas

Florencia O’Keeffe

Por Florencia O’Keeffe

29 de diciembre 2025 · 09:50hs
Perros y gatos sufren las consecuencias de los ruidos extremos que provocan los fuegos artificilaes 

Perros y gatos sufren las consecuencias de los ruidos extremos que provocan los fuegos artificilaes 

Para fin de año los fuegos artificiales y otros artefactos de pirotecnia son protagonistas de muchos festejos, incluso cuando no están permitidos. Hay gente que disfruta del espectáculo de colores y estruendos, de tirar petardos o encender cañitas voladoras pero para perros y gatos el estrés que les generan estas acciones es enorme y pude afectar seriamente su salud. En ese contexto, los dueño de las mascotas, que los ven sufrir, se preguntan si es necesario darles alguna medicación que los calme. ¿Qué dicen los veterinarios sobre la sedación? ¿Qué otros caminos hay para que la pasen lo mejor posible?

La Capital consultó a profesionales de la ciudad y zona para conocer su opinión sobre este tema sensible.

Gabriel Fernández, médico veterinario, dijo que darles medicación para bajar la ansiedad y el malestar de los animales no es el camino más recomendable y solo se evalúa esa posibilidad en casos excepcionales (perros o gatos que se alteran tanto que rompen cosas o tienen taquicardia, entre otras manifestaciones) y siempre con indicación del veterinario: "No es lo más aconsejable darle sedantes, lo que uno recomienda es protegerlos llevándolos a lugares oscuros y seguros de la casa y si los dueños no están que les dejen música, la tele encendida...".

"Con la sedación que viene en gotas (hay unas muy conocida) lo que suele pasar es que escuchan todo pero no se pueden mover, lo que es mucho peor", destacó.

>>Leer Más: Perros y gatos: ventajas y riesgos de convivir con las mascotas

perros

Atención a los riesgos

La médica veterinaria Donina Spitale, quien trabaja en la zona de Funes, donde hay muchas mascotas, fue contundente: "No es necesario medicarlos, salvo bajo estricto control profesional en casos en que el animal muestra ansiedad, fobias severas o cuando el ruido que les genera la pirotecnia compromete su bienestar. Hay perros que han traspasado ventanales o buscan trepar tapiales en su necesidad de escaparse, con el riesgo de que lo logren y se pierdan".

"Darles medicación sin supervisión de un médico veterinario puede causar efectos cardiovasculares, hipotensión, arritmias, depresión respiratoria, hipotermia, y si hay patologías preexistentes puede poner en riesgo la vida de la mascota", señaló.

"Además existe un peligro extra en animales muy jóvenes, en los más viejitos y también en razas braquicéfalas como bulldog, pug o bóxer, entre otras".

Desde la página Filosofía Animal, el entrenador canino Juan Manuel Liquindoli, señaló: "Hay perros que tienen fobia a la pirotecnia y que la pasan realmente muy mal y viven estados similares a los del ataque de pánico de una persona, en estos casos hay que evaluar qué medicación se les da".

En relación a la droga de uso más común desde hace años, y en línea con lo que mencionó Fernández, dijo que hay que tener muchísimo cuidado porque "esas gotas famosas (la droga asepromazina) lo que generan es que el perro está inhibido en su motricidad pero no tiene función ansiolítica, por lo tanto está preso de su propio cuerpo con estímulos que lo están atormentando. Entonces uno los ve y dicen: qué tranquilo que está, pero lo cierto es que quisiera irse, alejarse, y su sistema nervioso está alterado. No hay que darles estas gotas".

perro miedo año nuevo

Terrorífico, para muchos

La veterinaria Viviana Infanti, miembro de la comisión directiva del Colegio de Veterinarios de Rosario, dijo a este diario que los animales "no tienen en cuenta que es un festejo y tampoco tienen certezas de que no les pasará nada ante un estruendo".

"Es aterrador, se sienten en un entorno comparable a un momento de guerra o la sensación del fin del mundo. Lo más triste es que algunos atacan el artefacto explosivo como síntoma defensivo y muchos mueren por hemorragias al explotarle la bomba de estruendo o algún otro proyectil de alto o mediano impacto", lamentó.

"Lo que para el humano es un instante de festejo no lo es para un animal", evaluó.

gato 1.jpg
MeowTalk, la app que utiliza la inteligencia artificial para entender los maullidos de los gatos

MeowTalk, la app que utiliza la inteligencia artificial para entender los maullidos de los gatos

Qué hacer para que estén más tranquilos

Gabriel Fernández mencionó que "lo mejor es dejar que se escondan en un espacio seguro y los más tranquilos posibles, si los dejás en el patio o en un espacio libre se van a sobre excitar y es peor".

Liquindoli, que trabaja en comportamiento animal, dijo que "hay un montón de pautas que se pueden llevar a cabo para evitar que el animal no sufra tanto, y como complemento, en casos especiales, existen ciertos psicofármacos que pueden indicarse pero que no son las famosas gotas pero siempre hay que conversarlo con el veterinario".

En los últimos años aparecieron en el mercado algunos productos naturales que pueden darse en forma preventiva, pero siempre se necesita que los indique un profesional teniendo en cuenta la edad, la raza, el comportamiento habitual, si el animal tiene enfermedades previas y su tamaño.

Para evitar huidas, muy comunes en estas jornadas, ya que muchos perros y gatos empiezan a correr con desesperación ante los estruendos, es muy importante asegurar los espacios.

También es importante cerrar ventanas para alejar el sonido fuerte, poner música que tape las explosiones, y darles soporte emocional sin forzarlos, porque algunos pueden lastimar sin querer a quien los sostiene.

Noticias relacionadas
Rosario comenzará el 2026 bajo los efectos de La Niña y se espera un verano con temperaturas máximas elevadas.

Nuevo alerta amarillo por altas temperaturas: el calor se quedará varios días

Pirotecnia en Rosario. La venta de los artículos está prohibida, pero el material llega a la ciudad y lo sufren las personas con autismo.

Fiestas de fin de año: piden no usar pirotecnia para proteger a personas con autismo

Resultados del Quini 6 del día domingo 28 de diciembre

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo que se pondrá en juego en el último sorteo del año

todo vacante en el quini 6, que cierra el ano con un pozo de $8.300 millones

Todo vacante en el Quini 6, que cierra el año con un pozo de $8.300 millones

Ver comentarios

Las más leídas

Central: el Año Nuevo podría llegar con Franco Cervi como refuerzo

Central: el Año Nuevo podría llegar con Franco Cervi como refuerzo

Billeteras virtuales y plazo fijo: así quedó el nuevo ranking de rentabilidad

Billeteras virtuales y plazo fijo: así quedó el nuevo ranking de rentabilidad

Reapertura del aeropuerto: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo

Reapertura del aeropuerto: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo

Newells: radiografía completa de los 27 futbolistas que comenzaron a entrenar en Reserva

Newell's: radiografía completa de los 27 futbolistas que comenzaron a entrenar en Reserva

Lo último

Posible aumento salarial del gabinete de Milei: ¿cuánto cobran el presidente y los ministros?

Posible aumento salarial del gabinete de Milei: ¿cuánto cobran el presidente y los ministros?

La insólita sesión de tatuaje de un ex-Central para YouTube: ayuno, cirugía y originalidad

La insólita sesión de tatuaje de un ex-Central para YouTube: ayuno, cirugía y originalidad

Cocoliso González no llegó a un acuerdo y se va de Newells; regresa el Colo Ramírez

Cocoliso González no llegó a un acuerdo y se va de Newell's; regresa el Colo Ramírez

Hantavirus: murió una mujer de Ybarlucea y ya son tres los fallecidos en Santa Fe

En lo que va del año se registraron 13 casos positivos. Cómo se transmite la enfermedad. El Ministerio de Salud pide a la población tomar recaudos

Hantavirus: murió una mujer de Ybarlucea y ya son tres los fallecidos en Santa Fe

Por Florencia O’Keeffe

El Museo Castagnino incorpora un zócalo y se expande con más de 2 millones de dólares
La Ciudad

El Museo Castagnino incorpora un zócalo y se expande con más de 2 millones de dólares

Un automovilista se estrelló contra una alcantarilla y murió en la ruta A012
LA REGION

Un automovilista se estrelló contra una alcantarilla y murió en la ruta A012

Choque y vuelco en zona sur: rescatan a un hombre atrapado en un auto
LA CIUDAD

Choque y vuelco en zona sur: rescatan a un hombre atrapado en un auto

Robo con inhibidores de alarmas: caen sospechosos en el Paseo Pellegrini
Policiales

Robo con inhibidores de alarmas: caen sospechosos en el Paseo Pellegrini

Pago anticipado de la TGI: cómo acceder al 15% de descuento anual
La Ciudad

Pago anticipado de la TGI: cómo acceder al 15% de descuento anual

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central: el Año Nuevo podría llegar con Franco Cervi como refuerzo

Central: el Año Nuevo podría llegar con Franco Cervi como refuerzo

Billeteras virtuales y plazo fijo: así quedó el nuevo ranking de rentabilidad

Billeteras virtuales y plazo fijo: así quedó el nuevo ranking de rentabilidad

Reapertura del aeropuerto: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo

Reapertura del aeropuerto: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo

Newells: radiografía completa de los 27 futbolistas que comenzaron a entrenar en Reserva

Newell's: radiografía completa de los 27 futbolistas que comenzaron a entrenar en Reserva

Un auto de colección de 180 mil dólares chocó en Buenos Aires y quedó destruido

Un auto de colección de 180 mil dólares chocó en Buenos Aires y quedó destruido

Ovación
Cocoliso González no llegó a un acuerdo y se va de Newells; regresa el Colo Ramírez

Por Luis Castro
Ovación

Cocoliso González no llegó a un acuerdo y se va de Newell's; regresa el Colo Ramírez

Cocoliso González no llegó a un acuerdo y se va de Newells; regresa el Colo Ramírez

Cocoliso González no llegó a un acuerdo y se va de Newell's; regresa el Colo Ramírez

¿Qué exarquero de Newells se convirtió en figura en el fútbol ecuatoriano?

¿Qué exarquero de Newell's se convirtió en figura en el fútbol ecuatoriano?

Cuando la Fórmula 1 cerraba el año o empezaba el siguiente entre Navidad y Año Nuevo

Cuando la Fórmula 1 cerraba el año o empezaba el siguiente entre Navidad y Año Nuevo

Policiales
Robo con inhibidores de alarmas: caen sospechosos en el Paseo Pellegrini
Policiales

Robo con inhibidores de alarmas: caen sospechosos en el Paseo Pellegrini

Fraude con patrulleros: exjefes policiales tendrán prisión domiciliaria

Fraude con patrulleros: exjefes policiales tendrán prisión domiciliaria

Santa Fe le apunta a vendedores de drogas ligados a la violencia

Santa Fe le apunta a vendedores de drogas ligados a la violencia

Un joven fue baleado en la madrugada del sábado en Empalme Graneros

Un joven fue baleado en la madrugada del sábado en Empalme Graneros

La Ciudad
Hantavirus: murió una mujer de Ybarlucea y ya son tres los fallecidos en Santa Fe

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Hantavirus: murió una mujer de Ybarlucea y ya son tres los fallecidos en Santa Fe

Pago anticipado de la TGI: cómo acceder al 15% de descuento anual

Pago anticipado de la TGI: cómo acceder al 15% de descuento anual

El Museo Castagnino incorpora un zócalo y se expande con más de 2 millones de dólares

El Museo Castagnino incorpora un zócalo y se expande con más de 2 millones de dólares

Choque y vuelco en zona sur: rescatan a un hombre atrapado en un auto

Choque y vuelco en zona sur: rescatan a un hombre atrapado en un auto

Billeteras virtuales y plazo fijo: así quedó el nuevo ranking de rentabilidad
Economía

Billeteras virtuales y plazo fijo: así quedó el nuevo ranking de rentabilidad

Fue operado el estudiante de Funes herido en el choque de lanchas en Reconquista
La Región

Fue operado el estudiante de Funes herido en el choque de lanchas en Reconquista

El tiempo en Rosario: lunes con más calor en un fin de año agobiante
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes con más calor en un fin de año agobiante

Central: el Año Nuevo podría llegar con Franco Cervi como refuerzo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: el Año Nuevo podría llegar con Franco Cervi como refuerzo

Congreso: 2025 se despide con un récord de menor producción de leyes
Política

Congreso: 2025 se despide con un récord de menor producción de leyes

Santa Fe le apunta a vendedores de drogas ligados a la violencia
Policiales

Santa Fe le apunta a vendedores de drogas ligados a la violencia

La confesión de Goycochea que llegó 35 años después del Mundial de Italia 90
Ovación

La confesión de Goycochea que llegó 35 años después del Mundial de Italia 90

Un auto de colección de 180 mil dólares chocó en Buenos Aires y quedó destruido
Información General

Un auto de colección de 180 mil dólares chocó en Buenos Aires y quedó destruido

Trump quiere lograr la paz entre Rusia y Ucrania: Estamos mucho más cerca
El Mundo

Trump quiere lograr la paz entre Rusia y Ucrania: "Estamos mucho más cerca"

Santa Fe liberó a Ricardito, un yacaré overo que vivió diez años fuera de su hábitat
La Región

Santa Fe liberó a Ricardito, un yacaré overo que vivió diez años fuera de su hábitat

Pullaro asegura que el presupuesto desatiende rutas y deudas con Santa Fe
politica

Pullaro asegura que el presupuesto desatiende rutas y deudas con Santa Fe

Zona norte: detuvieron a un hombre acusado por un caso de abuso sexual agravado
policiales

Zona norte: detuvieron a un hombre acusado por un caso de abuso sexual agravado

Selfie en alpargatas: Franco Colapinto revolucionó una localidad bonaerense
Ovación

Selfie en alpargatas: Franco Colapinto revolucionó una localidad bonaerense

El Colo Ramírez está cada vez más cerca de volver a Newells: de qué depende
OVACIÓN

El Colo Ramírez está cada vez más cerca de volver a Newell's: de qué depende

Continuidad para Enzo Giménez, que colmó las expectativas en Central

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Continuidad para Enzo Giménez, que colmó las expectativas en Central

Presupuesto 2026: votación dividida entre las bancas de Santa Fe
Política

Presupuesto 2026: votación dividida entre las bancas de Santa Fe

Goity: No es viable que cada uno enseñe lo que quiere, dónde y cuándo quiera

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Goity: "No es viable que cada uno enseñe lo que quiere, dónde y cuándo quiera"

Un auto quedó destruido por un incendio en el barrio Abasto
La Ciudad

Un auto quedó destruido por un incendio en el barrio Abasto

Identificaron a otro sospechoso por el crimen de un policía en una salidera
Policiales

Identificaron a otro sospechoso por el crimen de un policía en una salidera

Mercado del Patio: repintan la obra de Pérez Celis y la plaza tendrá nuevos juegos
La Ciudad

Mercado del Patio: repintan la obra de Pérez Celis y la plaza tendrá nuevos juegos