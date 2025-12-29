Año Nuevo: ¿es necesario sedar a las mascotas para que no sufran los ruidos?

Los veterinarios coinciden en que dar medicación no es el mejor camino. Cuáles son los riesgos. Consejos para evitar problemas

Para fin de año los fuegos artificiales y otros artefactos de pirotecnia son protagonistas de muchos festejos, incluso cuando no están permitidos . Hay gente que disfruta del espectáculo de colores y estruendos, de tirar petardos o encender cañitas voladoras pero para perros y gatos el estrés que les generan estas acciones es enorme y pude afectar seriamente su salud. En ese contexto, los dueño de las mascotas, que los ven sufrir, se preguntan si es necesario darles alguna medicación que los calme. ¿Qué dicen los veterinarios sobre la sedación? ¿Qué otros caminos hay para que la pasen lo mejor posible?

La Capital consultó a profesionales de la ciudad y zona para conocer su opinión sobre este tema sensible.

Gabriel Fernández, médico veterinario, dijo que darles medicación para bajar la ansiedad y el malestar de los animales no es el camino más recomendable y solo se evalúa esa posibilidad en casos excepcionales (perros o gatos que se alteran tanto que rompen cosas o tienen taquicardia, entre otras manifestaciones) y siempre con indicación del veterinario: "No es lo más aconsejable darle sedantes, lo que uno recomienda es protegerlos llevándolos a lugares oscuros y seguros de la casa y si los dueños no están que les dejen música, la tele encendida...".

"Con la sedación que viene en gotas (hay unas muy conocida) lo que suele pasar es que escuchan todo pero no se pueden mover , lo que es mucho peor", destacó.

Atención a los riesgos

La médica veterinaria Donina Spitale, quien trabaja en la zona de Funes, donde hay muchas mascotas, fue contundente: "No es necesario medicarlos, salvo bajo estricto control profesional en casos en que el animal muestra ansiedad, fobias severas o cuando el ruido que les genera la pirotecnia compromete su bienestar. Hay perros que han traspasado ventanales o buscan trepar tapiales en su necesidad de escaparse, con el riesgo de que lo logren y se pierdan".

"Darles medicación sin supervisión de un médico veterinario puede causar efectos cardiovasculares, hipotensión, arritmias, depresión respiratoria, hipotermia, y si hay patologías preexistentes puede poner en riesgo la vida de la mascota", señaló.

"Además existe un peligro extra en animales muy jóvenes, en los más viejitos y también en razas braquicéfalas como bulldog, pug o bóxer, entre otras".

Desde la página Filosofía Animal, el entrenador canino Juan Manuel Liquindoli, señaló: "Hay perros que tienen fobia a la pirotecnia y que la pasan realmente muy mal y viven estados similares a los del ataque de pánico de una persona, en estos casos hay que evaluar qué medicación se les da".

En relación a la droga de uso más común desde hace años, y en línea con lo que mencionó Fernández, dijo que hay que tener muchísimo cuidado porque "esas gotas famosas (la droga asepromazina) lo que generan es que el perro está inhibido en su motricidad pero no tiene función ansiolítica, por lo tanto está preso de su propio cuerpo con estímulos que lo están atormentando. Entonces uno los ve y dicen: qué tranquilo que está, pero lo cierto es que quisiera irse, alejarse, y su sistema nervioso está alterado. No hay que darles estas gotas".

Terrorífico, para muchos

La veterinaria Viviana Infanti, miembro de la comisión directiva del Colegio de Veterinarios de Rosario, dijo a este diario que los animales "no tienen en cuenta que es un festejo y tampoco tienen certezas de que no les pasará nada ante un estruendo".

"Es aterrador, se sienten en un entorno comparable a un momento de guerra o la sensación del fin del mundo. Lo más triste es que algunos atacan el artefacto explosivo como síntoma defensivo y muchos mueren por hemorragias al explotarle la bomba de estruendo o algún otro proyectil de alto o mediano impacto", lamentó.

"Lo que para el humano es un instante de festejo no lo es para un animal", evaluó.

Qué hacer para que estén más tranquilos

Gabriel Fernández mencionó que "lo mejor es dejar que se escondan en un espacio seguro y los más tranquilos posibles, si los dejás en el patio o en un espacio libre se van a sobre excitar y es peor".

Liquindoli, que trabaja en comportamiento animal, dijo que "hay un montón de pautas que se pueden llevar a cabo para evitar que el animal no sufra tanto, y como complemento, en casos especiales, existen ciertos psicofármacos que pueden indicarse pero que no son las famosas gotas pero siempre hay que conversarlo con el veterinario".

En los últimos años aparecieron en el mercado algunos productos naturales que pueden darse en forma preventiva, pero siempre se necesita que los indique un profesional teniendo en cuenta la edad, la raza, el comportamiento habitual, si el animal tiene enfermedades previas y su tamaño.

Para evitar huidas, muy comunes en estas jornadas, ya que muchos perros y gatos empiezan a correr con desesperación ante los estruendos, es muy importante asegurar los espacios.

También es importante cerrar ventanas para alejar el sonido fuerte, poner música que tape las explosiones, y darles soporte emocional sin forzarlos, porque algunos pueden lastimar sin querer a quien los sostiene.