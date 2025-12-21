La Capital | La Ciudad | fiestas

Fiestas de fin de año: advierten que el uso de pirotecnia provoca efectos devastadores en los animales

Desde el Colegio de Veterinarios de Rosario relataron testimonios estremecedores. "Tienen la sensación de una guerra o riesgo de vida", aseguraron

Matías Petisce

Por Matías Petisce

21 de diciembre 2025 · 06:25hs
Los perros y gatos

Los perros y gatos, entre otras mascotas domésticas, padecen los estruendos de la pirotecnia tanto o peor que los recién nacidos.

Las fiestas de fin de año son sinónimo de festejo y alegría, pero hay seres que ante la mínima explosión de pirotecnia experimentan una sensación tan particular que los lleva al extremo, como si se tratara de una guerra o algo cercano a la muerte. Se trata de los animales de compañía, tales los casos de perros y gatos. Así lo afirman con testimonios estremecedores desde el Colegio de Veterinarios de Rosario a la hora de concientizar a la población sobre las graves consecuencias que provocan los explosivos en las mascotas. Aquí los detalles.

En declaraciones a La Capital, la veterinaria Viviana Infanti, miembro de la comisión directiva de la entidad local, precisó que los animales "no tienen en cuenta que es un festejo y tampoco tienen certezas de que no les pasará nada ante un estruendo".

Pirotecnia: qué sienten los animales

mascotas pirotecnia.jpg
Los animales, preferentemente, no deben quedar solos y mucho menos atados durante las fiestas.

Los animales, preferentemente, no deben quedar solos y mucho menos atados durante las fiestas.

Eso ocurre tanto en la víspera de Navidad o Año Nuevo y se potencia una vez que llegan las 12 de la noche. De ese modo, aquello que representa un brindis es lo peor para la población animal. Ocurre que la conducta emocional animal se compara a la de un bebé recién nacido al no tener conocimiento de un clima festivo, lo cual representa un panorama aterrador para estas especies.

"Es aterrador, se sienten en un entorno comparable a un momento de guerra o la sensación del fin del mundo. Lo más triste es que algunos atacan el artefacto explosivo como síntoma defensivo y muchos mueren por hemorragias al explotarle la bomba de estruendo o algún otro proyectil de alto o mediano impacto", lamentó.

"En la desesperación vuela todo, ya que lo que para el humano es un instante de festejo no lo es para un animal. Un animal que está en la calle, silvestre, como las mismas palomas y pájaros, no tienen capacidad de razonar de esa manera", evaluó.

pirotecnia.jpg

Asimismo, apuntó que ante este panorama festivo, "lamentablemente hay morbo ya que hay gente que arroja pirotecnia cerca del animal para que vaya y ataque ese artefacto. Porque el animal, instintivamente, intentará defender la vida de sus amos y la suya".

>> Leer más: Mascotas y pirotecnia: recomendaciones para el cuidado de los animales en las fiestas

Según comentó, eso provoca serios daños en la salud animal, tales como problemas neurológicos, cardíacos y estrés excesivo. "He visto pacientes que quedan atascados detrás de los inodoros, bidés o rejas. Durante estas noches de festejos, hemos recibido no menos de 10 animales por guardia de urgencia con insuficiencia cardíaca, accidentados, atropellados por vehículos, más allá de la gran cantidad de animales extraviados", describió.

Detonaciones

En ese marco de detonaciones, contó que las únicas medida paliativas son proteger, contener o medicar, pero para eso el animal debe gozar de una buena salud para que su vida no corra peligro.

Aparte del perro, otra especie que también sufre los embates del uso de pirotecnia durante estas épocas festivas es el gato, propenso al estrés.

"La tendencia es esconderse porque el estrés que le genera la explosión de bombas es impactante. Muchos se vuelven anoréxicos, sufren deshidratación y, en muchos casos, corren riesgo de vida", consignó.

En ese sentido, señaló que el gato es un animal muy estresable y eso conlleva a síntomas tales como falta de líquido, pérdida de pelo o problemas digestivos por semanas o meses.

"Son patologías muy incómodas para el ámbito familiar", acotó. Es por todo esto que Infanti aconsejó festejar sin la necesidad de utilizar la pirotecnia como manera de pasarla bien.

Noticias relacionadas
Hoteles de alta gama lanzan propuestas exclusivas para celebrar la Navidad y recibir el Año Nuevo

Festejar con estilo: los mejores hoteles para vivir experiencias únicas en las fiestas

Los exágonos ayudan, pero celíacos y diabéticos han tenido que aprender a conocer el significado de la información nutricional.

Cuánto deben gastar los diabéticos y celíacos para la mesa navideña

Nidd contó que las clases se dictarán en dos turnos y en distintos lugares.

"Con la creación de nuevas carreras, la universidad pública sale a buscar a sus estudiantes"

Además del trámite patrimonial, Ross debía hacer el mantenimiento del cartel y así lo salvó.

Dos carteles sobrevivieron a la ordenanza de prohibición en peatonal Córdoba

Ver comentarios

Las más leídas

Central y Estudiantes volverán a enfrentarse para definir al campeón de la Supercopa Internacional

Central y Estudiantes volverán a enfrentarse para definir al campeón de la Supercopa Internacional

Alerta amarillo en Rosario: hasta cuándo siguen las lluvias en la zona

Alerta amarillo en Rosario: hasta cuándo siguen las lluvias en la zona

Jugó con Ángel Di María en las divisiones inferiores de Central y es ídolo en Real Potosí

Jugó con Ángel Di María en las divisiones inferiores de Central y es ídolo en Real Potosí

Preocupación por el reto viral entre adolescentes de tomar diez pastillas de paracetamol seguidas

Preocupación por el reto viral entre adolescentes de tomar diez pastillas de paracetamol seguidas

Lo último

John Lydon: Malvinas fue una estupidez, que se peleen los gobiernos, yo soy de clase trabajadora y estoy con el pueblo

John Lydon: "Malvinas fue una estupidez, que se peleen los gobiernos, yo soy de clase trabajadora y estoy con el pueblo"

La florería rosarina que pone un pie en el jardín de la provincia

La florería rosarina que pone un pie en el jardín de la provincia

Tierra Chica estrena un inmueble doble piso con terraza para un operador gastronómico

Tierra Chica estrena un inmueble doble piso con terraza para un operador gastronómico

Los hoteles de Rosario se reconvierten y algunos quedan en pausa

Los que no funcionan ni cambian de rubro son generalmente de menor escala. Los que están vacíos y los que se reconfiguran

Los hoteles de Rosario se reconvierten y algunos quedan en pausa

Por Alicia Salinas
Dos carteles sobrevivieron a la ordenanza de prohibición en peatonal Córdoba

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Dos carteles sobrevivieron a la ordenanza de prohibición en peatonal Córdoba

El vamos por todo libertario se empantana y Milei recalcula

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

El "vamos por todo" libertario se empantana y Milei recalcula

Advierten que el uso de pirotecnia provoca efectos devastadores en los animales

Por Matías Petisce
La Ciudad

Advierten que el uso de pirotecnia provoca efectos devastadores en los animales

Con la creación de nuevas carreras, la universidad pública sale a buscar a sus estudiantes

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

"Con la creación de nuevas carreras, la universidad pública sale a buscar a sus estudiantes"

Santa Fe sigue buscando no ser víctima de una deuda eterna

Por Javier Felcaro
Política

Santa Fe sigue buscando no ser víctima de una deuda eterna

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central y Estudiantes volverán a enfrentarse para definir al campeón de la Supercopa Internacional

Central y Estudiantes volverán a enfrentarse para definir al campeón de la Supercopa Internacional

Alerta amarillo en Rosario: hasta cuándo siguen las lluvias en la zona

Alerta amarillo en Rosario: hasta cuándo siguen las lluvias en la zona

Jugó con Ángel Di María en las divisiones inferiores de Central y es ídolo en Real Potosí

Jugó con Ángel Di María en las divisiones inferiores de Central y es ídolo en Real Potosí

Preocupación por el reto viral entre adolescentes de tomar diez pastillas de paracetamol seguidas

Preocupación por el reto viral entre adolescentes de tomar diez pastillas de paracetamol seguidas

Un peligroso delincuente que operaba en el sur de Santa Fe fue alojado en una cárcel de Rosario

Un peligroso delincuente que operaba en el sur de Santa Fe fue alojado en una cárcel de Rosario

Ovación
Newells culminó la semana, con 7 jugadores que no entrenaron y que es poco probable que sigan

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's culminó la semana, con 7 jugadores que no entrenaron y que es poco probable que sigan

Newells culminó la semana, con 7 jugadores que no entrenaron y que es poco probable que sigan

Newell's culminó la semana, con 7 jugadores que no entrenaron y que es poco probable que sigan

Newells negocia la extensión de los contratos de Valentino Acuña y Jerónimo Gómez Mattar

Newell's negocia la extensión de los contratos de Valentino Acuña y Jerónimo Gómez Mattar

Central y Estudiantes volverán a enfrentarse para definir al campeón de la Supercopa Internacional

Central y Estudiantes volverán a enfrentarse para definir al campeón de la Supercopa Internacional

Policiales
Un peligroso delincuente que operaba en el sur de Santa Fe fue alojado en una cárcel de Rosario
Policiales

Un peligroso delincuente que operaba en el sur de Santa Fe fue alojado en una cárcel de Rosario

Detuvieron al sospechoso de un homicidio con trasfondo narco ocurrido en la zona sur

Detuvieron al sospechoso de un homicidio con trasfondo narco ocurrido en la zona sur

Detienen a un hombre por dispararle a menores de edad que hacían ruido

Detienen a un hombre por dispararle a menores de edad que hacían ruido

La PDI secuestró armas de grueso calibre luego de una denuncia por amenazas a un club

La PDI secuestró armas de grueso calibre luego de una denuncia por amenazas a un club

La Ciudad
Con la creación de nuevas carreras, la universidad pública sale a buscar a sus estudiantes

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

"Con la creación de nuevas carreras, la universidad pública sale a buscar a sus estudiantes"

Dos carteles sobrevivieron a la ordenanza de prohibición en peatonal Córdoba

Dos carteles sobrevivieron a la ordenanza de prohibición en peatonal Córdoba

El pintor que conoce hasta el alma de sus vecinos y es el orgullo de barrio Tablada

El pintor que conoce hasta el alma de sus vecinos y es el orgullo de barrio Tablada

Advierten que el uso de pirotecnia provoca efectos devastadores en los animales

Advierten que el uso de pirotecnia provoca efectos devastadores en los animales

Pami I: rumores de cierre, desguace y proyecto inmobiliario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Pami I: rumores de cierre, desguace y proyecto inmobiliario

La tormenta dejó 53 reclamos y ráfagas de 80 kilómetros por hora
La Ciudad

La tormenta dejó 53 reclamos y ráfagas de 80 kilómetros por hora

Tres heridos por un fuerte choque en la autopista Rosario-Buenos Aires
La Ciudad

Tres heridos por un fuerte choque en la autopista Rosario-Buenos Aires

Alerta amarillo en Rosario: hasta cuándo siguen las lluvias en la zona
La Ciudad

Alerta amarillo en Rosario: hasta cuándo siguen las lluvias en la zona

Milei en el Mercosur: La integración debe estar al servicio del libre comercio
Política

Milei en el Mercosur: "La integración debe estar al servicio del libre comercio"

Trapitos en la mira: siete proyectos en el Concejo marcan la agenda 2026

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Trapitos en la mira: siete proyectos en el Concejo marcan la agenda 2026

Estación Rosario 300: más de 10.000 personas ya vivieron la experiencia inmersiva
La Ciudad

Estación Rosario 300: más de 10.000 personas ya vivieron la experiencia inmersiva

Un hombre fue detenido con cocaína lista para la venta y dinero en efectivo
Policiales

Un hombre fue detenido con cocaína lista para la venta y dinero en efectivo

Licitaron la construcción del Profesorado de Música en Salta 2141
La Ciudad

Licitaron la construcción del Profesorado de Música en Salta 2141

La PDI secuestró armas de grueso calibre luego de una denuncia por amenazas a un club
Policiales

La PDI secuestró armas de grueso calibre luego de una denuncia por amenazas a un club

Estafa piramidal con un local de vestidos de alta costura como pantalla: cuatro imputados
Policiales

Estafa piramidal con un local de vestidos de alta costura como pantalla: cuatro imputados

Residencias médicas 2026: se conocieron las fechas de los exámenes e ingresos en Santa Fe
La Ciudad

Residencias médicas 2026: se conocieron las fechas de los exámenes e ingresos en Santa Fe

Grassi: Vamos a volver a poner en marcha todos los activos de Vicentin

Por Patricia Martino

Economía

Grassi: "Vamos a volver a poner en marcha todos los activos de Vicentin"

Venta de vuelos directos entre Rosario y el Caribe: ¿cuánto cuesta ir a Punta Cana?
La Ciudad

Venta de vuelos directos entre Rosario y el Caribe: ¿cuánto cuesta ir a Punta Cana?

Identificaron a la mujer fallecida en una pileta de Villa Gobernador Gálvez
Policiales

Identificaron a la mujer fallecida en una pileta de Villa Gobernador Gálvez

Cae una banda que usaba inhibidores de señal para robar autos y viviendas
Policiales

Cae una banda que usaba inhibidores de señal para robar autos y viviendas

Volcó un camión con cerveza y los vecinos se llevaron barriles al hombro
La Región

Volcó un camión con cerveza y los vecinos se llevaron barriles al hombro

El presupuesto nacional logró dictamen y se trata el 26 de diciembre en el Senado
Política

El presupuesto nacional logró dictamen y se trata el 26 de diciembre en el Senado

El gobierno nacional subasta un predio de viviendas Procrear en Santa Fe
La Ciudad

El gobierno nacional subasta un predio de viviendas Procrear en Santa Fe

Tirotearon tres veces un pasillo donde funcionó un búnker de drogas
Policiales

Tirotearon tres veces un pasillo donde funcionó un búnker de drogas