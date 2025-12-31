Año Nuevo con alerta amarillo por altas temperaturas: qué hacer y qué no ante un golpe de calor

Para este miércoles se espera otra jornada agobiante por el calor. Deben extremar los cuidados los chicos, los ancianos y toda persona con alguna enfermedad

Con la llegada del 2026, Rosario enfrentará varios días seguidos con mucho calor . En este sentido, para la noche de Año Nuevo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por el calor que comprende a buena parte del territorio de la provincia de Santa Fe y casi toda la zona central del país.

Este miércoles se prevé un cielo mayormente nublado , con una temperatura máxima de 40 °C , que descenderá a unos 30 °C durante la noche , acompañada de una humedad muy elevada, cercana al 85 % . Para este tipo de jornadas con calor agobiante, es importante conocer qué se debe hacer y qué es mejor evitar ante un posible golpe de calor producto de las jornadas sofocantes.

Los golpes de calor afectan a personas de cualquier edad, aunque muy especialmente a personas mayores, niños y niñas . Se manifiesta cuando el cuerpo no puede regular su temperatura, los mecanismos para eliminar el calor fallan y se pierde la capacidad de enfriarse . Por esto es importante priorizar la hidratación y la nutrición adecuada.

Los síntomas con los que se presenta son dolor de cabeza palpitante, mareos, náuseas, temperatura corporal elevada (por encima de los 39º), confusión, pérdida de conciencia, respiración y pulso rápido y fuerte, y piel enrojecida, caliente y seca .

Recomendaciones para evitar los golpes de calor

Para prevenir los golpes de calor en niños y niñas es importante ofrecer líquidos con frecuencia, aunque no lo pidan, especialmente agua o jugos naturales. No es aconsejable brindar a los más pequeños bebidas muy azucaradas ni muy frías y se deben evitar las comidas calientes o pesadas.

En el caso de los lactantes, se recomienda darles el pecho más veces en el día. También, bañarlos o mojarlos con frecuencia, evitar juegos o actividades físicas de mucha intensidad, seleccionar lugares frescos y ventilados, y vestirlos con ropa amplia, liviana, de algodón y de color claro.

En el caso de los jóvenes y adolescentes, las recomendaciones ponen el acento en que eviten consumir bebidas alcohólicas, los esfuerzos físicos intensos, seleccionar espacios frescos para descansar, sentarse o recostarse cuando sientan mareos o fatiga.

Para prevenir el golpe de calor en las personas mayores, es importante que descansen en lugares frescos y ventilados, que usen prendas livianas y tomen líquidos con frecuencia.

Cómo actuar ante un golpe de calor

Durante los primeros momentos en que se produce la aparición de los síntomas de un golpe de calor, es recomendable enfriar con agua fresca a la persona utilizando cualquier método disponible, como sumergirla en una bañera, rociarla con una manguera o aplicar paños mojados. Y no se le debe ofrecer agua para tomar si está inconsciente.

A su vez, también es importante consultar al médico y trasladar al afectado a un lugar fresco y ventilado. No se debe administrar medicamentos antifebriles, ni tampoco friccionar la piel con alcohol.

Recomendaciones para niños y niñas

Ofrecerles agua o jugos naturales en forma frecuente sin esperar a que los pidan.

Ofrecer el pecho más seguido a los lactantes.

No dar líquidos o comidas calientes o pesadas.

Bañarlos o mojarles todo el cuerpo con frecuencia.

Proponer actividades tranquilas y evitar juegos intensos.

Evitar que transiten y jueguen expuestos al sol, menos aún en horario del mediodía o a la tarde temprano.

Si deben transitar bajo el sol, ponerles sombreros y usar protectores solares.

Vestirlos con ropa holgada, liviana, de algodón y colores claros.

Nunca dejar a los niños dentro de un vehículo estacionado y cerrado.

Recomendaciones para adolescentes y adultos

No consumir bebidas con alcohol ya que aumentan la temperatura corporal y las pérdidas de líquido.

Aumentar el consumo de líquidos sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

Evitar esfuerzos físicos o actividades deportivas exigentes.

Sentarse y descansar cuando sientan mareos o fatiga.

Evitar comidas abundantes, ingerir verduras y frutas.

Para los ancianos y ancianas es importante que descansen en lugares frescos y ventilados, desabrigarlos y ofrecerles líquidos aunque no manifiesten sed.

Cabe destacar que en los casos de no estar afiliado a un servicio de emergencia privado se puede llamar al 107 desde donde se evaluará su situación.