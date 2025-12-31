La Capital | Información General | Alerta amarillo

Año Nuevo con alerta amarillo por altas temperaturas: qué hacer y qué no ante un golpe de calor

Para este miércoles se espera otra jornada agobiante por el calor. Deben extremar los cuidados los chicos, los ancianos y toda persona con alguna enfermedad

31 de diciembre 2025 · 09:51hs
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por el calor extremo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por el calor extremo

Con la llegada del 2026, Rosario enfrentará varios días seguidos con mucho calor. En este sentido, para la noche de Año Nuevo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por el calor que comprende a buena parte del territorio de la provincia de Santa Fe y casi toda la zona central del país.

Este miércoles se prevé un cielo mayormente nublado, con una temperatura máxima de 40 °C, que descenderá a unos 30 °C durante la noche, acompañada de una humedad muy elevada, cercana al 85 % . Para este tipo de jornadas con calor agobiante, es importante conocer qué se debe hacer y qué es mejor evitar ante un posible golpe de calor producto de las jornadas sofocantes.

Los golpes de calor afectan a personas de cualquier edad, aunque muy especialmente a personas mayores, niños y niñas. Se manifiesta cuando el cuerpo no puede regular su temperatura, los mecanismos para eliminar el calor fallan y se pierde la capacidad de enfriarse. Por esto es importante priorizar la hidratación y la nutrición adecuada.

Los síntomas con los que se presenta son dolor de cabeza palpitante, mareos, náuseas, temperatura corporal elevada (por encima de los 39º), confusión, pérdida de conciencia, respiración y pulso rápido y fuerte, y piel enrojecida, caliente y seca.

>> Leer más: ¿Compras a último momento?: cómo funcionarán los comercios en Rosario este 31 de diciembre

Recomendaciones para evitar los golpes de calor

Para prevenir los golpes de calor en niños y niñas es importante ofrecer líquidos con frecuencia, aunque no lo pidan, especialmente agua o jugos naturales. No es aconsejable brindar a los más pequeños bebidas muy azucaradas ni muy frías y se deben evitar las comidas calientes o pesadas.

En el caso de los lactantes, se recomienda darles el pecho más veces en el día. También, bañarlos o mojarlos con frecuencia, evitar juegos o actividades físicas de mucha intensidad, seleccionar lugares frescos y ventilados, y vestirlos con ropa amplia, liviana, de algodón y de color claro.

En el caso de los jóvenes y adolescentes, las recomendaciones ponen el acento en que eviten consumir bebidas alcohólicas, los esfuerzos físicos intensos, seleccionar espacios frescos para descansar, sentarse o recostarse cuando sientan mareos o fatiga.

Para prevenir el golpe de calor en las personas mayores, es importante que descansen en lugares frescos y ventilados, que usen prendas livianas y tomen líquidos con frecuencia.

>> Leer más: Ola de calor e insolación: remedios buenos y baratos para remediar el exceso de sol

Cómo actuar ante un golpe de calor

Durante los primeros momentos en que se produce la aparición de los síntomas de un golpe de calor, es recomendable enfriar con agua fresca a la persona utilizando cualquier método disponible, como sumergirla en una bañera, rociarla con una manguera o aplicar paños mojados. Y no se le debe ofrecer agua para tomar si está inconsciente.

A su vez, también es importante consultar al médico y trasladar al afectado a un lugar fresco y ventilado. No se debe administrar medicamentos antifebriles, ni tampoco friccionar la piel con alcohol.

Recomendaciones para niños y niñas

  • Ofrecerles agua o jugos naturales en forma frecuente sin esperar a que los pidan.
  • Ofrecer el pecho más seguido a los lactantes.
  • No dar líquidos o comidas calientes o pesadas.
  • Bañarlos o mojarles todo el cuerpo con frecuencia.
  • Proponer actividades tranquilas y evitar juegos intensos.
  • Evitar que transiten y jueguen expuestos al sol, menos aún en horario del mediodía o a la tarde temprano.
  • Si deben transitar bajo el sol, ponerles sombreros y usar protectores solares.
  • Vestirlos con ropa holgada, liviana, de algodón y colores claros.
  • Nunca dejar a los niños dentro de un vehículo estacionado y cerrado.

Recomendaciones para adolescentes y adultos

  • No consumir bebidas con alcohol ya que aumentan la temperatura corporal y las pérdidas de líquido.
  • Aumentar el consumo de líquidos sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.
  • Evitar esfuerzos físicos o actividades deportivas exigentes.
  • Sentarse y descansar cuando sientan mareos o fatiga.
  • Evitar comidas abundantes, ingerir verduras y frutas.
  • Para los ancianos y ancianas es importante que descansen en lugares frescos y ventilados, desabrigarlos y ofrecerles líquidos aunque no manifiesten sed.

Cabe destacar que en los casos de no estar afiliado a un servicio de emergencia privado se puede llamar al 107 desde donde se evaluará su situación.

Noticias relacionadas
El alerta amarillo cesó en el último fin de semana del año.

Chau, alerta amarillo en Rosario: la tormenta pasó de largo en un sábado agobiante

El tiempo en la región. Este sábado llega con alerta amarillo por fuertes tormentas

El tiempo en Rosario: sábado bajo alerta amarillo por tormentas y un calor que no afloja

Se encuentra vigente un alerta amarillo por tormentas fuertes para Rosario.

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

La Navidad llega con dos tipos de alerta amarillo, tiempo inestable y una jornada con mucho calor en Rosario.

El SMN emitió doble alerta amarillo para Rosario en la previa a la Navidad

Ver comentarios

Las más leídas

Se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto frente a Uni

Se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto frente a Uni

Boero, sobre el estado de Newells: Encontramos un club hipotecado y devastado

Boero, sobre el estado de Newell's: "Encontramos un club hipotecado y devastado"

Se despidió de Newells el único director técnico que ganó títulos en los últimos tiempos

Se despidió de Newell's el único director técnico que ganó títulos en los últimos tiempos

La confesión de Ángela Leiva sobre el Chelo Weigandt: No le serví más, a los tipos les pinta esa

La confesión de Ángela Leiva sobre el Chelo Weigandt: "No le serví más, a los tipos les pinta esa"

Lo último

Reforma del Régimen Penal Tributario: avances y puntos bajo la lupa

Reforma del Régimen Penal Tributario: avances y puntos bajo la lupa

Dakar 2026: todo lo que hay que saber de la nueva edición y los argentinos que participarán

Dakar 2026: todo lo que hay que saber de la nueva edición y los argentinos que participarán

Mesa adentro o afuera: cuál es el pronóstico del tiempo para Año Nuevo

Mesa adentro o afuera: cuál es el pronóstico del tiempo para Año Nuevo

¿Compras a último momento?: cómo funcionarán los comercios en Rosario este 31 de diciembre

A partir de un acuerdo de la Cámara de Supermercadistas y la Asociación Empresaria, se estableció un horario especial para la víspera de Año Nuevo

¿Compras a último momento?: cómo funcionarán los comercios en Rosario este 31 de diciembre
Una nena de 2 años tuvo que ser hospitalizada por picadura de alacrán 
LA CIUDAD

Una nena de 2 años tuvo que ser hospitalizada por picadura de alacrán 

Pullaro afirmó que Rosario será la ciudad más segura de la Argentina

Por Facundo Borrego
Política

Pullaro afirmó que "Rosario será la ciudad más segura de la Argentina"

Florianópolis directo: vuelos desde Rosario para un verano sin escalas
Turismo

Florianópolis directo: vuelos desde Rosario para un verano sin escalas

El 2025 se despide con alerta de nivel amarillo y la máxima llegaría a 40°
LA CIUDAD

El 2025 se despide con alerta de nivel amarillo y la máxima llegaría a 40°

Cambios en el Quini 6 de Año Nuevo: a qué hora es y de cuánto es el pozo en juego
Información General

Cambios en el Quini 6 de Año Nuevo: a qué hora es y de cuánto es el pozo en juego

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto frente a Uni

Se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto frente a Uni

Boero, sobre el estado de Newells: Encontramos un club hipotecado y devastado

Boero, sobre el estado de Newell's: "Encontramos un club hipotecado y devastado"

Se despidió de Newells el único director técnico que ganó títulos en los últimos tiempos

Se despidió de Newell's el único director técnico que ganó títulos en los últimos tiempos

La confesión de Ángela Leiva sobre el Chelo Weigandt: No le serví más, a los tipos les pinta esa

La confesión de Ángela Leiva sobre el Chelo Weigandt: "No le serví más, a los tipos les pinta esa"

Endurecen las multas a camiones por exceso de carga, que afecta al asfalto

Endurecen las multas a camiones por exceso de carga, que afecta al asfalto

Ovación
La increíble anécdota de un ex-Central al que Carlos Menem quiso llevar a River

Por Luis Castro
Ovación

La increíble anécdota de un ex-Central al que Carlos Menem quiso llevar a River

La increíble anécdota de un ex-Central al que Carlos Menem quiso llevar a River

La increíble anécdota de un ex-Central al que Carlos Menem quiso llevar a River

Básquet: Los campeones de todos los años en los torneos de la Asociación Rosarina de Básquet

Básquet: Los campeones de todos los años en los torneos de la Asociación Rosarina de Básquet

Las 10 imágenes de Newells: el 2025 empezó torcido y terminó peor, al borde del descenso

Las 10 imágenes de Newell's: el 2025 empezó torcido y terminó peor, al borde del descenso

Policiales
Asalto y abuso sexual en un comercio de barrio Parque: imputaron al sospechoso
Policiales

Asalto y abuso sexual en un comercio de barrio Parque: imputaron al sospechoso

Le dieron cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza

Le dieron cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza

La madre de la nena baleada en Empalme desmintió vínculo narco

La madre de la nena baleada en Empalme desmintió vínculo narco

Fiscal Carbone sobre la ley microtráfico: Impactó en la reducción de violencia

Fiscal Carbone sobre la ley microtráfico: "Impactó en la reducción de violencia"

La Ciudad
Mesa adentro o afuera: cuál es el pronóstico del tiempo para Año Nuevo
La Ciudad

Mesa adentro o afuera: cuál es el pronóstico del tiempo para Año Nuevo

Una nena de 2 años tuvo que ser hospitalizada por picadura de alacrán 

Una nena de 2 años tuvo que ser hospitalizada por picadura de alacrán 

¿Compras a último momento?: cómo funcionarán los comercios en Rosario este 31 de diciembre

¿Compras a último momento?: cómo funcionarán los comercios en Rosario este 31 de diciembre

Feriado de Año Nuevo: cómo funcionarán los servicios públicos en Rosario

Feriado de Año Nuevo: cómo funcionarán los servicios públicos en Rosario

El exdefensor de Central que dirigirá al equipo que tiene como fan a Soledad Pastorutti

Por Luis Castro
Ovación

El exdefensor de Central que dirigirá al equipo que tiene como fan a Soledad Pastorutti

Murió a los 35 años Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy
Información General

Murió a los 35 años Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy

Un apellido maldito: las tragedias que marcaron a la familia Kennedy
Información general

Un apellido "maldito": las tragedias que marcaron a la familia Kennedy

Asalto y abuso sexual en un comercio de barrio Parque: imputaron al sospechoso
Policiales

Asalto y abuso sexual en un comercio de barrio Parque: imputaron al sospechoso

Choque de trenes en la ruta a Machu Picchu: reportan un muerto y múltiples heridos
Información General

Choque de trenes en la ruta a Machu Picchu: reportan un muerto y múltiples heridos

Le dieron cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza
Policiales

Le dieron cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza

La Justicia sobreseyó a los cuatro exjugadores de Vélez acusados de abuso sexual
Información General

La Justicia sobreseyó a los cuatro exjugadores de Vélez acusados de abuso sexual

Los últimos tres años fueron los más calientes registrados en el planeta
Información General

Los últimos tres años fueron los más calientes registrados en el planeta

El año cierra con presión cambiaria y Caputo apura un Repo para pagar deuda
Economía

El año cierra con presión cambiaria y Caputo apura un Repo para pagar deuda

La provincia prevé cerrar el año con equilibrio fiscal pese a las deudas de Nación
Economía

La provincia prevé cerrar el año con equilibrio fiscal pese a las deudas de Nación

El directorio de Nueva Vicentin Argentina visitó las plantas
Economía

El directorio de Nueva Vicentin Argentina visitó las plantas

La madre de la nena baleada en Empalme desmintió vínculo narco

Por Lucas Aranda
Policiales

La madre de la nena baleada en Empalme desmintió vínculo narco

Más de 400 grandes usuarios de Aguas fueron intimados al pago en Rosario
La Ciudad

Más de 400 grandes usuarios de Aguas fueron intimados al pago en Rosario

Fiscal Carbone sobre la ley microtráfico: Impactó en la reducción de violencia
POLICIALES

Fiscal Carbone sobre la ley microtráfico: "Impactó en la reducción de violencia"

El gobierno anunció la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad
Política

El gobierno anunció la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad

Javkin redobló sus críticas contra empleados del Heca condenados por robos
LA CIUDAD

Javkin redobló sus críticas contra empleados del Heca condenados por robos

Adorni desmintió el aumento del sueldo de Milei, pero sí habrá para los ministros
Política

Adorni desmintió el aumento del sueldo de Milei, pero sí habrá para los ministros

El aeropuerto de Rosario reinició las operaciones comerciales
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario reinició las operaciones comerciales

Una balacera en Empalme Graneros terminó con una nena de 7 años internada
Policiales

Una balacera en Empalme Graneros terminó con una nena de 7 años internada

Quién es Javier Faroni, el empresario investigado ligado a Tapia
Ovación

Quién es Javier Faroni, el empresario investigado ligado a Tapia