Calor extremo: el 2025 se despide con alerta amarillo y la máxima llegaría a 40º

Según el parte del Servicio Meteorológico Nacional, para este miércoles se espera otra jornada agobiante y podrían darse algunas tormentas durante el jueves a la tarde

El 2025 se despide con una jornada con alerta meteorológico de nivel amarillo

El 2025 se despide con una jornada agobiante por el calor , a tal punto que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió este miércoles un alerta de nivel amarillo que comprende a buena parte del territorio de la provincia de Santa Fe y casi toda la zona central del país.

Para Rosario, el organismo nacional adelantó que la temperatura máxima ascendería a 40 grados. El último día del año arrancó con cielo algo nublado, con 86 por ciento de humedad y con 21,6 grados de temperatura. El pronóstico no menciona la posibilidad de lluvias, pero sí aumento de nubosidad para la segunda parte del día.

El alerta de nivel amarrillo implica que las temperaturas que se registrarán en durante el día pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, y personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Frente a un evento de calor extremo siempre es bueno tener presente algunos consejos para evitar los efectos del llamado "golpe de calor". Por ejemplo:

+ Aumentar el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada

+ No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16)

+ Prestar atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas

+ Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes

+ Ingerir frutas y verduras

+ Reducir la actividad física

+ Usar ropa ligera, holgada y de colores claros. También, sombrero y anteojos oscuros

+ Permanecer en espacios ventilados o acondicionados

>> Leer más: Ola de calor e insolación: remedios buenos y baratos para remediar el exceso de sol

Además, desde el SMN remarcaron que ante sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá solicitar de inmediato asistencia médica y trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y tranquilo, intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.

Qué dice el pronóstico del tiempo

El pronóstico extendido del SMN anticipa para mañana jueves, primer día del año, otra jornada muy calurosa, pero con cielo mayormente nublado y con chances de tormentas aisladas para la noche. Según el organismo nacional, la temperatura máxima ascenderá a los 35 grados.

Para el viernes se espera un día con cielo mayormente a algo nublado con una temperatura un poco más “amigable”. Según los datos conocidos hoy, no se prevén lluvias y la temperatura máxima se ubicaría en 32 grados.