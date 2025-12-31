¿Compras a último momento?: cómo funcionarán los comercios en Rosario este 31 de diciembre

A partir de un acuerdo de la Cámara de Supermercadistas y la Asociación Empresaria, se estableció un horario especial para la víspera de Año Nuevo

Ya llegó el último día del año, y muchos tienen compras que hacer el último momento. En ese sentido, es importante conocer cómo funcionarán los comercios de Rosario este 31 de diciembre. Aunque la jornada no se considera como feriado, se desplegará un horario especial para asegurar que los trabajadores puedan festejar las fiestas.

A través de un acuerdo de la Cámara de Supermercadistas y Autoservicios de Rosario y la Región (Casar) y la Asociación Empresaria de Rosario (AER) se estableció una hora límite para el funcionamiento de los comercios durante la víspera de Año Nuevo.

Según lo acordado por Casar y AER, los locales comerciales funcionarán el 31 hasta las 17 de la tarde . Luego de esa hora, bajarán sus persianas.

De esta manera, quienes deseen hacer compras de último momento, podrán hacerlo con ese horario límite en comercios y supermercados de la ciudad.

Ricardo Diab, el presidente de AER, sostuvo que "es un horario razonable el de las 17 horas para haber hecho las ventas que correspondían a la fecha, y también posibilitarle al trabajador en ese día tan particular que se pueda mover con más tranquilidad". "Para nosotros es un acuerdo razonable y justo”, agregó el referente gremial.

Por otro lado, los comercios atendidos por sus propios dueños, como almacenes, kioscos y locales de cercanía, podrían abrir hasta más tarde, ya que no hay una restricción expresa.