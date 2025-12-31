La Capital | La Ciudad | Comercios

¿Compras a último momento?: cómo funcionarán los comercios en Rosario este 31 de diciembre

A partir de un acuerdo de la Cámara de Supermercadistas y la Asociación Empresaria, se estableció un horario especial para la víspera de Año Nuevo

31 de diciembre 2025 · 08:59hs
Cómo funcionará los comercios de Rosario en la víspera de Año Nuevo

Cómo funcionará los comercios de Rosario en la víspera de Año Nuevo

Ya llegó el último día del año, y muchos tienen compras que hacer el último momento. En ese sentido, es importante conocer cómo funcionarán los comercios de Rosario este 31 de diciembre. Aunque la jornada no se considera como feriado, se desplegará un horario especial para asegurar que los trabajadores puedan festejar las fiestas.

A través de un acuerdo de la Cámara de Supermercadistas y Autoservicios de Rosario y la Región (Casar) y la Asociación Empresaria de Rosario (AER) se estableció una hora límite para el funcionamiento de los comercios durante la víspera de Año Nuevo.

Cómo funcionarán los comercios rosarinos el 31 de diciembre

Según lo acordado por Casar y AER, los locales comerciales funcionarán el 31 hasta las 17 de la tarde. Luego de esa hora, bajarán sus persianas.

De esta manera, quienes deseen hacer compras de último momento, podrán hacerlo con ese horario límite en comercios y supermercados de la ciudad.

Ricardo Diab, el presidente de AER, sostuvo que "es un horario razonable el de las 17 horas para haber hecho las ventas que correspondían a la fecha, y también posibilitarle al trabajador en ese día tan particular que se pueda mover con más tranquilidad". "Para nosotros es un acuerdo razonable y justo”, agregó el referente gremial.

>> Leer más: Armado del arbolito de Navidad en Rosario: el ticket promedio fue de 20 mil pesos en calle San Luis

Por otro lado, los comercios atendidos por sus propios dueños, como almacenes, kioscos y locales de cercanía, podrían abrir hasta más tarde, ya que no hay una restricción expresa.

Noticias relacionadas
Los comercios rosarinos desplegarán un horario especial por las vísperas de Navidad y Año Nuevo

Compras del 24 y el 31 de diciembre: cómo funcionarán los comercios en Rosario

Recolección de residuos durante el feriado por Año Nuevo. El servicio no se prestará durante el 1º de enero y hoy se adelantará

Feriado de Año Nuevo: cómo funcionarán los servicios públicos en Rosario

El 2025 se despide con una jornada con alerta meteorológico de nivel amarillo

El 2025 se despide con alerta de nivel amarillo y la máxima llegaría a 40°

Dolores transportaba combustible en un camión cisterna en una de sus experiencias arriba de un camión.

Es rosarina, conductora de camiones y demanda a una firma de colectivos por discriminación laboral

Ver comentarios

Las más leídas

El loco de las motos: Llegué a tener 50 motos, pero elegí quedarme con dos

El loco de las motos: "Llegué a tener 50 motos, pero elegí quedarme con dos"

Se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto frente a Uni

Se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto frente a Uni

Boero, sobre el estado de Newells: Encontramos un club hipotecado y devastado

Boero, sobre el estado de Newell's: "Encontramos un club hipotecado y devastado"

Se despidió de Newells el único director técnico que ganó títulos en los últimos tiempos

Se despidió de Newell's el único director técnico que ganó títulos en los últimos tiempos

Lo último

General Lagos sorteó 14 viviendas con cupos especiales y demanda general

General Lagos sorteó 14 viviendas con cupos especiales y demanda general

¿Compras a último momento?: cómo funcionarán los comercios en Rosario este 31 de diciembre

¿Compras a último momento?: cómo funcionarán los comercios en Rosario este 31 de diciembre

La increíble anécdota de un ex-Central al que Carlos Menem quiso llevar a River

La increíble anécdota de un ex-Central al que Carlos Menem quiso llevar a River

¿Compras a último momento?: cómo funcionarán los comercios en Rosario este 31 de diciembre

A partir de un acuerdo de la Cámara de Supermercadistas y la Asociación Empresaria, se estableció un horario especial para la víspera de Año Nuevo

¿Compras a último momento?: cómo funcionarán los comercios en Rosario este 31 de diciembre
Pullaro afirmó que Rosario será la ciudad más segura de la Argentina

Por Facundo Borrego
Política

Pullaro afirmó que "Rosario será la ciudad más segura de la Argentina"

El 2025 se despide con alerta de nivel amarillo y la máxima llegaría a 40°
LA CIUDAD

El 2025 se despide con alerta de nivel amarillo y la máxima llegaría a 40°

Maltrato animal: Este año el municipio intervino en más de 1.300 casos

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Maltrato animal: Este año el municipio intervino en más de 1.300 casos

Ya comenzó el 2026: cuáles fueron los primeros países en recibir el Año Nuevo
Información General

Ya comenzó el 2026: cuáles fueron los primeros países en recibir el Año Nuevo

Feriado de Año Nuevo: cómo funcionarán los servicios públicos en Rosario
LA CIUDAD

Feriado de Año Nuevo: cómo funcionarán los servicios públicos en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El loco de las motos: Llegué a tener 50 motos, pero elegí quedarme con dos

El loco de las motos: "Llegué a tener 50 motos, pero elegí quedarme con dos"

Se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto frente a Uni

Se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto frente a Uni

Boero, sobre el estado de Newells: Encontramos un club hipotecado y devastado

Boero, sobre el estado de Newell's: "Encontramos un club hipotecado y devastado"

Se despidió de Newells el único director técnico que ganó títulos en los últimos tiempos

Se despidió de Newell's el único director técnico que ganó títulos en los últimos tiempos

La confesión de Ángela Leiva sobre el Chelo Weigandt: No le serví más, a los tipos les pinta esa

La confesión de Ángela Leiva sobre el Chelo Weigandt: "No le serví más, a los tipos les pinta esa"

Ovación
Básquet: Los campeones de todos los años en los torneos de la Asociación Rosarina de Básquet

Por Carlos Durhand
Ovación

Básquet: Los campeones de todos los años en los torneos de la Asociación Rosarina de Básquet

Básquet: Los campeones de todos los años en los torneos de la Asociación Rosarina de Básquet

Básquet: Los campeones de todos los años en los torneos de la Asociación Rosarina de Básquet

Las 10 imágenes de Newells: el 2025 empezó torcido y terminó peor, al borde del descenso

Las 10 imágenes de Newell's: el 2025 empezó torcido y terminó peor, al borde del descenso

Central: las 10 imágenes de un 2025 en el que tuvo más momentos felices que de tristeza

Central: las 10 imágenes de un 2025 en el que tuvo más momentos felices que de tristeza

Policiales
Asalto y abuso sexual en un comercio de barrio Parque: imputaron al sospechoso
Policiales

Asalto y abuso sexual en un comercio de barrio Parque: imputaron al sospechoso

Le dieron cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza

Le dieron cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza

La madre de la nena baleada en Empalme desmintió vínculo narco

La madre de la nena baleada en Empalme desmintió vínculo narco

Fiscal Carbone sobre la ley microtráfico: Impactó en la reducción de violencia

Fiscal Carbone sobre la ley microtráfico: "Impactó en la reducción de violencia"

La Ciudad
¿Compras a último momento?: cómo funcionarán los comercios en Rosario este 31 de diciembre
La Ciudad

¿Compras a último momento?: cómo funcionarán los comercios en Rosario este 31 de diciembre

Feriado de Año Nuevo: cómo funcionarán los servicios públicos en Rosario

Feriado de Año Nuevo: cómo funcionarán los servicios públicos en Rosario

El 2025 se despide con alerta de nivel amarillo y la máxima llegaría a 40°

El 2025 se despide con alerta de nivel amarillo y la máxima llegaría a 40°

Es rosarina, conductora de camiones y demanda a una firma de colectivos por discriminación laboral

Es rosarina, conductora de camiones y demanda a una firma de colectivos por discriminación laboral

Le dieron cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza
Policiales

Le dieron cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza

La Justicia sobreseyó a los cuatro exjugadores de Vélez acusados de abuso sexual
Información General

La Justicia sobreseyó a los cuatro exjugadores de Vélez acusados de abuso sexual

Los últimos tres años fueron los más calientes registrados en el planeta
Información General

Los últimos tres años fueron los más calientes registrados en el planeta

El año cierra con presión cambiaria y Caputo apura un Repo para pagar deuda
Economía

El año cierra con presión cambiaria y Caputo apura un Repo para pagar deuda

La provincia prevé cerrar el año con equilibrio fiscal pese a las deudas de Nación
Economía

La provincia prevé cerrar el año con equilibrio fiscal pese a las deudas de Nación

El directorio de Nueva Vicentin Argentina visitó las plantas
Economía

El directorio de Nueva Vicentin Argentina visitó las plantas

La madre de la nena baleada en Empalme desmintió vínculo narco

Por Lucas Aranda
Policiales

La madre de la nena baleada en Empalme desmintió vínculo narco

Más de 400 grandes usuarios de Aguas fueron intimados al pago en Rosario
La Ciudad

Más de 400 grandes usuarios de Aguas fueron intimados al pago en Rosario

Fiscal Carbone sobre la ley microtráfico: Impactó en la reducción de violencia
POLICIALES

Fiscal Carbone sobre la ley microtráfico: "Impactó en la reducción de violencia"

El gobierno anunció la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad
Política

El gobierno anunció la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad

Javkin redobló sus críticas contra empleados del Heca condenados por robos
LA CIUDAD

Javkin redobló sus críticas contra empleados del Heca condenados por robos

Adorni desmintió el aumento del sueldo de Milei, pero sí habrá para los ministros
Política

Adorni desmintió el aumento del sueldo de Milei, pero sí habrá para los ministros

El aeropuerto de Rosario reinició las operaciones comerciales
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario reinició las operaciones comerciales

Una balacera en Empalme Graneros terminó con una nena de 7 años internada
Policiales

Una balacera en Empalme Graneros terminó con una nena de 7 años internada

Quién es Javier Faroni, el empresario investigado ligado a Tapia
Ovación

Quién es Javier Faroni, el empresario investigado ligado a Tapia

AFAgate: allanaron la casa de un empresario ligado a Claudio Chiqui Tapia
Ovación

AFAgate: allanaron la casa de un empresario ligado a Claudio "Chiqui" Tapia

Ola de calor: remedios buenos y baratos para remediar el exceso de sol
Información General

Ola de calor: remedios buenos y baratos para remediar el exceso de sol

A 21 años de la tragedia de Cromañón: qué paso el 30 de diciembre de 2004
INFORMACION GENERAL

A 21 años de la tragedia de Cromañón: qué paso el 30 de diciembre de 2004

Dos mujeres asesinadas en Nuevo Alberdi: el tribunal descartó el femicidio

Por Andrés Abramowski

Policiales

Dos mujeres asesinadas en Nuevo Alberdi: el tribunal descartó el femicidio

La subasta pública por un inmueble del Ilar quedó desierta
La Ciudad

La subasta pública por un inmueble del Ilar quedó desierta