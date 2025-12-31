¿Compras a último momento?: cómo funcionarán los comercios en Rosario este 31 de diciembre

Policiales
Le dieron cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza
Información General
La Justicia sobreseyó a los cuatro exjugadores de Vélez acusados de abuso sexual
Información General
Los últimos tres años fueron los más calientes registrados en el planeta
Economía
El año cierra con presión cambiaria y Caputo apura un Repo para pagar deuda
Economía
La provincia prevé cerrar el año con equilibrio fiscal pese a las deudas de Nación
Economía
El directorio de Nueva Vicentin Argentina visitó las plantas
Policiales
La madre de la nena baleada en Empalme desmintió vínculo narco
La Ciudad
Más de 400 grandes usuarios de Aguas fueron intimados al pago en Rosario
POLICIALES
Fiscal Carbone sobre la ley microtráfico: "Impactó en la reducción de violencia"
Política
El gobierno anunció la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad
LA CIUDAD
Javkin redobló sus críticas contra empleados del Heca condenados por robos
Política
Adorni desmintió el aumento del sueldo de Milei, pero sí habrá para los ministros
La Ciudad
El aeropuerto de Rosario reinició las operaciones comerciales
Policiales
Una balacera en Empalme Graneros terminó con una nena de 7 años internada
Ovación
Quién es Javier Faroni, el empresario investigado ligado a Tapia
Ovación
AFAgate: allanaron la casa de un empresario ligado a Claudio "Chiqui" Tapia
Información General
Ola de calor: remedios buenos y baratos para remediar el exceso de sol
INFORMACION GENERAL
A 21 años de la tragedia de Cromañón: qué paso el 30 de diciembre de 2004
Policiales
Dos mujeres asesinadas en Nuevo Alberdi: el tribunal descartó el femicidio
La Ciudad
La subasta pública por un inmueble del Ilar quedó desierta