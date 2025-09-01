La Capital | Información General | Anmat

Anmat prohíbe un suplemento dietario a base de creatina

El producto no contaba con registro sanitario y estaba falsamente rotulado. En consecuencia, fue considerado ilegal

1 de septiembre 2025 · 08:52hs
El producto prohibido por Anmat no contaba con los registros obligatorios

El producto prohibido por Anmat no contaba con los registros obligatorios

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) hizo pública la prohibición de la elaboración, el fraccionamiento y la comercialización en todo el territorio nacional de un suplemento dietario a base de creatina monohidrato en polvo.

La medida fue tomada luego de detectar que el producto carece de registros sanitarios y está falsamente rotulado. En su rótulo, el producto exhibía un RNE perteneciente a otro elaborador, un número de RNPA perteneciente a otros productos y número de expediente de RNPA inexistente.

Debido a la falsificación de sus registros y a la inexistencia de uno verdadero, Anmat decidió prohibir cualquiera de sus presentaciones, lotes y fecha de vencimiento. El organismo recomienda no consumir el producto bajo ningún término, ya que no se pueden brindar garantías sobre sus condiciones de elaboración ni posibles efectos en el cuerpo.

El producto prohibido por Anmat

La prohibición de Anmat alcanza todas las presentaciones, lotes y fechas de vencimiento del producto titulado:

“Suplemento dietario a base de creatina monohidrato en polvo sabor durazno; marca WOLF NUTRITION; RNPA: EX-2024-36557-GDEBADAYPANMG; Ruta Provincial 205 Km 80 - Cañuelas, Pcia de Buenos Aires; RNE 02-050730.”

Además, el organismo compartió imágenes del producto para alertar a la población.

image

