Pánico en La Rioja y Córdoba: se registró un sismo de 5 grados de intensidad

Policiales
Una entradera en zona sudoeste terminó con un policía baleado
Economía
"Apuntamos a duplicar el número de empresas santafesinas en la región"
La Ciudad
Ya hay vacunas antigripales en las farmacias de Rosario: ¿quiénes pueden vacunarse?
Politica
Milei destaca la baja los homicidios en Rosario, pero borra a la provincia de la foto
Policiales
Suspendieron las clases en un colegio por una bandera con una amenaza mafiosa
Política
Duro cruce renueva una vieja pelea entre Javkin y Sain: "La vas a pagar"
La Ciudad
Mujeres y disidencias marchan el lunes por el 8M: cuál será el recorrido de la movilización
Policiales
Denuncias sobre filmaciones de menores en TikTok: ya hay más de 30 posibles víctimas
La Ciudad
Diputados por Santa Fe piden la finalización de las obras del Monumento a la Bandera
Carpano Weekends aterriza en la capital del vermut con gastronomía y música en vivo
Política
La CGT presentó un amparo ante la Justicia para frenar la aplicación de la reforma laboral
Política
El gobierno promulgó la ley de reforma laboral: desde cuándo rige y los principales puntos
Ovación
Lionel Messi estuvo con Donald Trump en la Casa Blanca
Política
Javier Milei: "Después del año 2031, no me ven más el pelo"
Ovación
Faustino Oro perdió un récord pero se aseguró un logro olímpico
POLICIALES
Dos cuidacoches fueron condenados por el homicidio de otro en la plaza Alberdi
Economía
Rosario: estiman que una familia necesita más de $3,5 millones para cubrir gastos
Policiales
Discutió en una barbería, volvió armado, disparó y mató a un nene de un año
La Ciudad
Javkin anunció obras en diez barrios de Rosario: "Donde había balas, ahora hay máquinas"
La Ciudad
El tiempo en Rosario: el SMN anuncia un viernes pasado por agua