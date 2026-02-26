La Capital | Información General | Anmat

Anmat prohibió una serie de productos cosméticos

Los productos no contaban con los registros sanitarios correspondientes y fueron considerados ilegítimos por el organismo

26 de febrero 2026 · 12:35hs
Anmat prohibió distintos productos cosméticos por falta de registros

Anmat prohibió distintos productos cosméticos por falta de registros

Anmat prohibió el uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas y distribución en todo el territorio nacional de una serie de productos cosméticos. La medida alcanza todas sus presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos.

La decisión quedó asentada en la Disposición 793/26 y fue tomada luego de comprobar que la firma que comercializaba los productos, “Laboratorio Ruefenacht”, no contaba con la autorización necesaria para fabricar cosméticos. En cambio, utilizaba un legajo en su rotulado que correspondía a otra firma sí habilitada por Anmt para importar productos cosméticos pero que nada tenía que ver con el proceso de elaboración o comercialización de los productos involucrados. Es decir que se trataba de un rotulado falso.

Asimismo, ninguno de los productos en cuestión se encontraba registrado en la base de datos de cosméticos del organismo. Todas estas cuestiones los transforman en productos ilegítimos. En tanto no es posible conocer sus condiciones de elaboración, Anmat no puede garantizar su seguridad ni eficacia, por lo que definió su prohibición.

>>Leer más: Anmat prohibió productos para el pelo y un hilo de sutura por riesgo sanitario

Los productos prohibidos por Anmat

Los productos prohibidos por el organismo corresponden al ‘’Laboratorio Ruefenacht’’ y se conocen como:

  • ‘’Rucrem curativa - presentación 90 grs’’, crema cicatrizante y antiséptica
  • ‘’Rucrem bloqueador solar RB FPS 80 - Cont. neto 220 ml’’, para piel extremadamente sensible a la quemadura solar.
  • ‘’Solución desinflamante en crema alto-flex forte’’, indicada para aliviar procesos de dolor y/o inflamación de ligamentos, articulaciones, músculos y tendones.

La prohibición alcanza cualquiera de sus presentaciones y contenidos. A continuación, las imágenes de los productos.

image
image
image

Noticias relacionadas
El camarógrafo Facundo Tedeschini, al momento de ser empujado. Luego vendrían patadas en el suelo por parte de los policías.

Ley de Glaciares: brutal agresión de la policía contra un camarógrafo de A24 que cubría una manifestación

Existen tres líneas de Becas Progresar: Superior, Obligatorio y Trabajo

Ansés abrió la inscripción a las Becas Progresar 2026: cuáles son los requisitos y cómo anotarse

Después del fin de semana largo de febrero, queda poco para un nuevo feriado en Argentina que traerá un día extra de descanso.

Cuándo es el próximo feriado, que trae un fin de semana largo

Resultados del Quini 6 del miércoles 25 de febrero

Rosarino multimillonario en el Quini 6: dónde se jugó una de las tarjetas ganadoras

Ver comentarios

Las más leídas

Inauguran Costa Nueva, el ícono que faltaba para vincular Rosario con el río

Inauguran Costa Nueva, el ícono que faltaba para vincular Rosario con el río

La CGT no hará paro contra la reforma laboral y se movilizará el lunes

La CGT no hará paro contra la reforma laboral y se movilizará el lunes

Ángel Di María: Entramos en el bache de pensar en el clásico y Jorge se enojó un poco

Ángel Di María: "Entramos en el bache de pensar en el clásico y Jorge se enojó un poco"

Un rosarino ganó 600 millones de pesos en el Revancha del Quini 6

Un rosarino ganó 600 millones de pesos en el Revancha del Quini 6

Lo último

Anuncian la creación de un parque acuático en La Florida de Rosario: tendrá 10 mil metros cuadrados

Anuncian la creación de un parque acuático en La Florida de Rosario: tendrá 10 mil metros cuadrados

Newells, sin arquero: la noche negra de Gabriel Arias, que estará varios meses sin jugar

Newell's, sin arquero: la noche negra de Gabriel Arias, que estará varios meses sin jugar

En Central, Jorge Almirón tiene todo claro, salvo que decida sorprender con algún volantazo

En Central, Jorge Almirón tiene todo claro, salvo que decida sorprender con algún volantazo

Anuncian la creación de un parque acuático en La Florida de Rosario: tendrá 10 mil metros cuadrados

Pullaro y Javkin adelantaron que será el más grande de Santa Fe y formará parte de la estrategia para potenciar el perfil turístico de Rosario. Estará integrado a la playa

Anuncian la creación de un parque acuático en La Florida de Rosario: tendrá 10 mil metros cuadrados
Buscan regular la venta de bolsitas de nicotina en Rosario y equipararlas al tabaco
La Ciudad

Buscan regular la venta de bolsitas de nicotina en Rosario y equipararlas al tabaco

Frank Kudelka: Es una oportunidad maravillosa y hay que afrontarlo con agallas
Ovación

Frank Kudelka: "Es una oportunidad maravillosa y hay que afrontarlo con agallas"

El prófugo Matías Gazzani en una bandera en Circunvalación: sigue la saga de mensajes violentos
Policiales

El prófugo Matías Gazzani en una bandera en Circunvalación: sigue la saga de mensajes violentos

No docentes de la UNR se suman al paro de este viernes en rechazo a la reforma laboral
La Ciudad

No docentes de la UNR se suman al paro de este viernes en rechazo a la reforma laboral

Don Chatarrín, Gomita Alumínica y Señor Lengua Floja: por qué llama así Milei a tres empresarios
Política

Don Chatarrín, Gomita Alumínica y Señor Lengua Floja: por qué llama así Milei a tres empresarios

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Inauguran Costa Nueva, el ícono que faltaba para vincular Rosario con el río

Inauguran Costa Nueva, el ícono que faltaba para vincular Rosario con el río

La CGT no hará paro contra la reforma laboral y se movilizará el lunes

La CGT no hará paro contra la reforma laboral y se movilizará el lunes

Ángel Di María: Entramos en el bache de pensar en el clásico y Jorge se enojó un poco

Ángel Di María: "Entramos en el bache de pensar en el clásico y Jorge se enojó un poco"

Un rosarino ganó 600 millones de pesos en el Revancha del Quini 6

Un rosarino ganó 600 millones de pesos en el Revancha del Quini 6

Sobre llovido, mojado: Newells se quedó sin Gabriel Arias y tiene a varios tocados

Sobre llovido, mojado: Newell's se quedó sin Gabriel Arias y tiene a varios tocados

Ovación
En Central, Jorge Almirón tiene todo claro, salvo que decida sorprender con algún volantazo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

En Central, Jorge Almirón tiene todo claro, salvo que decida sorprender con algún volantazo

En Central, Jorge Almirón tiene todo claro, salvo que decida sorprender con algún volantazo

En Central, Jorge Almirón tiene todo claro, salvo que decida sorprender con algún volantazo

Frank Kudelka: Es una oportunidad maravillosa y hay que afrontarlo con agallas

Frank Kudelka: "Es una oportunidad maravillosa y hay que afrontarlo con agallas"

Chacho Coudet dio una curiosa respuesta sobre su posible llegada a River

Chacho Coudet dio una curiosa respuesta sobre su posible llegada a River

Policiales
El prófugo Matías Gazzani en una bandera en Circunvalación: sigue la saga de mensajes violentos
Policiales

El prófugo Matías Gazzani en una bandera en Circunvalación: sigue la saga de mensajes violentos

Crimen en La Saladita: condenaron a dos jóvenes por el asesinato de una feriante

Crimen en La Saladita: condenaron a dos jóvenes por el asesinato de una feriante

La pista del Churro: anunciaron capturas tras dos balaceras con el mismo mensaje mafioso

La pista del Churro: anunciaron capturas tras dos balaceras con el mismo mensaje mafioso

Balearon el ingreso a una escuela en Villa Gobernador Gálvez

Balearon el ingreso a una escuela en Villa Gobernador Gálvez

La Ciudad
Anuncian la creación de un parque acuático en La Florida de Rosario: tendrá 10 mil metros cuadrados
La Ciudad

Anuncian la creación de un parque acuático en La Florida de Rosario: tendrá 10 mil metros cuadrados

Buscan regular la venta de bolsitas de nicotina en Rosario y equipararlas al tabaco

Buscan regular la venta de bolsitas de nicotina en Rosario y equipararlas al tabaco

No docentes de la UNR se suman al paro de este viernes en rechazo a la reforma laboral

No docentes de la UNR se suman al paro de este viernes en rechazo a la reforma laboral

Provincia confirma que descontará el día a los docentes que paren el lunes

Provincia confirma que descontará el día a los docentes que paren el lunes

Ley de Glaciares: brutal agresión de la policía contra un camarógrafo de A24 que cubría una manifestación
Información general

Ley de Glaciares: brutal agresión de la policía contra un camarógrafo de A24 que cubría una manifestación

Ley de Glaciares: detienen a ambientalistas que saltaron las rejas del Congreso para protestar
Política

Ley de Glaciares: detienen a ambientalistas que saltaron las rejas del Congreso para protestar

Vuelco en zona sur: un chico de 16 años manejaba una camioneta
LA CIUDAD

Vuelco en zona sur: un chico de 16 años manejaba una camioneta

Detenido por golpear a su pareja hasta causarle la pérdida del embarazo
POLICIALES

Detenido por golpear a su pareja hasta causarle la pérdida del embarazo

La Legislatura completa la renovación de la Corte Suprema de Santa Fe
Politica

La Legislatura completa la renovación de la Corte Suprema de Santa Fe

Ley orgánica de municipios: se trabó el debate en el Senado por la figura del viceintendente

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Ley orgánica de municipios: se trabó el debate en el Senado por la figura del viceintendente

Un rosarino ganó 600 millones de pesos en el Revancha del Quini 6
Información General

Un rosarino ganó 600 millones de pesos en el Revancha del Quini 6

El tiempo en Rosario: un jueves con bastantes nubes y 26º de máxima
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un jueves con bastantes nubes y 26º de máxima

Sobre llovido, mojado: Newells se quedó sin Gabriel Arias y tiene a varios tocados
Ovación

Sobre llovido, mojado: Newell's se quedó sin Gabriel Arias y tiene a varios tocados

En lo que va de 2026 ya se instalaron 400 luces led en calles de Rosario
La Ciudad

En lo que va de 2026 ya se instalaron 400 luces led en calles de Rosario

Quién es Churro, el tiratiros preso mencionado en las balaceras
Policiales

Quién es Churro, el tiratiros preso mencionado en las balaceras

Caso Bocacha Orellano: rechazan la libertad condicional a una expolicía
POLICIALES

Caso Bocacha Orellano: rechazan la libertad condicional a una expolicía

El uno x uno de Central ante Gimnasia: Ledesma, la muralla que hizo posible el triunfo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El uno x uno de Central ante Gimnasia: Ledesma, la muralla que hizo posible el triunfo

Docentes de la UNR van al paro este viernes y habrá movilización contra la reforma laboral
La Ciudad

Docentes de la UNR van al paro este viernes y habrá movilización contra la reforma laboral

Ruidazo de los docentes rosarinos en rechazo a la oferta salarial del gobierno provincial
La Ciudad

Ruidazo de los docentes rosarinos en rechazo a la oferta salarial del gobierno provincial

Buscan restos óseos con una retroexcavadora y perros en barrio Gráfico de Rosario
Policiales

Buscan restos óseos con una retroexcavadora y perros en barrio Gráfico de Rosario

La CGT no hará paro contra la reforma laboral y se movilizará el lunes
Política

La CGT no hará paro contra la reforma laboral y se movilizará el lunes

Balacera en zona sudoeste: uno de los heridos podría quedar con secuelas
La Ciudad

Balacera en zona sudoeste: uno de los heridos podría quedar con secuelas

Un obrero cayó desde el puente de la avenida Newbery y quedó internado
La Ciudad

Un obrero cayó desde el puente de la avenida Newbery y quedó internado

Se viene una visita guiada nocturna en la Catedral de Rosario sobre Belgrano
La Ciudad

Se viene una visita guiada nocturna en la Catedral de Rosario sobre Belgrano