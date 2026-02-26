Anmat prohibió una serie de productos cosméticos Los productos no contaban con los registros sanitarios correspondientes y fueron considerados ilegítimos por el organismo 26 de febrero 2026 · 12:35hs

Anmat prohibió distintos productos cosméticos por falta de registros

Anmat prohibió el uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas y distribución en todo el territorio nacional de una serie de productos cosméticos. La medida alcanza todas sus presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos.

La decisión quedó asentada en la Disposición 793/26 y fue tomada luego de comprobar que la firma que comercializaba los productos, “Laboratorio Ruefenacht”, no contaba con la autorización necesaria para fabricar cosméticos. En cambio, utilizaba un legajo en su rotulado que correspondía a otra firma sí habilitada por Anmt para importar productos cosméticos pero que nada tenía que ver con el proceso de elaboración o comercialización de los productos involucrados. Es decir que se trataba de un rotulado falso.

Asimismo, ninguno de los productos en cuestión se encontraba registrado en la base de datos de cosméticos del organismo. Todas estas cuestiones los transforman en productos ilegítimos. En tanto no es posible conocer sus condiciones de elaboración, Anmat no puede garantizar su seguridad ni eficacia, por lo que definió su prohibición.

Los productos prohibidos por Anmat Los productos prohibidos por el organismo corresponden al ‘’Laboratorio Ruefenacht’’ y se conocen como: ‘’Rucrem curativa - presentación 90 grs’’, crema cicatrizante y antiséptica

‘’Rucrem bloqueador solar RB FPS 80 - Cont. neto 220 ml’’, para piel extremadamente sensible a la quemadura solar.

‘’Solución desinflamante en crema alto-flex forte’’, indicada para aliviar procesos de dolor y/o inflamación de ligamentos, articulaciones, músculos y tendones. La prohibición alcanza cualquiera de sus presentaciones y contenidos. A continuación, las imágenes de los productos.



image image image