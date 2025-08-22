Anmat prohibió un té verde promocionado para bajar de peso

Anmat no pudo confirmar qué ingredientes tenía y cómo había sido fabricado. Esta falta de información implica un potencial riesgo para la salud de los consumidores.

El producto no contaba con un registro legítimo en Anmat

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) hizo pública la prohibición del uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de un té verde de centella que se ofrecía como médico pero no presentaba los registros correspondientes. La medida alcanza todas las presentaciones, lotes y vencimientos del producto.

Anmat llegó a la decisión después de detectar que el producto supuestamente médico carecía de autorización sanitaria, por lo que se desconoce el tipo de ingredientes con los que fue fabricado y la forma en la que fueron manipulados, así como sus características, funcionalidad y seguridad . Esta falta de información implica un potencial riesgo para la salud de los consumidores.

Según detalló Anmat, el producto se ofrecía como “natural” , conteniendo té verde y centella asiática. Sin embargo, hacía referencia a una receta médica . Desde el Departamento de Control de Mercado aclararon que este tipo de preparaciones sólo pueden hacerse en farmacias habilitadas, con receta médica y para un paciente específico. Además, no pueden llevar nombres comerciales ni omitirse datos clave en el rótulo.

Asimismo, se advirtió que el producto llevaba en su envase un número a modo de identificación pero no existen registros oficiales de ese número en la base de datos de Anmat. En suma, se consideró que se trata de un producto falsificado.

Para no poner en riesgo la salud de la población, Anmat decidió quitarlo del mercado y recomienda que no se consuma bajo ningún término, ya que no se pueden brindar garantías sobre sus condiciones de elaboración ni posibles efectos en el cuerpo.

>>Leer más: Anmat identificó y prohibió un "Ozempic trucho" que circulaba en el mercado

El té verde prohibido por Anmat

La prohibición de Anmat alcanza todas las presentaciones, lotes y vencimientos del producto:

“QUEMADOR NATURAL - NATURAL GYM - Te Verde Centella Asiática – Venta Libre - INDUSTRIA ARGENTINA Producto autorizado por ANMAT - PM-2097”

Es preciso recordar que el número que aparece en su título para demostrar su registro en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) es inexistente, por lo que el consumidor no debe confundirse. Se trata de un producto falsificado.

>>Leer más: Marcha atrás de la Anmat: el tomate triturado de Marolio tenía brotes de semillas, no gusanos