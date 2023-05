Absuelven a brujas ejecutadas en 1647 en Connecticut, EEUU

image.png Ilustración de 1892 sobre los juicios por brujería que asolaron Nueva Inglaterra en el siglo XVII.

El senador estatal republicano Rob Sampson emitió el único voto en contra. Dijo que era incorrecto e infantil sugerir que “de alguna manera tenemos el derecho de dictar lo que estaba bien o mal sobre los períodos del pasado de los que no tenemos conocimiento”. “No quiero ver proyectos de ley que, con razón o sin ella, intenten pintar a Estados Unidos como un mal lugar con una mala historia”, agregó Sampson. “Quiero que nos concentremos en hacia dónde vamos, que es un futuro mejor y más brillante. Y no quiero ver a nadie intentar poner una mancha en el país que amo”.

Los defensores de la resolución argumentaron que es importante crear conciencia pública sobre los juicios de brujas en Connecticut, que ocurrieron décadas antes de los infames juicios de brujas de Salem en Massachusetts. “Es importante corregir los errores del pasado para que aprendamos de ellos y sigamos adelante y no repitamos esos errores”, dijo Joshua Hutchinson, de Prescott Valley, Arizona, quien trazó su ascendencia hasta las brujas acusadas en Salem y es el presentador del programa. “Thou Shalt Not Suffer: The Witch Trial Podcast”. La expresión en inglés antiguo “Thou shalt not suffer a witch to live”proviene de la Biblia y es un llamado a asesinar a las brujas.

El senador Saud Anwar, un demócrata que abogó por la resolución en nombre de un elector que se enteró de que era descendiente de un acusador de brujería, dijo que los legisladores escucharon testimonios durante el proceso de audiencia pública sobre los juicios por brujería que aún se llevan a cabo en todo el mundo, incluso en países africanos, y la necesidad de llamar la atención sobre el problema. “Es relevante, incluso para este momento también”, dijo. En algunas naciones africanas aún hoy se puede ser ejecutado y o linchado por acusaciones de brujería.

Primera persona ejecutada por ser "bruja"

image.png La ejecución de Alse Young en 1647 en Windsor, Connecticut, en un grabado de la época.

Alse Young, quien fue ejecutada en la horca en Connecticut, fue la primera persona registrada en ser ejecutada en las colonias estadounidenses por brujería. El secretario municipal de Windsor registró la muerte el 26 de mayo de 1647 en una entrada de diario que decía: “Alse Young fue ahorcada”. Los tribunales de las primeras colonias británicas de Connecticut y New Haven finalmente acusaron a al menos 34 mujeres y hombres por delitos de brujería y "familiaridad con el diablo".

Otros estados y países han intentado expiar una historia de persecución de personas por brujería. El año pasado, el primer ministro de Escocia emitió una disculpa formal a los 4.000 escoceses, en su mayoría mujeres, que fueron acusados de brujería hasta 1736. De los 4.000, unos 2.500 fueron ejecutados o linchados. Un miembro del parlamento escocés pidió el año pasado que se los perdonara póstumamente.

En Salem, también

En 2022, los legisladores de Massachusetts exoneraron formalmente a Elizabeth Johnson Jr., quien fue declarada culpable de brujería en 1693 y sentenciada a muerte, en el punto álgido de los juicios de brujas de Salem. Se cree que Johnson fue la última bruja de Salem acusada y condenada a muerte.

Muchos historiadores creen que el miedo y la ansiedad entre los colonos ingleses religiosamente estrictos llevaron a los juicios de brujas, señalando lo difícil que era la vida debido a las epidemias, las inundaciones, los inviernos fríos y el hambre. A menudo, las acusaciones comenzaban como una pelea, o la muerte de un niño o una vaca, o incluso manteca que no se podía batir. Muchas de las personas ejecutadas como brujas eran madres solteras pobres.