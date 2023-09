25 años de Google: cómo el buscador cambió internet y el mundo

>> Leer más: Taylor Swift creó un juego con Google para anticipar sus temas inéditos

Desde sus comienzos, el objetivo de los fundadores de Google era hacer de la World Wide Web un lugar más accesible, por lo que trabajaron durante un largo tiempo para desarrollar el prototipo de un buen motor de búsqueda.

En esa época, internet todavía era muy joven y contaba con pocos usuarios. Yahoo! era el líder absoluto y sin rivales entre los buscadores. Las páginas web eran pocas, pero lo que ofrecía aquel sistema era un índice de links y una especie de guía de teléfonos. A través de sus empleados, Yahoo! escogía los mejores sitios y los clasificaba, pero los usuarios también podían hacer sugerencias.

Todo estaba a punto de cambiar. En tan solo cuatro años, las páginas web pasaron de ser poco más de 3 mil a superar el millón. Quienes vieron que este nuevo movimiento no tenía un límite y estaba a punto de crecer a gran escala fueron Larry Page y Sergey Brin.

En 1998, el número de sitios web superó los dos millones y se calculaba que la cantidad de páginas (un sitio puede estar compuesto por varias páginas) estaba entre 275 y 320 millones. Page y Brin vieron que esta "búsqueda a mano" era imposible de mantener en el tiempo y que necesitarían de un gran motor de búsqueda acerque a todos sus usuarios de manera rápida y directa a lo que buscaban.

La fundación de la empresa Google y su gran atractivo estético y funcional acompañaron al crecimiento desmedido de las páginas web, que trajo la necesidad a las personas de adentrarse en este nuevo mundo tecnológico y tener un uso más directo.

Los buscadores de aquel momento ordenaban los resultados por popularidad, pero esto podría significar también un error al dejar de lado las páginas más valiosas relacionadas a la búsqueda. Google decidió automatizar este formato y mirar no solo la popularidad, sino también la reputación de los sitios.

Potenciaron los registros de la actividad de los usuarios y observaron cuántos otros sitios colocaban cada link en sus páginas. Registraron cuántas personas visitaban la página y cuántos la mencionaban, lo que podía dar resultados correctos y de forma automática.

Con el paso de los años, Google mantuvo su atención en los usuarios y mejoró sus distintas herramientas a la par de que incorporó otra gran variedad de servicios. En la actualidad, cuentan con numerosa cantidad de aplicaciones de búsqueda, almacenamiento, correo, administración de cuentas y más.

