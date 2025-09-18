Franco Colapinto dice que "no le afectan" los rumores sobre la segunda butaca de Alpine

El piloto argentino todavía no fue confirmado para la temporada 2026 de la Fórmula 1 pero aseguró que se mantiene enfocado en su rendimiento

Franco Colapinto espera por la confirmación de su continuidad en la Fórmula 1.

Franco Colapinto llega al exigente Gran Premio de Azerbaiyán con expectativas de continuar en la Fórmula 1 en 2026 , a pesar de los rumores sobre otros pilotos que son también alternativas para ocupar la segunda butaca de Alpine . El piloto argentino se mostró enfocado en su rendimiento para aprovechar lo que resta de la temporada.

Según consignó el medio especializado Motorsport, el pilarense fue consultado sobre su futuro y si se ve afectado por los rumores sobre su continuidad. “No. Hubo muchos rumores y no los leo mucho. Estoy acostumbrado y así es el deporte , la Fórmula 1 y cualquier deporte. Los atletas necesitan acostumbrarse a eso”, respondió.

En relación a sus conversaciones con Flavio Briatore , asesor principal y voz de mando del equipo, sobre su posición de cara al próximo año, Colapinto expresó: “ La verdad es que no lo sé. No me corresponde decidir”. A su vez, reconoció que vio un progreso en las últimas carreras y encontró un mejor rendimiento con su monoplaza.

“ Simplemente, estoy contento donde estoy ahora, más contento que antes, por supuesto. Estoy trabajando bien con el equipo, eso es lo que quería. E stoy logrando prácticamente todos los aspectos personales u objetivos que tenía desde el principio y ahora me estoy acercando a eso y lo estoy logrando”, afirmó el argentino.

image (8) Colapinto mantiene una disputa pareja con Gasly en las últimas carreras.

Las dificultades de Alpine

A pesar de los avances, Colapinto asumió que tanto los pilotos como el equipo saben que “el rendimiento es complicado” y justificó: “No tenemos un coche muy consistente. En algunos circuitos somos bastante competitivos, en otros nos falta bastante ritmo. Pero en general estoy contento con la mejora que logré con mis ingenieros y el resto del equipo”.

“Intento concentrarme carrera a carrera y en mi propio rendimiento. No hemos tenido los resultados que queremos como equipo y estoy totalmente concentrado en maximizar lo que puedo hacer en el coche; luego, lo demás vendrá. Estoy totalmente centrado en mi equipo e intentando sacarle el máximo partido”, sentenció.

Este fin de semana en Bakú, Colapinto y Alpine tendrán una nueva oportunidad para sumar puntos, en un circuito callejero que trae grandes recuerdos para el argentino. Hace exactamente un año, el pilarense sumó sus primeros puntos al finalizar octavo en apenas su segunda carrera en la F1 con Williams.

“Sabemos que vamos a tener algunas dificultades. Claro que es una carrera muy larga y creo que el paquete no es el mejor para esta pista. Pero creo que, en general, podemos intentar aprovechar al máximo lo que tenemos y hacer el mejor trabajo posible como equipo. Estamos trabajando duro”, sostuvo.

image (40) El Alpine de Franco Colapinto, con las tribunas repletas de Monza de fondo. AP

Las dudas sobre la continuidad de Franco Colapinto

Con Pierre Gasly ya confirmado como piloto titular de Alpine al menos hasta finales de 2028, las dudas circulan sobre la segunda butaca de la escudería francesa, que deberá tomar una decisión entre Colapinto y otros pilotos.

El argentino aseguró que no está “preocupado” por los rumores sobre su continuidad y que mantiene la mirada atenta a lo que resta de la temporada. Mientras tanto, distintos medios realizaron una danza de nombres sobre los posibles corredores para acompañar a Gasly.

Desde Motorsport señalaron que Colapinto es “la opción más probable” para ser confirmado próximamente, pero agregaron que Jack Doohan, Paul Aron, Yuki Tsunoda y Liam Lawson también podrían ser considerados para tomar su lugar, estos dos últimos en caso de ser relegados por Red Bull.