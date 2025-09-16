Qué anticipó Colapinto sobre Bakú: su objetivo en un circuito donde hace un año hizo historia

A días del GP de Azerbaiyán, el argentino habló sobre el exigente circuito callejero y sus "recuerdos valiosos" al sumar sus primeros puntos en la Fórmula 1

Franco Colapinto regresará este fin de semana al circuito que lo vio brillar en una de sus primeras presentaciones en la Fórmula 1.

Franco Colapinto regresará este fin de semana al circuito que lo vio brillar en una de sus primeras presentaciones en la Fórmula 1 , aunque esta vez lo hará con Alpine para afrontar un nuevo desafío por las calles de Bakú. Al respecto, señaló que “está listo” para aprovechar las oportunidades y volver a sumar en el Gran Premio de Azerbaiyán.

Hace poco más de un año, en ese mismo circuito callejero, el argentino hizo historia al finalizar 8º en apenas su segunda carrera en la Máxima con Williams y en cortar una racha de cuarenta años sin pilotos albicelestes entre los puntos.

El presente es muy distinto a aquella tarde de gloria en Bakú, ya que Alpine batalla con las falencias del conjunto chasis-motor que marginan a ambos pilotos al fondo de la parrilla, lo que hace difícil imaginar un resultado similar. Mientras tanto, el pilarense aguarda por la confirmación oficial de su continuidad con la escudería francesa en 2026.

“Estoy listo para volver a Bakú, donde conseguí mis primeros puntos en Fórmula 1 el año pasado. Me siento bien en el auto en este momento, a pesar de las dificultades que tuvimos con el equipo en Monza. Nos tomamos el tiempo para analizar todo eso y la semana pasada preparé el Gran Premio de Azerbaiyán en Enstone”, expresó Colapinto en un comunicado oficial de Alpine.

image (85).jpg En 2024, Franco Colapinto sumó sus primeros puntos en la F1 en su segunda carrera con Williams. Williams Racing

Un objetivo claro para Franco Colapinto

En tanto, el argentino destacó las características del circuito reconocido por sus curvas complicadas y trazados estrechos. “Bakú es uno de los circuitos más hermosos que visitamos durante el año. Sus vistas de la ciudad vieja y de las Flame Towers, junto con su trazado tan estrecho, lo convierten en uno de los lugares más agradables para correr”, afirmó.

>> Leer más: Las serias autocríticas de Alpine y la advertencia de Mercedes de cara a la temporada 2026

A su vez, señaló que “guarda recuerdos muy valiosos” sobre sus primeros puntos en la Fórmula 1 y agregó que “siempre es bueno tener eso en mente”, pero con la cabeza puesta en los objetivos.

“Este fin de semana, el objetivo será estar en posición de aprovechar las oportunidades que seguramente se presentarán en un trazado tan complicado. Sabemos que no será sencillo, pero haremos nuestro mejor esfuerzo para maximizar nuestros resultados y comenzar la recta final de la temporada de la mejor manera posible”, sentenció.