Franco Colapinto y Alpine 2026: Melbourne dio las primeras pistas pero esto recién empieza

A las 1 del domingo se disputará el primer GP de la nueva era y puede haber sorpresas, pero los grandes siguen siendo los grandes, y Alpine sigue remando

Franco Colapinto y el Alpine en Melbourne, donde este domingo disputará el GP de Australia, primera carrera de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

¿Todo cambia para que nada cambie? Ni muy muy, ni tan tan. Estas líneas se escribieron antes de la primera prueba en serio de la nueva era de la Fórmula 1 , que se larga a las 1 en el bellísimo y veloz callejero de Albert Park, en Melbourne . También antes de la FP3 y la clasificación, previstas para el cierre del viernes y las 2 del sábado. Por lo tanto, el primer análisis se basa en las dos pruebas libres realizadas, que mostraron que los equipos grandes lo siguen siendo y, para cierta decepción de los argentinos, que Alpine empezó el año casi como terminó el anterior. Si no fuera por el desastre de Aston Martin y el lógico desempeño de un novato total como Cadillac, estaría en el fondo de nuevo. Nada bueno sería un bis anual para Franco Colapinto .

Un primer pantallazo de lo que pasó en la FP1 y la FP2 indicó que en el comienzo de esta nueva Fórmula 1, sin efecto-suelo, con menor carga aerodinámica, con un impulsor que eroga potencia en partes iguales de combustible y energía eléctrica que derivó en la importancia vital de la recarga de la batería, con autos más chicos, con otro sistema de adelantamiento, todo parece estar como era entonces.

Los grandes siguen siendo los grandes: McLaren, Mercedes y Red Bull, con Ferrari ahora sí metido en la discusión. Esa parece ser la mayor novedad de ese grupo selecto, donde habrá que ver si los motores Mercedes tienen el plus en la relación de compresión que se llevó toda la discusión previa. Al menos en la FP2, de mayor valor a la FP1, dominó el local Oscar Piastri, seguido de George Russell y Kimi Antonelli, todos con el motor alemán.

Los Mercedes que equipan a Alpine

Mercedes es el mismo que equipa por primera vez a Alpine, que en Melbourne fue claramente el peor de los usuarios, detrás inclusive de Williams, que se perdió parte de la pretemporada y que, se dice, tiene un sobrepeso importante.

Tiene lógica que así sea también. Williams hace rato trabaja con esos motores (desde 2014), mientras que McLaren dio el salto a partir de esa asociación en 2021 cuando estaba en el fondo del pozo y le costó engranar.

La diferencia de recursos probablemente acortó los tiempos a favor de la escudería que acaba de darle el título de pilotos a Lando Norris, ya que la histórica que fundó sir Frank mejoró desde que llegó Colapinto precisamente, en 2024, pero no al nivel top de aquella. De hecho, Williams dio un salto cuando Clarie Williams vendió el paquete accionario a un grupo privado estadounidense y hubo inyección de recursos.

El porqué de la mueca para Franco Colapinto

La decepción mayor no es entonces que Alpine hoy sea el peor usuario de Mercedes, sino que apareció en los primeros ensayos en serio de la Fórmula 1 2026 lejos inclusive de los Haas, de Racing Bulls y de Audi, un debutante a medias ya que heredó todo el equipo de Sauber aunque sí fabrica su planta motriz.

>>Leer más: Primera práctica de la Fórmula 1 2026 en Melbourne: Franco Colapinto, el mejor de Alpine pero lejos

Y fue mayor el impacto en el viernes australiano, porque en los test Bahrein los Alpine se habían posicionado como los primeros detrás de los grandes. Pero claro, ya entonces estaban a 2 segundos de la punta, distancia que muchos achicaron y la escudería francesa agrandó. Nunca la pretemporada es igual a la temporada.

Es lógico también que en esta nueva era aparezcan diferencias hasta hace poco imposibles. De estar casi todo el mundo en el orden de un segundo, ahora Pierre Gasly quedó a 2,4s y Colapinto a 2,8s de Piastri. El argentino finalizó a 1,3s de los Haas, a 1,2s del peor Racing Bulls y a 0,9s del peor Audi, el de Gabriel Bortoletto. Eso fue lo más preocupante.

Lo que vendrá, con expectativa

Quedaba por ver si Alpine era capaz de recortar las distancias en la FP3, pero sobre todo en clasificación. Algo más posible de pensar de que si se tratara del año anterior, en vistas de que todo es nuevo para todos. Además, la gestión de la energía eléctrica será vital y ahí sí los pilotos tendrán un rol clave. ¿Será esa la explicación principal? Se verá.

También, como aliciente, hay que decir que en ritmo de carrera en la FP2, Colapinto anduvo más fuerte y sí metió a Alpine entre los 7 mejores equipos, con tiempos promedios más cerca de quienes lo precedieron.

>>Leer más: Por qué Alpine y Franco Colapinto pueden ilusionarse con un buen 2026 tras los ensayos de Baréin

Hubo problemas mecánicos hasta en los equipos top, como con Piastri, Norris y Max Verstappen, lo que hace suponer que todo puede pasar en carrera, al cabo lo que realmente cuenta. Esto está en pañales aún. Las primeras referencias no fueron alentadoras, pero hay margen para revertirlo.