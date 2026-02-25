El rotundo cambio que propuso Flavio Briatore para las carreras de la Fórmula 1

El asesor de Alpine lanzó una idea para las autoridades de la Máxima que busca darle mayor entretenimiento a los fanáticos durante cada fin de semana

Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, propuso un rotundo cambio para las carreras de la Fórmula 1 que apunta a darle mayor entretenimiento a los fines de semana. El directivo italiano, que impulsó la llegada de Franco Colapinto a la escudería francesa, lanzó una idea en relación a las carreras sprint.

“ ¿Si apoyo la idea de hacer 12 Sprints? Aún mejor, 24 . De lo contrario, habría que abandonar por completo los entrenamientos libres del viernes . Respóndeme a esta pregunta: ¿Qué hace la gente que viene a las gradas los viernes?”, expresó Briatore durante una entrevista con Sky Sports.

En la misma línea, el directivo de Alpine justificó: “ Los viernes son sólo para ingenieros , haces ajustes en los coches, los pruebas y así sucesivamente. No piensas en hacer nada entretenido para los espectadores ”.

Según la mirada del italiano, la máxima categoría del automovilismo podría ganar más atractivo para el público si cada uno de los Grandes Premios contara con otra jornada de competencia en la pista , desplazando la tradicional estructura de entrenamientos libres que “no hace nada para los aficionados”.

Alpine briatore gasly colapinto Flavio Briatore junto a Pierre Gasly y Franco Colapinto, los pilotos de Alpine.

La propuesta de Flavio Briatore

Los viernes que dan comienzo al fin de semana de cada Gran Premio de la Fórmula 1 están acaparados por los entrenamientos, con dos sesiones de una hora cada una, a excepción de las sprint, las cuales llevan a que se dispute la clasificación a la carrera corta en el segundo turno del primer día.

“Con el formato tradicional, los viernes no hay nada interesante para los aficionados. Los entrenamientos libres son puras pruebas que sólo los ingenieros saben sacarle partido. No hay nada en juego, no hay competición y es lo que deberían buscar”, explicó Briatore.

Ante el análisis de la posibilidad de ampliar la cantidad de carreras sprint a 12 por temporada, el italiano de Alpine propuso que esta medida sea fija para cada fecha. “Con un formato con sprints los viernes, los pilotos están luchando por algo, así que apoyo completamente aumentar el número de sprints. Incluso le dije a Stefano Domenicali que estaría de acuerdo en tenerlos regularmente, incluso cada semana. Haciendo eso, queremos demostrar a nuestros clientes que los viernes pueden ser divertidos en el circuito también”, remarcó.

Un cambio más en esta nueva generación

Según argumentó Briatore, este formato extendido de carreras sprint representaría más actividad interesante en pista para los fanáticos y convertiría a la F1 en un evento con más competencia, elevando el interés de los seguidores tanto en las tribunas como en la televisión.

“Si quieres llevar nuevas piezas y probarlas, puedes hacerlo durante la carrera y, para esos equipos que se encuentran por detrás, reducir la brecha será difícil en cualquier caso. Los aficionados quieren ver lucha, una competición”, agregó sobre la posibilidad de introducir mejoras técnicas con menor cantidad de entrenamientos.

La Fórmula 1 analiza la expansión del calendario, con 24 Grandes Premios que mantienen una viabilidad logística, aunque existen negociaciones para sumar nuevas carreras al circuito anual.