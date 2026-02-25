La Capital | Fórmula 1 | Flavio Briatore

El rotundo cambio que propuso Flavio Briatore para las carreras de la Fórmula 1

El asesor de Alpine lanzó una idea para las autoridades de la Máxima que busca darle mayor entretenimiento a los fanáticos durante cada fin de semana

25 de febrero 2026 · 15:05hs
El rotundo cambio que propuso Flavio Briatore para las carreras de la Fórmula 1

Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, propuso un rotundo cambio para las carreras de la Fórmula 1 que apunta a darle mayor entretenimiento a los fines de semana. El directivo italiano, que impulsó la llegada de Franco Colapinto a la escudería francesa, lanzó una idea en relación a las carreras sprint.

¿Si apoyo la idea de hacer 12 Sprints? Aún mejor, 24. De lo contrario, habría que abandonar por completo los entrenamientos libres del viernes. Respóndeme a esta pregunta: ¿Qué hace la gente que viene a las gradas los viernes?”, expresó Briatore durante una entrevista con Sky Sports.

En la misma línea, el directivo de Alpine justificó: “Los viernes son sólo para ingenieros, haces ajustes en los coches, los pruebas y así sucesivamente. No piensas en hacer nada entretenido para los espectadores”.

Según la mirada del italiano, la máxima categoría del automovilismo podría ganar más atractivo para el público si cada uno de los Grandes Premios contara con otra jornada de competencia en la pista, desplazando la tradicional estructura de entrenamientos libres que “no hace nada para los aficionados”.

Alpine briatore gasly colapinto
Flavio Briatore junto a Pierre Gasly y Franco Colapinto, los pilotos de Alpine.

Flavio Briatore junto a Pierre Gasly y Franco Colapinto, los pilotos de Alpine.

La propuesta de Flavio Briatore

Los viernes que dan comienzo al fin de semana de cada Gran Premio de la Fórmula 1 están acaparados por los entrenamientos, con dos sesiones de una hora cada una, a excepción de las sprint, las cuales llevan a que se dispute la clasificación a la carrera corta en el segundo turno del primer día.

Con el formato tradicional, los viernes no hay nada interesante para los aficionados. Los entrenamientos libres son puras pruebas que sólo los ingenieros saben sacarle partido. No hay nada en juego, no hay competición y es lo que deberían buscar”, explicó Briatore.

>> Leer más: Dónde ver a Franco Colapinto: la Fórmula 1 confirmó un nuevo acuerdo de TV

Ante el análisis de la posibilidad de ampliar la cantidad de carreras sprint a 12 por temporada, el italiano de Alpine propuso que esta medida sea fija para cada fecha. “Con un formato con sprints los viernes, los pilotos están luchando por algo, así que apoyo completamente aumentar el número de sprints. Incluso le dije a Stefano Domenicali que estaría de acuerdo en tenerlos regularmente, incluso cada semana. Haciendo eso, queremos demostrar a nuestros clientes que los viernes pueden ser divertidos en el circuito también”, remarcó.

Un cambio más en esta nueva generación

Según argumentó Briatore, este formato extendido de carreras sprint representaría más actividad interesante en pista para los fanáticos y convertiría a la F1 en un evento con más competencia, elevando el interés de los seguidores tanto en las tribunas como en la televisión.

Si quieres llevar nuevas piezas y probarlas, puedes hacerlo durante la carrera y, para esos equipos que se encuentran por detrás, reducir la brecha será difícil en cualquier caso. Los aficionados quieren ver lucha, una competición”, agregó sobre la posibilidad de introducir mejoras técnicas con menor cantidad de entrenamientos.

La Fórmula 1 analiza la expansión del calendario, con 24 Grandes Premios que mantienen una viabilidad logística, aunque existen negociaciones para sumar nuevas carreras al circuito anual.

Noticias relacionadas
Franco Colapinto continúa su primera pretemporada en la Fórmula 1.

Colapinto tuvo otra sólida jornada en Baréin y cerrará su pretemporada este jueves

Franco Colapinto fue seguido por las cámaras de Netflix en su regreso a la Fórmula 1.

La nueva estrella de Netflix: Colapinto será protagonista en "Drive to Survive"

Ver comentarios

Las más leídas

Educación les envió una carta a los docentes de aclarando el aumento

Educación les envió una carta a los docentes de aclarando el aumento

Kudelka vuelve a Newells: asume el jueves y el domingo dirigirá al equipo en el clásico

Kudelka vuelve a Newell's: asume el jueves y el domingo dirigirá al equipo en el clásico

Belloso habló sobre la posibilidad de que Chacho Coudet vaya a River: Me quedaría incómodo

Belloso habló sobre la posibilidad de que Chacho Coudet vaya a River: "Me quedaría incómodo"

Taxistas, contra el proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi

Taxistas, contra el proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi

Lo último

Alimentos saludables: qué dice la etiqueta y qué oculta el envase

Alimentos "saludables": qué dice la etiqueta y qué oculta el envase

Llegan a Rosario las estaciones médicas para consultas por videollamada en espacios públicos

Llegan a Rosario las estaciones médicas para consultas por videollamada en espacios públicos

Kudelka ya firmó con Newells y hoy estará en el Coloso: el paso a paso hasta el clásico del domingo

Kudelka ya firmó con Newell's y hoy estará en el Coloso: el paso a paso hasta el clásico del domingo

Balacera en zona sudoeste: uno de los heridos podría quedar con secuelas

Tiene serias heridas y los médicos no descartan un largo tratamiento por delante. Hay otras dos personas internadas en el Heca, una de ellas menor de edad

Balacera en zona sudoeste: uno de los heridos podría quedar con secuelas
Un obrero cayó desde el puente de la avenida Newbery, fue rescatado y trasladado al Heca
La Ciudad

Un obrero cayó desde el puente de la avenida Newbery, fue rescatado y trasladado al Heca

La UNR lanzó 10 tipos de becas para este año: cómo inscribirse
La Ciudad

La UNR lanzó 10 tipos de becas para este año: cómo inscribirse

Pullaro lanzó la muestra Agroactiva: La única salida es con el campo y la industria
POLÍTICA

Pullaro lanzó la muestra Agroactiva: "La única salida es con el campo y la industria"

Mensajes a balazos: mismo trasfondo en dos ataques en distintos extremos de la ciudad
Policiales

Mensajes a balazos: mismo trasfondo en dos ataques en distintos extremos de la ciudad

Belloso: La decisión del paro la tomamos los clubes porque dijimos «basta»
Ovación

Belloso: "La decisión del paro la tomamos los clubes porque dijimos «basta»"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Educación les envió una carta a los docentes de aclarando el aumento

Educación les envió una carta a los docentes de aclarando el aumento

Kudelka vuelve a Newells: asume el jueves y el domingo dirigirá al equipo en el clásico

Kudelka vuelve a Newell's: asume el jueves y el domingo dirigirá al equipo en el clásico

Belloso habló sobre la posibilidad de que Chacho Coudet vaya a River: Me quedaría incómodo

Belloso habló sobre la posibilidad de que Chacho Coudet vaya a River: "Me quedaría incómodo"

Taxistas, contra el proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi

Taxistas, contra el proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi

El Barco Ciudad de Rosario donará su mobiliario a la escuela de El Charigüé

El Barco Ciudad de Rosario donará su mobiliario a la escuela de El Charigüé

Ovación
El rotundo cambio que propuso Flavio Briatore para las carreras de la Fórmula 1
Ovación

El rotundo cambio que propuso Flavio Briatore para las carreras de la Fórmula 1

El rotundo cambio que propuso Flavio Briatore para las carreras de la Fórmula 1

El rotundo cambio que propuso Flavio Briatore para las carreras de la Fórmula 1

La novia de un exjugador de Central ingresó a Gran Hermano: incentivos y escándalo mediático

La novia de un exjugador de Central ingresó a Gran Hermano: incentivos y escándalo mediático

Belloso: La decisión del paro la tomamos los clubes porque dijimos «basta»

Belloso: "La decisión del paro la tomamos los clubes porque dijimos «basta»"

Policiales
Mensajes a balazos: mismo trasfondo en dos ataques en distintos extremos de la ciudad
Policiales

Mensajes a balazos: mismo trasfondo en dos ataques en distintos extremos de la ciudad

Cuatro heridos, entre ellos una nena, en una balacera en la zona de La Lagunita

Cuatro heridos, entre ellos una nena, en una balacera en la zona de La Lagunita

Arrestan a joven por una serie de violentos robos en localidades de la región

Arrestan a joven por una serie de violentos robos en localidades de la región

Balean una camioneta y dejan un mensaje dirigido a un recluso de Piñero

Balean una camioneta y dejan un mensaje dirigido a un recluso de Piñero

La Ciudad
La UNR lanzó 10 tipos de becas para este año: cómo inscribirse
La Ciudad

La UNR lanzó 10 tipos de becas para este año: cómo inscribirse

Balacera en zona sudoeste: uno de los heridos podría quedar con secuelas

Balacera en zona sudoeste: uno de los heridos podría quedar con secuelas

Corralón digitalizado: el 70% de los casos de vehículos remitidos se resolvieron por celular

Corralón digitalizado: el 70% de los casos de vehículos remitidos se resolvieron por celular

Un obrero cayó desde el puente de la avenida Newbery, fue rescatado y trasladado al Heca

Un obrero cayó desde el puente de la avenida Newbery, fue rescatado y trasladado al Heca

Bernardi: La semana del clásico es la más linda y los hinchas de Newells deben estar unidos

Por Lucas Vitantonio
Ovacion

Bernardi: "La semana del clásico es la más linda y los hinchas de Newell's deben estar unidos"

Proponen un protocolo de tolerancia cero para terminar con las picadas
La Ciudad

Proponen un protocolo de "tolerancia cero" para terminar con las picadas

Javkin pidió prohibir los cuidacoches: Estamos hablando de gente violenta
La Ciudad

Javkin pidió prohibir los cuidacoches: "Estamos hablando de gente violenta"

Piden perpetua para el acusado de un triple crimen en Capitán Bermúdez
Policiales

Piden perpetua para el acusado de un triple crimen en Capitán Bermúdez

Almirón probó un equipo con tres cambios para el partido ante Gimnasia

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Almirón probó un equipo con tres cambios para el partido ante Gimnasia

Paritaria en Santa Fe: Siprus rechazó la oferta y lanzó un paro en salud
Política

Paritaria en Santa Fe: Siprus rechazó la oferta y lanzó un paro en salud

Procesan por lavado a un narco de la ciudad santafesina de Frontera
POLICIALES

Procesan por lavado a un narco de la ciudad santafesina de Frontera

Milei invitó a diputados y senadores libertarios a una cena en Olivos
Política

Milei invitó a diputados y senadores libertarios a una cena en Olivos

Doble femicidio en Cabín 9: cuatro condenas a prisión perpetua y una absolución
POLICIALES

Doble femicidio en Cabín 9: cuatro condenas a prisión perpetua y una absolución

Un temporal deja 28 muertos y decenas de desaparecidos en el sur de Brasil
Información General

Un temporal deja 28 muertos y decenas de desaparecidos en el sur de Brasil

Senegal quiere endurecer el castigo a la homosexualidad con 5 años de cárcel
Información General

Senegal quiere endurecer el castigo a la homosexualidad con 5 años de cárcel

Investigan la muerte de 72 tigres en dos parques de animales de Tailandia
Información General

Investigan la muerte de 72 tigres en dos parques de animales de Tailandia

La presidenta de México afirmó que no habrá problemas para el Mundial
El Mundo

La presidenta de México afirmó que no habrá problemas para el Mundial

Cayó en Santa Fe el Turu Mendieta, un narco prófugo desde diciembre
Policiales

Cayó en Santa Fe el Turu Mendieta, un narco prófugo desde diciembre

El consumo de los hogares volvió a caer en enero y acumula tres meses en baja
Economía

El consumo de los hogares volvió a caer en enero y acumula tres meses en baja

Impulsan nuevas líneas de crédito para pymes de Santa Fe con tasas subsidiadas
Economía

Impulsan nuevas líneas de crédito para pymes de Santa Fe con tasas subsidiadas

Nueva intervención en un edificio abandonado hace años en el centro de Rosario
LA CIUDAD

Nueva intervención en un edificio abandonado hace años en el centro de Rosario

Alertan sobre un proceso de desindustrialización en Santa Fe
Economía

Alertan sobre un proceso de desindustrialización en Santa Fe

Nicolás Mattioli, condenado por la muerte de la ciclista que atropelló, no irá preso
La Región

Nicolás Mattioli, condenado por la muerte de la ciclista que atropelló, no irá preso

Vuelta a clases: la feria que invita a comprar local en el inicio escolar
La Ciudad

Vuelta a clases: la feria que invita a comprar local en el inicio escolar